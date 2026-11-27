Bruno Fernandes ha dominato la classifica assist della scorsa stagione, ma un nuovo nome si è imposto con l'avvicinarsi di fine novembre nella corsa 2026/27.

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Mercato miglior assistman Premier League 2026/27 Stake bet365 Lottomatica Florian Wirtz (Liverpool) 5.00 5.00 5.00 Declan Rice (Arsenal) 6.00 6.00 6.00 Bradley Barcola (Liverpool) 7.00 7.00 7.00 Bruno Fernandes (Manchester United) 9.00 9.00 9.00

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Florian Wirtz: è lui il nome da battere nella corsa agli assist?

Il ventitreenne trequartista del Liverpool sta finalmente mostrando la creatività che lo ha reso una stella al Leverkusen. Ha già quattro assist nelle sue prime 11 presenze in campionato, superando il bottino di tre dell'intera scorsa stagione. Il tedesco è ora nella top tre della classifica dei migliori creatori di gioco della Premier League.

È in parità con Evanilson, Pascal Groß, John McGinn, Jaidon Anthony e il compagno di squadra Bradley Barcola, a una sola lunghezza da Declan Rice. Bruno Fernandes e Rayan Cherki ne hanno due a testa, mentre Bukayo Saka e Cole Palmer sono entrambi dietro di lui.

I numeri sottostanti suggeriscono che da Wirtz possa arrivare ancora di più. Tutti e quattro i suoi assist sono nati da azioni di gioco aperto.

Wirtz guida la classifica della lega con 33 occasioni create, 29 delle quali da gioco aperto. Si piazza tra i primi otto per xA (2,30) e tra i primi cinque per xA da gioco aperto (2,04). È inoltre nel 92° percentile per grandi occasioni create (6).

Nessun giocatore ha registrato più passaggi verticali di Wirtz, che guida la classifica con 12, per un totale di 103 passaggi di questo tipo. È anche nel 95° percentile per tocchi di palla (663). Questo suggerisce che Andoni Iraola ha trovato il modo di valorizzare l'influenza di Wirtz in questo Liverpool.

Il reparto offensivo dei Reds, composto da Barcola, Cody Gakpo, Alexander Isak, Rio Ngumoha e Wirtz, ha trovato il proprio ritmo nelle ultime due gare di campionato, segnando sette gol dopo un avvio di stagione lento.

Wirtz ha realizzato due gol e due assist in quelle due partite ed è stato coinvolto nel 30% dei gol del Liverpool in campionato (6 su 18). I Reds sono quarti per gol segnati e quarti per passaggi nell'ultimo terzo di campo, con una media di 160,7 a partita.

Con Wirtz ormai principale creatore di gioco dalla posizione di trequartista, ci si aspetta che possa eguagliare le stagioni in doppia cifra di assist ottenute in due anni consecutivi al Leverkusen. Al momento è lui il nome più affidabile tra le quote miglior assistman.

Declan Rice: può mantenere la sua forma impressionante?

Il centrocampista di Arsenal e Inghilterra guida a sorpresa la classifica assist della Premier League. Ne ha realizzati cinque in 11 partite, tutti da gioco aperto, dopo un avvio di stagione convincente sia per lui che per i campioni in carica.

I dati sottostanti suggeriscono di non fidarsi ancora delle sue attuali quote per il titolo di miglior assistman della Premier League.

Il suo xA di 2,47 e il suo xA da gioco aperto di 1,53 indicano che sta rendendo ben oltre le attese. Non è tra i primi 15 della lega per occasioni create totali, fermo a 18 contro le 33 di Wirtz. Rice è anche fuori dai primi 20 per occasioni create da gioco aperto, con 11 contro le 29 di Wirtz.

Nessuno ha effettuato più passaggi verticali di lui nel campionato. Tuttavia, il suo ruolo nella squadra di Mikel Arteta potrebbe limitare le occasioni per continuare ad aggiungere assist.

Rice fa una media di 24,46 passaggi nell'ultimo terzo a partita, terzo dietro Martin Odegaard (29,41) e Fernandes (26,20). È però il più difensivo tra i principali creatori di gioco.

Anche i precedenti giocano contro di lui. Rice non ha mai registrato più di otto assist in una stagione di Premier League. Guidare la classifica dopo 11 giornate sembra più un'anomalia che un nuovo livello come creatore di gioco. La forma dell'Arsenal fa pensare che ne raccoglierà ancora qualcuno, ma non è il nome su cui puntare per il titolo finale: è uno da contrastare in vista del periodo festivo.

Bradley Barcola: può trasformare la sua velocità in assist?

Il Liverpool ha speso molto la scorsa estate per l'esterno rapido, prelevato dal PSG. Il francese è ancora a secco di gol in Premier League, ma ne ha già messi a disposizione quattro per i compagni di squadra dei Reds.

Barcola non è il miglior decisore sul campo e spesso esita con il pallone tra i piedi, soprattutto in transizione. Il suo bottino sarebbe più alto se indugiasse meno.

Ciò che è certo è la sua velocità, con o senza palla: è nel 98° percentile per velocità massima, raggiungendo i 35,9 km/h. È anche secondo nella lega per metri percorsi in progressione palla al piede, con 15,7, vicinissimo a Nicolas Jackson dell'Aston Villa (16,3).

Lo stile di gioco in ripartenza del Liverpool gli si addice chiaramente. Nessuna delle sue progressioni palla al piede si è conclusa con un gol personale, ma ha creato tre occasioni da queste azioni, tutte e tre concretizzate dai compagni. Questo lo rende il migliore per assist nati da progressioni palla al piede.

Alexander Isak, tornato in forma dopo le difficoltà della scorsa stagione, offre a Barcola un finalizzatore affidabile a cui puntare. Barcola non era tra i primi 10 favoriti per il premio prima dell'inizio della stagione, ma i bookmaker lo considerano ora il terzo favorito.

Barcola condivide le responsabilità creative con Wirtz, mentre la sua resa realizzativa incostante è un altro fattore da considerare. Tuttavia, ha abbastanza qualità per essere una scelta interessante come piazzato.

Bruno Fernandes: può smentire i suoi detrattori?

Il miglior assistman della scorsa stagione, con 21 assist totali, nove in più del secondo classificato Rayan Cherki, sta faticando nel 2026/27, proprio come il Manchester United.

Dopo aver fatto registrare un assist quasi ogni due partite lo scorso anno, Fernandes era il prevedibile favorito per il titolo di miglior assistman prima dell'inizio della stagione. Purtroppo per il portoghese, il quadro è cambiato.

Lo United è in zona retrocessione, con una sola vittoria in 11 partite di campionato. Fernandes ha registrato finora soli due assist, di cui solamente uno da gioco aperto.

I suoi compagni sono molto meno letali sulle palle inattive, in particolare sui calci d'angolo, rispetto alla scorsa stagione. Hanno segnato un solo gol su palla inattiva in questa annata, il secondo dato più basso del campionato.

Continua comunque a creare occasioni, che è l'unico aspetto positivo. Fernandes è nel 97° percentile per occasioni create con 28, anche se solo 18 sono arrivate da gioco aperto. È anche secondo per passaggi nell'ultimo terzo, con una media di 26,20 a partita.

Fernandes continua anche a dettare il gioco, piazzandosi nel 98° percentile per tocchi di palla (755) in questa stagione. Ha inoltre effettuato 135 passaggi verticali con quei 755 tocchi, dato che lo colloca nel 97° percentile per questa statistica.

La mancanza di un centravanti di riferimento resta il problema principale per lo United. Senza un goleador affidabile, la sua creatività rischia di andare sprecata.

Il nuovo allenatore Mauricio Pochettino potrebbe ancora invertire la rotta a Old Trafford, e Fernandes potrebbe tornare ai suoi livelli migliori. Tuttavia, con lo United in condizioni così precarie e un distacco da colmare rispetto ai leader, resta un'ipotesi remota e non è il nome su cui contare in questo momento.