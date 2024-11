Premier League, sorpresa Nottingham Forest, dove può arrivare il la squadra di Nuno?

Il club due volte campione d’Europa si trova al terzo posto tra i giganti del calcio inglese: fuoco di paglia o realtà concreta?

In questo inizio di stagione nessuno avrebbe immaginato di vedere il Nottingham Forest cosi in alto nella classifica della Premier League.

L’anno scorso il club si era salvato, non senza qualche patema, complice anche una penalizzazione di quattro punti per violazioni delle regole di fair play finanziario: quest’anno però la musica sembra essere diversa.

La squadra guidata da Nuno Esprito Santo infatti è in questo momento a quota 19 punti al terzo posto in Premier League grazie a un filotto di 3 vittorie di fila che le ha consentito di superare Chelsea, Arsenal e Aston Villa.

Una squadra solida

L’organico del Nottingham Forest di base è assolutamente di buon livello con alcune conoscenze della nostra Serie A (l’ex centrocampista del Bologna Dominguez, l’esterno difensivo del Torino Aina e il difensore Milenkovic, arrivato in Inghilterra dopo 7 stagioni alla Fiorentina) e giocatori di qualità tra cui spiccano il fantasista Gibbs-White, il centrocampista specialista dei calci piazzati James Ward-Prowse e l’esterno offensivo Hudson-Odoi e il centravanti Wood, già autore di 8 gol nelle prime 10 partite.

Il collettivo del Nottingham si è dimostrato efficiente in attacco (14 gol nelle prime uscite) ma soprattutto solido concedendo solamente 7 reti: solamente il Liverpool capolista ha fatto meglio in tal senso con 6 gol al passivo. Il Forest dà la sensazione di essere una squadra con un’idea precisa di gioco in entrambe le fasi e di avere quello che serve per fare un campionato di ottimo livello.

Dove può arrivare il Nottingham Forest?

Al di là delle suggestioni che si accendono nel rivedere in alto un club con una storia importante bisogna riconoscere che l’inizio di stagione del Nottingham Forest merita di essere attenzionato.

Sulla carta il gap con le squadre effettivamente costruite per il vertice o per le posizioni europee resta molto alto ma non di rado nel campionato inglese emerge una realtà che va contro pronostico riuscendo alla fine a qualificarsi per le competizioni europee nonostante una concorrenza spesso e volentieri impressionante..

Una qualificazione in Champions League come accaduto all’Aston Villa dello scorso anno resta ad oggi uno scenario complicato anche perché il livello della rosa di quei “Villans” era certamente più alto. La squadra di Nuno resta comunque da tenere d’occhio: alla lungapotrebbe regalare tante sorprese e, perché no, magari inserirsi nella bagarre per l'Europa che conta.