Il Real Madrid aveva vissuto molte frizioni nello spogliatoio nella scorsa stagione, ma sotto la gestione di Mourinho la squadra sta iniziando a ingranare. Cosa sta cambiando, e le quote per le scommesse sul Real Madrid in Champions League riflettono davvero il nuovo stato di forma dei Blancos?

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Mercato Champions League Stake bet365 Lottomatica Vincente Fase a Gironi: Real Madrid 1.53 1.53 1.53 Vincente Torneo: Real Madrid 6.50 6.50 6.50 Nazione Vincitrice: Spagna 2.35 2.35 2.35

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La magia di Mourinho inizia a funzionare

Il Real Madrid ha affrontato il PSV nella quinta giornata della Champions League 2026/27 da netto favorito. Gli olandesi sono partiti con grande intensità fin dall'inizio della partita. Il PSV ha preso il controllo del gioco, ha creato quattro grandi occasioni e ha convertito dagli undici metri, andando all'intervallo in vantaggio per 1-0.

Jose Mourinho è intervenuto nell'intervallo, sostituendo Antonio Rüdiger, Eder Militao e Aurelien Tchouameni con Ibrahima Konaté, Jude Bellingham e Dean Huijsen. Lo "Special One" voleva un gioco più orientato al possesso palla, e la mossa ha funzionato. Le sostituzioni hanno contribuito a cambiare l'inerzia della partita.

Arda Güler e Bellingham hanno iniziato a far salire la squadra nella metà campo del PSV, mettendo gli olandesi sulla difensiva e portando a tre gol in 15 minuti. Il retropassaggio a sorpresa di Güler ha servito Federico Valverde per lo splendido pareggio del Real. Non da meno, Bellingham ha segnato un gol da Puskás Award per portare in vantaggio i Blancos dieci minuti dopo il pareggio.

Vinicius Junior è in difficoltà sotto Mourinho, presentandosi come un giocatore diverso rispetto all'attaccante affamato di gol della scorsa stagione. Giocando in un ruolo più defilato e con meno spazio nel terzo finale di campo, dove Mbappé e Bellingham occupano gli spazi, si è sentito fuori posto.

Contro il PSV, Vini ha giocato tutti i 90 minuti, ha generato 1,19 xG (gol attesi) e ha segnato il quinto gol della serata. I tifosi del Real sperano di rivedere il Vini di un tempo, soprattutto se avrà finalmente accettato il proprio ruolo nella squadra.

Dopo che Alvaro Arbeloa aveva faticato a tenere a bada gli ego nello spogliatoio in seguito all'addio di Carlo Ancelotti, Mourinho sembra aver trovato il modo di gestire le sue stelle.

Dove il Real Madrid offre valore per le scommesse

Prima dell'ultima uscita contro il PSV, la quota del Real Madrid per vincere la Champions League era alta. I mercati delle scommesse hanno risposto, e le quote per il sedicesimo trionfo europeo dei Blancos si sono abbassate. Los Blancos erano la sesta favorita per il trionfo finale, ma ora sono quarti, appena dietro l'Arsenal. Il Paris Saint-Germain, campione uscente per la seconda volta, guida il mercato insieme al Barcellona.

Alvaro Arbeloa e persino Carlo Ancelotti sembravano avere difficoltà a tenere sotto controllo questo spogliatoio. Questo rappresentava un ostacolo importante da superare per Mourinho. Un inizio di stagione difficile ha alimentato la valutazione dei mercati su Los Blancos, in particolare in Champions League. Tuttavia, dopo il successo sul PSV, sembra che i tasselli stiano andando al loro posto, e la squadra sta tornando a somigliare al Real Madrid che l'Europa teme di solito.

Con ancora tre partite della fase campionato da disputare, il Real Madrid ha davanti alcuni impegni insidiosi, ma può comunque chiudere al primo posto. Los Blancos hanno il 100% di risultati utili, l'unica squadra della competizione con questo rendimento. Con Arsenal, LASK Linz e Shakhtar ancora da affrontare, non si può escluderli dalla vetta.

Mourinho ha vinto 12 e pareggiato otto delle 23 partite da lui allenate contro l'Arsenal. Un'altra vittoria il 9 dicembre aumenterebbe le possibilità di un piazzamento nelle prime due posizioni. Il PSG, probabilmente, ha un calendario più complicato davanti a sé, affrontando Aston Villa, Como e Galatasaray. Di conseguenza, Los Blancos appaiono una scelta sensata per la vittoria della fase campionato di Champions League.

Una volta raggiunta la fase a eliminazione diretta, ogni grande squadra ha una reale possibilità di arrivare fino in fondo. Il Real Madrid è il club più vincente nella storia della competizione, con un record di 15 titoli, e ha l'abitudine di sorprendere gli avversari. Un piazzamento nelle prime due posizioni garantirebbe anche il vantaggio del fattore campo nel ritorno di ogni turno a eliminazione diretta. Questa è storicamente una delle rose più forti dei Blancos, e con la quota destinata probabilmente a scendere ancora, le scommesse sul Real Madrid in Champions League potrebbero rappresentare un'occasione di valore proprio ora.