Il numero di gol in Serie A è chiaramente migliorato stagione dopo stagione. Di conseguenza, i pronostici infrasettimanale Serie A più attenti possono sfruttare alcune partite selezionate.

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Partita Pronostico Stake bet365 Lottomatica Frosinone - Parma Over 2.5 1.37 1.37 1.37 Udinese - Fiorentina Over 2.5 1.66 1.66 1.66 Roma - Monza Over 2.5 1.32 1.32 1.32 Como - Juventus Over 2.5 1.75 1.75 1.75 Lecce - Atalanta Over 2.5 1.57 1.57 1.57

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Frosinone - Parma: il motivo del pronostico

La Serie A è stata tradizionalmente associata a difese solide e partite dai punteggi bassi. La scorsa stagione è stata una delle meno prolifiche da quando il campionato si è allargato a 20 squadre, con una media di 2,43 gol a partita nel 2025/26. Quest'anno, invece, il trend è decisamente migliorato: il torneo ha già prodotto 379 gol in 120 partite, per una media di 3,16 gol a gara.

Frosinone e Parma sono due delle squadre che stanno contribuendo a questi numeri. I padroni di casa hanno visto sette delle loro 12 partite superare la soglia dei 2,5 gol, mentre gli ospiti hanno fatto lo stesso in otto occasioni su 12.

Il Parma è stata la seconda squadra più redditizia nel mercato Over 2.5 di questa stagione, dietro soltanto al Como, con un ROI (ritorno sull'investimento) del +105,4%. La scorsa stagione i ducali avevano mantenuto 13 porte inviolate in Serie A; quest'anno, invece, ne hanno conservate appena due e concedono una media di 1,83 gol a partita.

Inoltre, l'80% delle trasferte del Parma in Serie A ha superato la soglia dei 2,5 gol. Il Frosinone è l'avversario perfetto per una difesa fragile: tra le neopromosse dei cinque maggiori campionati europei, nessuna squadra ha segnato più dei 25 gol realizzati finora dai ciociari. Massimiliano Alvini vuole che la sua squadra giochi in avanti e che i suoi uomini si prendano dei rischi in fase difensiva.

Per una squadra che lo scorso anno militava in Serie B, l'xG (gol attesi) di 21,41 è notevole: il quarto valore del campionato, dietro solo a Napoli, Roma e Inter. Il Frosinone segna in media 2,67 gol a partita al Benito Stirpe, mentre le gare casalinghe in campionato hanno prodotto una media di 3,67 gol a incontro.

Con il Parma che guarda con preoccupazione alla zona retrocessione, vale la pena considerare il rendimento del Frosinone contro altre squadre in difficoltà. Le vittorie interne su Lecce (5-1), Sassuolo (4-2) e Venezia (3-2), tutte compagini in lotta per non retrocedere, hanno visto ciascuna almeno cinque gol complessivi. Tutte e tre quelle partite, peraltro, si sono disputate in casa.

Il mercato Over 2.5 può concretizzarsi anche in questa occasione.

Udinese - Fiorentina: il motivo del pronostico

L'aumento dei gol in Serie A ha certamente trasformato il mercato delle scommesse. Il mercato Goal - Sì, ad esempio, si è concretizzato nel 45,2% delle partite di Serie A lo scorso anno, contro il 56,7% di quest'anno. Questa sfida ha tutti gli elementi per alimentare ulteriormente quella percentuale, dato che entrambe le difese sono piuttosto vulnerabili.

Tra le due squadre ci sono appena tre punti di distacco, ed entrambe sono pienamente coinvolte nella lotta salvezza. L'Udinese è reduce da 10 partite di campionato consecutive senza vittoria. I friulani hanno perso il 67% delle gare disputate quest'anno e hanno già sostituito il tecnico Kosta Runjaic con Paolo Zanetti. Hanno incassato 26 gol in 12 partite: solo Sassuolo (31) e Fiorentina (28) hanno subito di più.

Gli ospiti non hanno ancora mantenuto una porta inviolata in campionato. Il tasso di conversione dei tiri subiti, pari al 16,87%, è il peggiore della categoria. Le ultime sette uscite di campionato della Fiorentina hanno tutte prodotto almeno tre gol complessivi. Nessun'altra squadra di Serie A ha visto il mercato Over 2.5 concretizzarsi tante volte quanto la Fiorentina, 11 su 12. Sia il mercato Goal - Sì sia quello Over 2.5 si sono concretizzati nel 67% delle partite di campionato disputate quest'anno da Paolo Vanoli, il dato più alto del campionato insieme ad Atalanta e Inter.

Anche l'Udinese offre poca resistenza: i bianconeri hanno subito gol in tutte le sei partite interne consecutive e non hanno ancora registrato una porta inviolata davanti al proprio pubblico.

Ci si aspetta che entrambe le squadre segnino anche in questa occasione.

Roma - Monza: il motivo del pronostico

Il mercato Over 2.5 si è concretizzato in appena il 45,7% delle partite di Serie A lo scorso anno, ma quella cifra è salita al 60% nella stagione in corso. In altre parole, sei partite su 10 ogni fine settimana superano la soglia dei 2,5 gol. La Roma ha contribuito a questa tendenza offensiva, segnando in media tre gol a partita.

I giallorossi sono in ottima forma. Sono favoriti per battere il Monza, soprattutto in casa, dove l'83% delle loro partite ha superato la soglia dei due gol. Il loro rendimento offensivo è tra i migliori nei cinque maggiori campionati europei: solo il Barcellona (51) ha segnato più gol in campionato a questo punto della stagione rispetto ai 36 della Roma.

Anche il Monza dovrebbe offrire qualcosa in fase offensiva, avendo segnato in media 1,67 gol a partita in questa Serie A. Dieci delle loro 12 uscite di campionato hanno prodotto almeno tre gol complessivi, e i brianzoli non hanno ancora chiuso una trasferta senza segnare né mantenuto una porta inviolata fuori casa quest'anno. Il precedente più recente tra le due squadre si è concluso 4-0 per la Roma. La forma attuale dei padroni di casa suggerisce che un'altra partita ricca di gol sia nell'aria.

Il mercato Over 2.5 può concretizzarsi anche in questo caso.

Como - Juventus: il motivo del pronostico

Il Como ha segnato 20 gol nelle sue 12 uscite di campionato, con una media di 1,67 gol a partita. I lariani sono stati la squadra più redditizia nel mercato Over 2.5 di questa stagione, con un ROI (ritorno sull'investimento) del +120,4% e un guadagno di +8,43 unità a puntata fissa. Le loro prestazioni, in particolare in Europa, confermano la capacità di produrre molti gol.

La squadra di Cesc Fabregas gioca un calcio offensivo. Lo ha dimostrato segnando quattro gol al Manchester United e nove in trasferta al Lens in Champions League. I lariani hanno segnato almeno una volta nell'80% delle partite casalinghe di campionato e potrebbero fare lo stesso contro la Juventus.

La Juventus non è stata redditizia in questo mercato finora, ma la situazione sta cambiando. Luciano Spalletti ha iniziato a schierare insieme gli attaccanti Kolo Muani e Nick Woltemade, e i bianconeri stanno segnando con più facilità di conseguenza. Gli ospiti hanno segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime tre partite di Serie A.

In trasferta in campionato, la Juventus segna in media 1,33 gol a partita e in questo filotto non è riuscita a segnare una sola volta. Con le due squadre vicine in classifica, questa sfida promette emozioni sul fronte dei gol.

Il mercato Over 2.5 può concretizzarsi anche in questa sfida.

Lecce - Atalanta: il motivo del pronostico

L'Atalanta ha vinto solo una delle ultime sei partite di campionato. Tuttavia, segnare tre gol nella ripresa contro l'Inter campione in carica la scorsa settimana non è stata un'impresa da poco. La Dea ha una media di 1,67 xG (gol attesi) a partita in Serie A, il sesto valore migliore del campionato.

I nerazzurri hanno segnato in media 1,75 gol a partita quest'anno, ma ne hanno concessi in media due dall'altra parte del campo. La prestazione contro l'Inter potrebbe comunque rivelarsi un punto di svolta.

Il Lecce ha il sesto peggior rendimento difensivo casalingo della Serie A, con 12 gol subiti. I salentini hanno segnato solamente cinque volte allo Stadio Via del Mare, il terzo peggior rendimento casalingo a pari merito con altre squadre. Tuttavia, quattro delle ultime cinque partite casalinghe di campionato del Lecce hanno prodotto almeno tre gol complessivi. Anche il tecnico Eusebio Di Francesco dovrebbe spingere la sua squadra a fare la partita contro l'Atalanta.

Gli ospiti hanno mantenuto una sola porta inviolata in trasferta quest'anno, e le loro trasferte hanno fatto registrare una media di tre gol complessivi a partita. L'Atalanta potrebbe anche essere vulnerabile in difesa con Marco Carnesecchi fermo per infortunio, offrendo così al Lecce l'opportunità di trovare il gol.

Ci si aspetta che entrambe le squadre segnino anche in questa occasione.