Nottingham Forest e Newcastle volano: possono arrivare in Champions League?

La squadra di Nuno continua a sorprendere mentre i “Magpies” sono in crescita enorme: lo scenario

In una Premier che sta vedendo il Liverpool volare, il City abdicare alla difesa del titolo e due big come Manchester United e Tottenham stentare clamorosamente, ci sono anche squadre che stanno sorprendendo in positivo.

Oltre al Chelsea infatti in questo momento a fare la voce grossa ci sono anche il Nottingham Forest, secondo a 40 punti a pari merito con l’Arsenal, e il Newcastle, che sta letteralmente volando nell’ultimo mese.

Premier League: quote top 4 BetFlag Betsson NetBet Nottingham Forest 3.50 3.25 3.25 Newcastle United 2.50 2.50 2.50

Le quote sono esatte al momento della pubblicazione e suscettibili a variazioni.

Ulteriori mercati e pronostici sulla Premier League possono essere trovati sui siti scommesse ufficiali degli operatori. Per i nuovi giocatori che aprono per la prima volta un conto di gioco gli operatori danno in molti casi la possibilità di usufruire di un'iniziativa di benvenuto. Nella nostra guida dedicata si può trovare un confronto dei migliori bonus di scommesse. Qui invece per tutto quello che c’è da sapere sul codice bonus bet365.

In questo momento entrambe le squadre sono in corsa per un piazzamento nelle prime 4, che varrebbe un posto nella prossima edizione della Champions League.

Nottingham Forest: solidità e semplicità al potere

Dopo due stagioni chiuse con due salvezze tirate era difficile, per non dire impossibile, immaginare un Nottingham Forest competitivo quasi come lo fu ai tempi della “Golden age” di Brian Clough. Dopo il girone d’andata i punti conquistati dalla squadra di Nuno Esprito Santo sono 40 e le prospettive sono più rosee rispetto a quelle di una mera, per quanto non certo disprezzabile, permanenza in Premier.

Collettivo composto da giocatori tecnici come l’ex Bologna Nico Dominguez, Hudson-Odoi, Elanga, Gibbs-White ma anche da profili scafati come Boly, Ward-Prowse e l’ex difensore della Fiorentina Milenkovic, il Forest si sta imponendo grazie ad un gioco orientato al pragmatismo. Con 19 gol subiti è la seconda miglior retroguardia del torneo a pari merito con l’Arsenal, dietro solamente al Liverpool. Anche in fase offensiva, con 29 reti segnate, sta dimostrando di avere degli argomenti. Uno su tutti Chris Wood, centravanti neozelandese “old school” già a segno 12 volte e fondamentale grazie anche alla sua stazza imponente. In questo contesto il Nottingham può sognare in grande.

Il Newcastle si sta ritrovando

Ormai da qualche tempo i “Magpies” sono una realtà di vertice del calcio inglese e quest’anno dopo un inizio altalenante, stanno ritrovando abbrivio e ritmo. Dalla sconfitta contro il Brentford in campionato del 7 dicembre gli uomini di Howe non hanno sbagliato praticamente un colpo battendo Leicester, Ipswich, Manchester United, Tottenham e Aston Villa in Premier League.

A questi successi si aggiungono anche le vittorie in EFL Cup contro Brentford nei quarti e Arsenal nell’andata delle semifinali. Il Newcastle sembra aver ritrovato lo smalto della stagione 2022/2023 chiusa al quarto posto: l’assenza del bomber Wilson è stata brillantemente colmata da un Isak capace di prendersi sulle spalle il peso offensivo della squadra con 13 gol e il centrocampo composto da Tonali e Bruno Guimarães ha dato al club geometrie e consistenza tattica.

Rispetto al Nottingham Forest questo Newcastle ha dalla sua il fatto di avere un gruppo che ha maturato maggiore esperienza complessiva nel giocarsi obiettivi importanti: un fattore che può essere determinante. In ogni caso entrambe possono comunque pensare in grande per questa seconda parte di stagione.