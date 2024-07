In questo articolo si possono trovare i pronostici Argentina - squadra olimpica contro Iraq – squadra olimpica, quote dei bookmakers e analisi match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Argentina – Iraq, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match che avrà luogo alle ore 15:00 di sabato 27 luglio al Parc Olympique Lyonnais di Lione tra tra sudamericani e iracheni, con l’albiceleste che parte nettamente favorita.

I nostri pronostici Argentina – Iraq

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

I nostri pronostici Argentina - Iraq bet365 Sisal William Hill Over 3.5 2.62 2.60 2.62 Risultato esatto 3-1 Argentina 11.00 11.50 12.00 Giuliano Simeone marcatore nell’incontro 2.50 2.50 2.45

Come scommettere su Argentina – Iraq: analisi match e pronostici

Favorita l’Argentina che, nonostante lo scivolone all’esordio contro il Marocco (tra le polemiche), è anche una delle candidate per la vittoria finale. La squadra allenata da Javier Mascherano è nettamente favorita sui mediorientali.

Probabili formazioni Argentina vs Iraq

Per i pronostici Argentina – Iraq occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ARGENTINA (4-2-3-1) : Rulli, R. Garcia, Di Cesare, Otamendi, Amione; Medina, Hezze; Almada, Beltran, Alvarez; G.Simeone.

: Rulli, R. Garcia, Di Cesare, Otamendi, Amione; Medina, Hezze; Almada, Beltran, Alvarez; G.Simeone. IRAQ (5-4-1): A. Hassan, Saadoon, Tahseen, Ojaimi, Maknzi, Ali; M.Mohammed, Bayesh, Amyn, K.Mohammed; A. Hussein.

Confrontare le quote vincente della partita Argentina – Iraq permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La squadra di Mascherano vuole dimenticare il match contro il Marocco

Dopo un esordio olimpico horror, con la sconfitta per 2 a 1 contro il Marocco, la nazionale olimpica argentina vuole dimenticare in fretta la sconfitta contro i nordafricani e vuole battere l’Iraq. La partita di Lione sarà già decisiva per il cammino dei sudamericani in questa Olimpiade, e i pronostici Argentina - Iraq si aspettano una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 3.5: 2,62 con bet365

Unico obiettivo vincere

La nazionale olimpica allenata da Mascherano contro l’Iraq dovrà dimostrare di essere la seconda candidata ufficiale alla vittoria dell’oro olimpico dopo la Francia, e contro i mediorientali le sostanziali differenze in campo prevedono che l’albiceleste possa vincere senza sforzo contro gli iracheni.

Scommessa 2; risultato esatto 3-1 Argentina: 11,50 con Sisal

Il più giovane dei Simeone vuole dimostrare il suo valore

Fratello minore di Giovanni e di Gianluca e figlio della leggenda Diego Simeone, il piccolo di casa della famiglia Simeone-Baldini ha seguito le orme del padre e dei fratelli. Nato a Roma nel 2002 mentre il padre militava nella Lazio, dal settembre del 2019 fa parte delle giovanili dell’Atletico Madrid. Attualmente in prestito ai baschi dell’Alavès, l’attaccante argentino ha già bagnato il suo esordio con un gol contro il Marocco, e contro l’Iraq vorrà sicuramente ripetersi. Per questo motivo i pronostici Argentina - Iraq indicano il minore dei figli di Diego Simeone come uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Giuliano Simeone marcatore nell’incontro: 2,45 con William Hill