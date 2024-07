In questo articolo si possono trovare i pronostici Argentina Marocco – squadra olimpica, le quote dei bookmakers e analisi match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Argentina – Marocco, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match che avrà luogo alle ore 15:00 allo Stadio Geoffroy Guichard di St. Etienne. tra sudamericani e africani, con l’albiceleste che parte nettamente favorita.

I nostri pronostici Argentina – Marocco

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Argentina - Marocco bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.00 1.92 1.90 Risultato esatto 2-0 Argentina 7.00 7.50 7.50 Argentina in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.20 2.25 2.10

Come scommettere su Argentina – Marocco: analisi match e pronostici

Favorita l’Argentina che, a detta dei bookmakers, è anche una delle candidate per la vittoria finale. La squadra allenata dalla leggenda albiceleste Javier Mascherano ha tutte le carte in regola per arrivare in finale.

Probabili formazioni Argentina - Marocco

Per i pronostici Argentina – Marocco occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ARGENTINA (4-2-3-1): Brey; Garcia, Otamendi, Amione, Soler; Hezze, Fernandez; Simeone, Almada, Echeverri; Julian Alvarez.

Brey; Garcia, Otamendi, Amione, Soler; Hezze, Fernandez; Simeone, Almada, Echeverri; Julian Alvarez. MAROCCO (4-2-1-3): Mohamedi; El Ouahdi, Tahif, Boukamir, Hakimi; Richardson, Kechta; El Khannouss; Akhomach, Ben Seghir, Ezzalzouli.

Confrontare le quote vincente della partita Argentina – Marocco permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La squadra di Mascherano vuole cominciare con il piede giusto

Per quanto il Marocco sia la prima tra le outsider, a detta degli scommettitori, candidata a vincere la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi subito dopo Francia, Argentina e Spagna, la disparità tecnica in campo è notevole, e per questo motivo i pronostici Argentina – Marocco si aspettano una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,00 con bet365

La squadra olimpica argentina vuole vincere come la nazionale maggiore

Seconda candidata ufficiale, dopo la Francia padrone di casa, per la vittoria del Torneo Olimpico, la nazionale olimpica argentina dopo i successi ai Mondiali e in Copa America della nazionale maggiore vuole dimostrare di non essere da meno, cominciando con il piede giusto le Olimpiadi di Parigi.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Argentina: 7,50 con Sisal

Chiudere subito la pratica Marocco

L’Argentina ha avuto in sorte un girone abbastanza comodo, con Iraq, Marocco e Ucraina. I sudamericani probabilmente si giocheranno la testa del girone contro la rappresentativa olimpica degli europei facendo di tutto per arrivare primi nel gruppo B in modo tale da incrociare ai quarti di finale una seconda. Contro la rappresentativa olimpica del Marocco, i sudamericani proveranno a passare subito in vantaggio per poi amministrare il resto della partita provando a colpire in contropiede.

Scommessa 3; Argentina in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,10 con William Hill