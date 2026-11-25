L'Inghilterra ha battuto i campioni del mondo a Madrid per chiudere al primo posto il Gruppo 3 e arriva alla fase a eliminazione diretta della Nations League con l'etichetta di favorita.

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Inghilterra: i Tre Leoni possono portare questa forma fino al titolo?

La squadra di Thomas Tuchel ha interrotto la striscia di 43 gare senza sconfitte della Spagna con una vittoria per 3-2 a Madrid nella 6ª giornata. Harry Kane, Ezri Konsa e Ben White hanno portato l'Inghilterra a condurre con tre gol di vantaggio prima che l'espulsione di Elliot Anderson riaprisse la partita.

Mikel Oyarzabal ha trasformato un rigore prima che Nico Williams raddoppiasse il vantaggio dei padroni di casa. L'Inghilterra è riuscita a resistere, a differenza di quanto accaduto nella semifinale mondiale contro l'Argentina.

Quel risultato ha portato l'Inghilterra davanti a Spagna e Francia come prima scelta dei bookmaker per la vittoria della Nations League 2026/27. Ancora meglio, il sorteggio dei quarti di finale è stato favorevole. Gli uomini di Tuchel affronteranno la Norvegia in un doppio confronto nei quarti a marzo.

L'Inghilterra ha battuto i norvegesi 2-1 a Miami ai Mondiali. Jude Bellingham segnò una doppietta completando una rimonta vincente. La vincente affronterà Germania o Belgio in semifinale. Ottenere i diritti di organizzazione della fase finale darebbe inoltre agli inglesi il vantaggio del fattore campo, riducendo potenzialmente ulteriormente le loro quote.

La forma conferma questo stato di cose. L'Inghilterra ha perso solo due delle precedenti 16 partite, amichevoli comprese. Perfino nella sconfitta d'esordio in Nations League contro la Spagna a Wembley, la squadra di Tuchel ha dimostrato di poter competere con i campioni del mondo.

La preoccupazione principale è Kane, che con ogni probabilità salterà l'intero doppio confronto con la Norvegia per infortunio. Tuttavia, il miglior marcatore di sempre dell'Inghilterra dovrebbe essere disponibile a giugno per le eventuali ultime due gare. Con un percorso favorevole, una forma recente solida e il possibile vantaggio dell'organizzazione della fase finale, l'Inghilterra offre il miglior valore tra le pretendenti principali. Il mercato vincente Nations League può premiarla a una probabilità implicita del 25%.

Gli inglesi guidano la League A per expected goals (16,6) e hanno creato più grandi occasioni (30) di qualsiasi altra nazionale nella competizione. Vantano inoltre il maggior numero di porte inviolate, a pari merito (3) finora nella competizione.

Francia: Zidane riuscirà a valorizzare al meglio questa rosa?

La Francia ha chiuso il proprio girone al primo posto per il margine più risicato possibile. La sconfitta contro l'Italia nella 5ª giornata ha riacceso i dubbi sulla capacità del nuovo allenatore Zinedine Zidane di valorizzare al meglio questo gruppo di giocatori.

Les Bleus hanno dominato il possesso palla, con una media del 64%. Tuttavia, hanno creato appena 10,5 expected goals (xG), l'ottavo dato migliore della competizione. Hanno inoltre totalizzato 279 tocchi nell'area avversaria, 44 in più rispetto alla Germania, seconda in questa speciale classifica (235).

L'assenza di Kylian Mbappé, che ha saltato un paio di partite per infortunio, spiega in parte questo dato. L'assenza prolungata di Desiré Doué complica ulteriormente la situazione di Zidane.

I numeri difensivi non sono più convincenti. La Francia ha mantenuto solo due porte inviolate, pur subendo in media appena un gol a partita. Tra le otto squadre qualificate ai quarti di finale, solo il Portogallo (+1,1) ha una differenza xG peggiore.

Nemmeno il sorteggio aiuta. La Francia affronterà la Spagna a marzo, che l'aveva battuta 2-0 nei quarti di finale del Mondiale. Quel difficile incrocio è il motivo principale per cui la sua quota nel mercato antepost si è allungata nelle ultime settimane.

Non si può certo mettere in dubbio il talento di questa rosa, e la disponibilità di Mbappé potrebbe cambiare rapidamente lo scenario. Tuttavia, tanto possesso palla senza concretezza, una difesa poco solida e un quarto di finale durissimo restano una combinazione difficile su cui fare affidamento.

Con un'attuale probabilità implicita del 22,22%, preferiremmo guardare altrove nel mercato vincente Nations League, almeno per il momento.

Spagna: i campioni del mondo meritano fiducia a questa quota?

Come per la Francia, un sorteggio difficile è il motivo principale per cui la Spagna non è più la favorita dei bookmaker. La Roja affronterà Les Bleus a marzo. Anche il ritorno si giocherà in Francia, il che potrebbe rivelarsi decisivo a seconda dell'esito dell'andata. Si tratta di un ostacolo notevole prima ancora di arrivare a pensare a una semifinale.

Il loro ruolino di marcia resta impressionante. La Spagna era rimasta imbattuta per 43 partite, amichevoli comprese, prima di perdere contro l'Inghilterra a Madrid. Eppure, era andata vicinissima alla sconfitta già in precedenza nel torneo. Nella vittoria per 3-2 a Wembley nella 1ª giornata, Kane sbagliò un rigore mentre l'Inghilterra era in vantaggio 2-1, un errore costoso che si rivelò decisivo.

I numeri difensivi sono la vera preoccupazione, almeno sulla carta. La Spagna ha vinto il Mondiale mantenendo sette porte inviolate e subendo un solo gol. In questa Nations League ha mantenuto una sola porta inviolata e ne ha subiti otto. Si tratta di un calo considerevole rispetto allo standard che l'ha portata al titolo mondiale.

Ciononostante, la Roja vanta il miglior xG subito (6,9) della League A. È inoltre seconda solo all'Inghilterra per gol segnati a partita (2,7). Sulla carta resta ancora la squadra più forte della competizione, e nessuno si sorprenderebbe di vederla alzare il trofeo.

Tuttavia, considerando il sorteggio difficile, il calo difensivo e la recente sconfitta contro l'Inghilterra, le quote attuali offrono poco valore. Potrebbe essere più saggio attendere e monitorare il percorso della Spagna, almeno fino a dopo la gara d'andata.

Germania: è l'outsider più interessante?

La Germania sta crescendo con decisione nel mercato antepost della Nations League. Vanta la miglior difesa della competizione, con solo tre gol subiti. La sconfitta casalinga per 1-0 contro la Grecia è stata immeritata: i greci hanno segnato con l'unico tiro in porta, mentre la Germania ha bersagliato la porta ellenica con 16 conclusioni.

Jurgen Klopp sta iniziando a plasmare una nazionale a propria immagine. Il segnale più incoraggiante è arrivato con il 5-0 inflitto ai Paesi Bassi. La Germania ha perso solo due delle precedenti 19 partite in tutte le competizioni.

I tedeschi guidano inoltre la classifica della League A per possesso palla medio nella Nations League (67%) e sono quarti per xG (12,9) e per grandi occasioni fallite (15) in sei partite. Proprio questa spreco è l'unico aspetto chiaramente migliorabile, il che lascia pensare che i loro risultati possano ancora crescere.

Anche il percorso verso la finale è incoraggiante. Un quarto di finale contro il Belgio è un incrocio molto favorevole, e ad attendere in semifinale ci sarà la vincente tra Inghilterra e Norvegia.

La Germania non appare ancora forte quanto i Tre Leoni ma, con qualche mese di lavoro a disposizione, questa giovane squadra non potrà che migliorare sotto la guida di Klopp. La miglior difesa della competizione, un allenatore di prim'ordine e un sorteggio favorevole la rendono una quota allettante nel mercato antepost, anche come each-way. Delle quattro squadre, la Germania sarebbe la nostra preferita insieme all'Inghilterra, considerata soprattutto la sua probabilità implicita del 15,39%.