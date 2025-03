La Juventus ha perso solo una volta in Serie A, ma i troppi pareggi hanno frenato la corsa: i bianconeri possono comunque ancora crederci

La Juventus ha perso solo una volta in Serie A 2024/25, segnale di una solidità innegabile. I pareggi hanno frenato la corsa, ma i Bianconeri restano in agguato. I bookmaker vedono la squadra di Motta ancora distante da Inter, Napoli e Atalanta ma, visto il calendario favorevole, l’outsider potrebbe diventare una reale minaccia.

Vincente Serie A 2024/25 Goldbet Lottomatica bet365 Juventus 10.00 10.00 11.00

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

La situazione dei bianconeri

La scorsa estate la Juventus ha iniziato un nuovo ciclo con Thiago Motta. Inoltre, ha rivoluzionato la rosa con nove acquisti, tra cui Teun Koopmeiners e Douglas Diaz. In porta, Michele Di Gregorio, arrivato dal Monza, ha preso il posto di Wojciech Szczęsny.

Certo, il Bologna è una realtà completamente diversa dalla Juventus, dove le pressioni sono decisamente più alte. Dopo lo storico quinto posto con i Rossoblu, Motta si è trovato subito a dover gestire aspettative enormi.

A inizio stagione, pochi avrebbero scommesso sulla Juventus in corsa per il titolo. Eppure, con il campionato che entra nel vivo, i Bianconeri restano agganciati alla vetta. I 13 pareggi hanno pesato, ma con una sola sconfitta nella Serie A 2024/25, la squadra di Motta si conferma ostica per chiunque.

Il vero problema? La difficoltà nel chiudere le partite. Troppi punti persi contro avversari alla portata hanno compromesso la corsa Scudetto, ma la solidità difensiva resta un punto di forza. Inoltre, con un calendario più favorevole rispetto alle dirette concorrenti, le possibilità di rimanere in alto non sono così remote.

Per rimanere in corsa, però, la Juventus dovrà evitare altri passi falsi contro squadre di bassa classifica. Domenica ha battuto l’Hellas Verona 2-0, ma in passato ha pareggiato in casa contro il Venezia. Errori del genere potrebbero costare caro.

Le quotazioni alte rispecchiano i dubbi dei bookmaker sulle possibilità della squadra bianconera, ma il margine per una rimonta esiste. Sei punti di distacco dall’Inter, con undici giornate ancora da giocare, non sono un ostacolo impossibile.

La Juventus può davvero competere per il titolo?

La corsa Scudetto 2024/25 si sta rivelando più aperta del previsto. L’Inter, incluso uno 0-1 subito proprio contro la Juventus, non vince in trasferta da quattro partite di campionato. La sua prima inseguitrice, il Napoli, cerca la vittoria da cinque gare e l’Atalanta vince solo con formazioni della seconda metà della classifica.

Dopo il deludente decimo posto della scorsa stagione, il Napoli ha beneficiato dell’assenza di impegni europei, concentrandosi quasi esclusivamente sul campionato. E ne ha decisamente approfittato perché da fine agosto a fine dicembre ha perso punti solo in cinque occasioni. Da inizio febbraio, però, i Partenopei in cinque partite ne hanno raccolti soltanto quattro.

La Juventus, invece, ha vinto sei delle ultime sette partite di Serie A da metà gennaio. Dopo l’eccezione, un 1-2 proprio in casa del Napoli, ha inanellato un filotto con cinque successi. Certo, oltre all’1-0 contro l’Inter ha incontrato solo squadre di bassa classifica – il Napoli, però, ha perso a Como.

Domenica la squadra di Thiago Motta ospiterà l’Atalanta – se dovesse proseguire la sua striscia positiva, intanto come minimo manterrebbe i sei punti di distacco dall’Inter. A ogni modo, con diverse big in difficoltà si prospetta un punteggio finale più basso del solito da raggiungere per vincere il campionato.

Contemporaneamente, i Bianconeri stanno trovando la forma giusta nel momento chiave della stagione. Al contrario dell’Inter, dopo l’eliminazione in Champions League la squadra di Thiago Motta può concentrare tutte le energie sul campionato. E proseguendo con questa tendenza, il divario potrebbe ridursi ulteriormente.

I bookmaker vedono i bianconeri ancora distanti nella corsa al titolo ma, visto il calendario più favorevole rispetto all’Inter e una difesa in crescita, la Juventus potrebbe rientrare prepotentemente nella lotta per lo scudetto.