Pronostici Ajax – Lazio e informazioni utili per scommettere: match equilibrato in terra olandese. Biancocelesti per il primo posto

In questo articolo si possono trovare i pronostici Ajax - Lazio, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Ajax-Lazio, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Francesco Farioli e quella guidata da Marco Baroni.

La partita, valevole per la sesta giornata della fase campionato di Europa League, si disputerà alle 21:00 di giovedì 12 dicembre alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam.

I nostri pronostici Ajax-Lazio

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Ajax - Lazio bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-2 12.00 12.50 11.00 Gol Noslin 4.50 4.00 4.40 Vittoria Lazio 3.60 3.00 3.10

Altre quote e pronostici Ajax - Lazio sono disponibili sui siti dei bookmakers. In più i lettori possono visitare

la nostra guida alle quote per la vincitrice della Champions League

la nostra pagina dedicata al codice promo Betflag esclusivo utile per ottenere un welcome bonus maggiorato.

Come scommettere su Ajax – Lazio: analisi match e pronostici

Sfida spettacolare in terra olandese. A confronto Ajax e Lazio, due squadre che propongono un calcio esaltante e guidate da due tecnici italiani di assoluto spessore come Farioli e Baroni. Riflettori puntati sui biancocelesti, reduci dall’esaltante doppio successo sul Napoli di Antonio Conte: Romagnoli e compagni sono di nuovo in corsa in ottica Scudetto e vogliono andare più avanti possibile in Coppa Italia ed Europa League. Per la competizione continentale, l’accesso diretto agli ottavi di finale sembra ormai ad un passo, alla luce del primo posto in graduatoria a quota 13 punti, gli stessi di Eintracht Francoforte e Athletic Bilbao. Altri quattro punti nelle prossime tre gare potrebbero bastare per la top 8.

L'Ajax è invece a quota 10, complice la recente sconfitta in casa della Real Sociedad. Buone prospettive di qualificazione in Europa per i Lancieri, che però devono fare i conti con una parentesi negativa in campionato. Nell'ultimo turno la sconfitta in casa dell'AZ Alkmaar, prima il pareggio nel recupero contro l'Utrecht: il PSV capolista, adesso, è distante nove lunghezze. Troppo, considerando la forza della squadra di Eindhoven.

Probabili formazioni Ajax vs Lazio

Per i pronostici Ajax – Lazio occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Berghuis; Traore, Brobbey, Akpom. Allenatore: Farioli

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Patric, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos. Allenatore: Baroni.

Confrontare le quote vincente della partita Ajax - Lazio permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Spettacolo alla Cruyff Arena: botta e risposta tra Ajax e Lazio

Ajax e Lazio sono due squadre che propongono un calcio decisamente offensivo. La sfida di Amsterdam, così, sarà nel segno dello spettacolo e dei gol. I padroni di casa propongono Brobbey al centro dell’attacco, mentre gli ospiti in tenuta biancoceleste si affidano all’usato sicuro Castellanos e all’eterno Pedro. Secondo il nostro pronostico Ajax-Lazio si chiuderà con un emozionante 2-2.

Scommessa 1; Risultato esatto 2-2: 12,00 con bet365

Noslin re di coppa: ancora in gol dopo la tripletta in Coppa Italia

Ancora lui. L'olandese Tijjani Noslin torna a casa (è nato ad Amsterdam ma non ha mai giocato nell'Ajax) e ha tutta l'intenzione di lasciare il segno. L'ex Verona sogna un'altra serata magica dopo la clamorosa tripletta in Coppa Italia contro il Napoli. Siamo sicuri che lascerà il segno: secondo la nostra previsione, il classe '99 siglerà almeno un gol alla Cruyff Arena.

Scommessa 2; Noslin in gol: 4,00 con Sisal

Lazio, una vittoria per confermare il primo posto

Sulla carta, con buona pace di Mister Farioli, la Lazio è nettamente superiore. Parliamo di una squadra che sta facendo benissimo in campionato, mostrando al mondo del pallone le grandi qualità di Marco Baroni, alla prima occasione in una big. Secondo il nostro pronostico, Ajax-Lazio si chiuderà con il successo dei biancocelesti, che così si confermeranno al primo posto. Una vittoria nonostante l’ampio turnover: tra i pali ci sarà Mandas, in difesa Patric, sulla trequarti chance per Tchaouna.

Scommessa 3; vittoria Lazio 3,10 con William Hill