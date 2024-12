Premier League, Manchester City a - 11 dalla vetta: può sperare ancora nel quinto titolo consecutivo?

Dopo la vittoria nello scontro diretto il Liverpool scappa in testa: i giochi non sono però ancora del tutto chiusi

Lo scontro diretto di settimana scorsa tra Liverpool e Manchester City disputato ad Anfield Road ha visto il trionfo dei “Reds” che si confermano al momento la squadra migliore d’Europa.

Il club di Guardiola è scivolato così a - 11 dalla vetta occupata dalla squadra di Arne Slot, confermando di essere ancora dentro il tunnel della crisi di risultati: sono 7 le partite senza vittorie, con 4 match persi consecutivi di fila in Premier League e la rocambolesca rimonta subita in Champions dal Feyenoord nel match finito 3-3 come unico risultato non negativo.

Premier League: quote stagionali William Hill NetBet Goldbet Liverpool campione 1.57 1.60 1.45 Manchester City campione 8.00 9.00 10.00

Il quinto titolo consecutivo in Inghilterra al momento sembra essere un miraggio per i “Citizens”: è davvero la fine dei giochi e, forse, anche di un’era?

Il peso del centrocampo e delle aspettative

Che l’infortunio capitato a Rodri (Pallone d’Oro, non certo per caso) sarebbe stato un problema era chiaro sin da subito: immaginare che in sua assenza il City avrebbe perso così tante partite non era però così scontato.

A lungo termine il vuoto lasciato dal centrocampista classe 1996 si è fatto sentire parecchio specie considerando che è arrivato mentre Kevin De Bruyne (persino più importante almeno per quanto riguarda la produzione offensiva dei “Citizens) era in fase di recupero.

L’assenza contestuale di Rodri e Kevin De Bruyne, rientrato solo tre settimane fa ma ancora in rodaggio, ha inevitabilmente depotenziato una squadra che col passare delle settimane è entrata in una spirale di crisi tanto tecnica quanto psicologica. La crisi di risultati in un contesto come il Manchester City fa sempre tanto rumore e anche questo contribuisce all’inceppamento di un meccanismo che ha sempre girato benissimo.

Missione impossibile?

Negli ultimi anni la squadra di Guardiola non era mai stata così lontana dalla vetta della classifica di Premier nemmeno in stagioni come la 2018/2019 e la 2022/2023 vinte dopo due clamorose rimonte rispettivamente contro Arsenal e Liverpool nel rush finale.

In questo momento i “Reds” di Arne Slot sembrano avere un’altra marcia e non solo in Inghilterra ma il mantenimento a lungo termine di questo ruolino pazzesco in termini di performance da parte del Liverpool non è assolutamente cosa scontata.

I “Citizens” di Guardiola negli anni hanno dimostrato poi di essere una squadra che raggiunge il suo picco nelle fasi finali della stagione, quando le partite cominciano ad essere più pesanti. Il vuoto dell’assenza di Rodri resta difficile da colmare (non sarebbe fuori dal mondo se la squadra intervenisse sul mercato) ma il ritorno di De Bruyne in termini di carisma e assist può ridare alla squadra lo slancio perduto.

La vittoria in Premier League ad oggi è uno scenario difficile ma non ancora impossibile: saranno decisive le prossime partite, in cui, va detto, il margine di errore concesso è quasi 0.