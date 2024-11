In questo articolo si possono trovare i pronostici APOEL Nicosia - Fiorentina, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina – APOEL Nicosia, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Raffaele Palladino e quella guidata da Manolo Jimenez.

La partita, valevole per la terza giornata della fase campionato della Conference League, si disputerà alle 21:00 di giovedì 7 novembre al Neo GSP Stadium di Nicosia.

I nostri pronostici APOEL Nicosia - Fiorentina

Il nostor pronostico APOEL Nicosia - Fiorentina bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-0 Fiorentina 13.00 14.50 13.00 Segna Beltran 3.40 3.00 3.25 Pareggio 3.60 3.60 3.40

Come scommettere su APOEL Nicosia – Fiorentina: analisi match e pronostici

Fiorentina in cerca della terza vittoria in altrettante gare di Conference. I viola vogliono confermarsi squadra in grande forma e sognano l'ottavo successo consecutivo tra campionato (solo tre punti dal primo posto) e manifestazione continentale. Obiettivo assolutamente alla portata della squadra viola, a conti fatti la sorpresa più bella della primissima parte di Serie A.

Dall’altro lato c’è un APOEL Nicosia che non può permettersi regali: dopo due sconfitte di fila, i ciprioti rischiano già di essere tagliati fuori dal discorso qualificazione. Ricordiamo, infatti, che il girone unico di Conference League è nel segno di sei gare, due in meno rispetto alle cugine Champions ed Europa League. Per la serie: ogni punto pesa un macigno.

Probabili formazioni APOEL Nicosia - Fiorentina

Per i pronostici APOEL Nicosia – Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

APOEL Nicosia (4-2-3-1): Belec; Chebake, Petrovic, Dvali, Susic; Abagna, Tejera; Marquinhos, Meyer, Donis; El Arabi. Allenatore: Jimenez.

Belec; Chebake, Petrovic, Dvali, Susic; Abagna, Tejera; Marquinhos, Meyer, Donis; El Arabi. Allenatore: Jimenez. Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Moreno, Martinez Quarta, Biraghi; Adli, Mandragora; Ikone, Beltran, Sottil; Kouame. Allenatore: Palladino.

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina – APOEL Nicosia permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Non c’è storia: la Fiorentina è di un altro livello

Il tecnico Palladino sembra intenzionato a proporre una sorta di Fiorentina B: in campo, infatti, tanti elementi che nelle ultime settimane hanno giocato meno o che sono in cerca della forma migliore. Al secondo profilo appartiene il centrocampista Mandragora, reduce da una serie di acciacchi fisici. Nel reparto arretrato spiccano le seconde linee Terracciano, Kayode e Biraghi; in attacco, invece, chance importante per Ikoné e Sottil. Nonostante le tante novità di formazione, la viola è decisamente superiore: così, secondo i nostri pronostici APOEL Nicosia - Fiorentina è gara che si chiuderà con un netto 3-0 per i toscani.

Scommessa 1; Risultato esatto 3-0 Fiorentina: 13,00 con bet365

Beltran vuole il primo gol europeo

Riflettori puntati sull'argentino Lucas Beltran, che dovrebbe essere proposto nell'undici titolare per la quarta volta consecutiva. L'ex River Plate vuole il primo gol in questa edizione della Conference League, il terzo stagionale se si considerano tutte le competizioni. Per questo, secondo la nostra previsione, anche se partirà dalla panchina ed entrerà nell'ultima mezz'ora, Lucas Beltran segnerà almeno una rete in terra cipriota.

Scommessa 2; segna Lucas Beltran: 3,00 con Sisal

Attenzione all’orgoglio dell’APOEL Nicosia

La Fiorentina ha la possibilità di archiviare (o quasi) la qualificazione diretta agli ottavi di finale, ma deve fare i conti con l’orgoglio dell’APOEL Nicosia. I ciprioti possono fare leva su un undici di tutto rispetto: tra i pali c'è una vecchia conoscenza del calcio italiano come Vid Belec (che è anche capitano della squadra), mentre la difesa è guidata dal nazionale georgiano Lasha Dvali. Sulla trequarti due elementi di qualità come Max Meyer e il numero 10 brasiliano Marquinhos, con il portoghese Pizzi (ex Braga) inizialmente in panchina. In attacco l'esperto Youssef El-Arabi, uno che in carriera ha realizzato più di 300 gol. Alla luce di tutti questi elementi, secondo il nostro pronostico APOEL Nicosia - Fiorentina terminerà con un pareggio decisamente combattuto.

Scommessa 3; pareggio: 3,40 con William Hill