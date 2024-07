In questo articolo si possono consultare i pronostici Argentina - Canada, quote dei bookmakers e anali dei nostri esperti per la semifinale.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Argentina – Canada, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra argentini e nordamericani, con entrambe le formazioni che sono approdate alle semifinali dopo aver battuto i rispettivi avversari ai calci di rigore. Proseguendo la lettura si troverà un'analisi del match valido per l’accesso alla finalissima della Copa America 2024, semifinale che avrà luogo al MetLife Stadium di Rutherford, nel New Jersey, impianto avveniristico che ospiterà anche l’ultimo atto dei Campionati Mondiali di calcio del 2026.

Dopo aver superato a fatica l’Ecuador, grazie alle solite parate dagli undici metri del Dibu Martinez, l’Argentina affronta l’unica “non sudamericana” rimasta in corsa.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Argentina – Canada

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Argentina - Canada bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.00 1.95 1.90 Risultato esatto 3-0 Argentina 8.50 8.50 8.00 Lautaro Martinez marcatore nell’incontro 2.50 2.50 2.20

Ulteriori quote Argentina - Canada, pronostici e mercati sono consultabili sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori che volessero una panoramica più ampia sul mondo delle scommesse sportive online possono consultare:

la nostra guida alle migliori applicazioni di scommesse sportive online

la nostra pagina dedicata al codice promozionale William Hill utile per aderire all'offerta di benvenuto.

Come scommettere su Argentina – Canada: analisi match e pronostici

Strafavoriti gli argentini, che sembrano avere la strada spianata per la finalissima del Sun Life Stadium. Quotatissimi per la vittoria finale, i giocatori dell’albiceleste vorranno far terminare la carriera di Leo Messi in nazionale nel migliore dei modi, provando a regalargli la seconda Copa America consecutiva e, chissà, il prossimo pallone d’oro.

Probabili formazioni Argentina vs Canada

Per i pronostici Argentina – Canada occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Nico Gonzalez; Messi, Lautaro Martinez.

Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Nico Gonzalez; Messi, Lautaro Martinez. CANADA (4-2-3-1): Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Davies; Osorio, Eustaquio; Laryea, David, Shaffelburg; Larin.

Confrontare le quote vincente della partita Argentina – Canada permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Gli argentini vogliono superare lo spavento Ecuador

Pur essendo capitati nella parte “comoda” del tabellone, gli uomini allenati da Scaloni per riuscire a battere il modesto Ecuador sono dovuti ricorrere ai calci di rigore. Il Canada è, oggettivamente, la più abbordabile delle 4 semifinaliste rimaste, e i pronostici del match si aspettano dall’albiceleste una vittoria rotonda.

Scommessa 1; over 2.5: 2,00 con bet365

Ad un passo dalla Finale

A 90 minuti (o poco più) dalla seconda finale di Copa America consecutiva, l’Argentina campione in carica – secondo i pronostici Argentina - Canada – non dovrebbe trovare troppa difficoltà nel superare il Canada. La gara contro i nordamericani sarà certamente da non sottovalutare ma, vista la disparità di forze in campo, ci si aspetta una vittoria netta da parte dell’Argentina.

Scommessa 2; risultato esatto 3-0 Argentina: 8,50 con Sisal

Lautaro Martinez vuole confermarsi capocannoniere

Con 4 reti segnate nella fase a gironi, Lautaro Martinez, insieme a Leo Messi, è il capocannoniere dell’Argentina. Autore di una prova decisamente sotto le aspettative contro l’Ecuador, l’attaccante dell’Inter è pronto a riscattarsi contro il Canada e i pronostici Argentina - Canada lo indicano come uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Lautaro Martinez marcatore nell’incontro: 2,20 con William Hill