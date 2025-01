Premier League, tra le rivelazioni c'è anche il Bournemouth: dove possono arrivare i "Cherries"?

La squadra guidata da Iraola sta stupendo tutti con il suo calcio divertente e sfrontato: ecco le prospettive del club

In questa Premier League non stanno mancando le sorprese sia in negativo (Manchester City ma soprattutto Tottenham e Manchester United) che in positivo.

Il Nottingham Forest (pur essendo in tal senso l’esempio più emblematico) non è l’unica outsider che sta emergendo in campionato: va sottolineato in tal senso il, sino ad ora eccellente, percorso fatto dal Bournemouth.

Per i “Cherries” (complice anche la cessione del bomber Solanke, approdato al Tottenham in estate) le aspettative iniziali erano quelle di un campionato forse senza patemi ma sicuramente senza troppi acuti: la squadra di Iraola sta attualmente andando ben oltre ogni attesa.

Crescita esponenziale

Già nella prima parte di stagione il Bournemouth aveva fatto vedere cose interessanti, dimostrando di avere un'identità ben definita e proponendo con grande personalità un calcio molto offensivo e verticale. Chiedere ad Arsenal e Manchester City che dal “Vitality Stadium” sono uscite entrambe sconfitte.

Il processo di crescita della squadra ha vissuto una poderosa accelerazione da fine novembre. La squadra di Iraola ha conquistato 10 risultati utili consecutivi con 6 vittorie e 4 pareggi, che hanno proiettato il club al settimo posto in classifica a quota 37, a sole 3 lunghezze di distanza dal quarto posto occupato dal Chelsea. In mezzo si colloca la roboante vittoria per 5-1 in FA Cup contro il West Bromwich.

All’interno della serie positiva sono stati conquistati risultati prestigiosi come le vittorie su Tottenham (1-0 in casa), Manchester United (0-3 ad Old Trafford) e l’ultima sul Newcastle, strapazzato fuori casa per 1-4 grazie anche alla tripletta segnata da Justin Kluivert: l’ex meteora della Roma alla sua seconda stagione al Bournemouth è diventato la stella di una squadra molto interessante e al tempo stesso futuribile. Con un'età media di 25.5 anni la rosa del club è la terza più giovane dell’intero torneo.

La squadra è un mix ben assortito tra vere e proprie bandiere del club, come il difensore e capitano Smith, il centrocampista Cook e il fantasista esterno Brooks e giocatori con esperienza internazionale tra cui il portiere ex Chelsea e Real Madrid Kepa, il mediano statunitense Adams, il già citato Kluivert, il nazionale ghanese Semenyo e la punta ex Porto Evanilson. Non mancano poi giovani interessanti come il regista Alex Scott, attualmente fuori per problemi al menisco, il terzino sinistro ungherese Kerkez e l’ex difensore di Juventus e Roma Dean Huijsen, diventato di recente titolare con ottimi livelli di performance.

Quali prospettive per il Bournemouth?

In questo momento il Bournemouth si trova nelle posizioni europee e il quarto posto che porta in Champions dista solamente 3 punti. Difficile in questo momento pensare che la squadra di Iraola possa alla lunga competere per i piazzamenti che portano a disputare la coppa dalle grandi orecchie. La concorrenza, che vede la presenza di squadre come Chelsea, Manchester City e Newcastle, ha ovviamente maggiori argomenti. I prossimi impegni (entrambi in casa) rispettivamente contro l'altra grande sorpresa di stagione, il Nottingham Forest e il Liverpool schiacciasassi di Arne Slot, potrebbero anche mettere fine alla striscia positiva del club.

Ciò però non toglie che i “Cherries” possano restare competitivi in alta classifica e provare a strappare una storica qualificazione nelle competizioni europee. Il Bournemouth ha dimostrato di poter tenere testa a tutte le squadre, ivi comprese le più forti sulla carta e dalla sua ha sia il talento che la consapevolezza di non avere nulla da perdere. Lo stesso discorso vale anche in FA Cup, competizione nella quale il club non parte favorito ma può dire comunque la sua.