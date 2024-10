Serie B: Pisa, Spezia e Juve Stabia sorprendono, possono sognare la A?

Queste tre squadre sono state protagoniste di un grande avvio di stagione:

In questo inizio di Serie B non sono mancate le sorprese sotto tutti i profili e lo dimostrano le quote antepost sul vincente serie B. Le squadre che hanno impressionato positivamente sino ad ora sono Pisa, Spezia e Juve Stabia, in questo momento rispettivamente prima, seconda e quarta forza del campionato. Riusciranno a confermarsi sul lungo periodo o siamo di fronte a un fuoco di paglia?

Scommesse Serie B Sisal Snai William Hill Pisa vincente Serie B 5.00 6.50 6.00 Spezia vincente Serie B 7.50 6.50 9.00 Juve Stabia vincente Serie B 20.00 25.00 26.00

Pisa: una macchina da gol

Per quanto vero che fosse considerato una delle possibili outsider per la lotta alla Serie A la squadra guidata da Pippo Inzaghi ha dato grande dimostrazione di personalità prendendosi la vetta di un campionato dove spiccano squadre sulla carta molto più attrezzate come Sassuolo, Palermo e Cremonese.

Sino ad ora la squadra toscana ha vinto sei partite (una a tavolino col Cittadella, sul campo pareggiata) pareggiandone una e perdendo solo con la Juve Stabia: anche senza la vittoria a tavolino sarebbe stato comunque primato. L'ex tecnico di Benevento e Salernitana tra le altre sembra aver sin da subito trovato il giusto spartito per una rosa sulla carta competitiva, piena di giocatori esperti e anche di qualità.

In particolare per ora spicca il duo offensivo composto dal centravanti Nicholas Bonfanti e dal trequartista Mateo Tramoni: le due presenze fisse del tridente d'attacco nerazzurri. Sino ad ora Bonfanti e Tramoni hanno prodotto complessivamente 7 delle 17 reti segnate (miglior attacco per ora) da una squadra che ha dimostrato varietà di soluzioni offensive e capacità di mandare al gol più interpreti..

Verso la fine dell'anno dovrebbe poi tornare in squadra dopo un brutto infortunio anche Moruțan, il più talentuoso dei giocatori presenti nell'organico nerazzurro.

Sebbene la difesa sia ancora un po’ da registrare in termini di continuità il Pisa è una squadra che sa come sfruttare al massimo le sue qualità e questo è un particolare che può fare la differenza anche in ottica della promozione diretta. La candidatura dei nerazzurri per la Serie A è al momento una delle più credibili, come riconosciuto anche dai bookmaker.

Spezia: compattezza e personalità

Dopo la salvezza soffertissima dello scorso anno lo Spezia è ripartito in quarta. L'inizio del club ligure sotto la guida di Luca D'Angelo è stato di livello: 16 punti conquistati frutto di quattro vittorie e quattro pareggi, unica squadra ancora imbattuta in B.

L'organico dello Spezia non è certamente da bassa classifica ma nemmeno al livello delle principali competitor: sino ad ora il gap è stato compensato da un atteggiamento di squadra encomiabile.

Gli spezzini per ora sono emersi come squadra compatta, molto abile nell'imbrigliare gli avversari ma anche brava nel distendersi per trovare la via della rete. Sino ad ora i bianconeri hanno concesso meno gol di tutti, 7, a pari merito col Palermo. Anche questo non è un particolare da sottovalutare.

Considerando lo spessore delle principali competitor per la Serie A e il fatto che molte squadre non hanno ancora espresso tutto il loro potenziale, pensare che la squadra ligure possa salire direttamente in A e/o vincere il campionato resta difficile, almeno ad oggi, ma comunque non impossibile. I playoff restano invece alla portata.

Sarà interessante vedere se la squadra di D'Angelo riuscirà a tenere questo standard per tutto l'anno: se così dovesse essere per la corsa alla A ci sarebbe un brutto cliente in più.

Juve Stabia: l'outsider che non ti aspetti

La vera sorpresa resta comunque la Juve Stabia. Sulla carta le "Vespe" sembravano una delle squadre più a rischio di retrocedere in Serie C: l'inizio di stagione al momento sembra andare in una direzione diversa.

La squadra allenata da Guido Pagliuca non ha certo l'organico migliore sulla carta anzi, ma in termini di espressione complessiva sta dimostrando enorme valore. I gialloblù sono un collettivo tosto che non ha paura di venire a pressare alto l'avversario riuscendo spesso a neutralizzarne i punti di forza.

Lo sa bene questo soprattutto il Pisa, che proprio a Castellammare di Stabia ha patito la prima sconfitta in campionato: in particolare nelle gare complicate la squadra campana sembra proprio esaltarsi. Personalità e cinismo sono i punti di forza di una Juve Stabia che vuole sin da subito evitare di ritrovarsi coinvolta in quella lotta salvezza alla quale sembrava destinata.

Alla lunga probabilmente il club campano calerà inevitabilmente e al tempo stesso se non tutte, molte squadre sino ad ora sottotono risaliranno la china. Resta difficile pensare che la Juve Stabia possa inserirsi nella lotta per i playoff e per la Serie A ma se il piglio resta questo a lungo termine la lotta salvezza non sarà un problema e gli scenari potrebbero farsi interessanti.