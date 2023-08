In questa guida i lettori possono consultare i pronostici Olanda - Sudafrica degli ottavi di finale del Mondiale di Calcio femminile.

Ecco i pronostici Olanda - Sudafrica dei nostri esperti di scommesse sportive online con le migliori quote e consigli sulla gara del secondo degli ottavi di finale della fase ad eliminazione diretta dei Mondiali Femminili di Calcio.

Si giocherà domenica 6 agosto alle ore 4 (ora italiana) al Sydney Football Stadium il match valevole per l’accesso ai quarti di finale. Chi vince se la vedrà ai quarti con Spagna, che ha eliminato la Svizzera.

Sfida all’apparenza semplice per le Orange, nazionale che più di tutte ha entusiasmato nella fase a gironi e che può rivelarsi la sorpresa del torneo. Con uno score di 9 gol fatti ed 1 subìto, le olandesi sono riuscite a vincere il Gruppo E delle favorite statunitensi e possono ancora dire tanto in questa competizione.

Le sudafricane dopo aver eliminato l’Italia hanno conquistato con merito l’accesso agli ottavi di finale, ma servirà una vera e propria impresa contro le ragazze allenate da Andries Jonker.

I nostri pronostici Olanda - Sudafrica

I nostri pronostici Olanda vs Sudrafrica bet365 Sisal William Hill Primo marcatore Lieke Martens 5,00 3,80 5,00 Risultato esatto 2 - 0 Olanda 7,00 6,50 7,00 Pareggio nei tempi regolamentari 6,50 6,50 5,25

Scommettere su Olanda - Sudafrica

La Martens sogna la vittoria finale

Tanti trofei in bacheca per la calciatrice attaccante del Paris Saint-Germain, già campionessa d’Europa nel 2017 e che in questa competizione cerca il trionfo definitivo con la sua nazionale. Con l’assenza di un perno fondamentale come Vivienne Medema, che non è riuscita a recuperare dall’infortunio al legamento crociato dello scorso dicembre, l’attacco delle orange sta sulle spalle della 30enne di Bergen. Lieke Martens, già a segno nella goleada contro il Vietnam nella fase a gironi, vuole mettere il suo sigillo anche nella fase ad eliminazione diretta. La squadra olandese è favoritissima dai pronostici Olanda - Sudafrica, tanto che le quote dell'1 fisso risultano piuttosto basse. Interessante può essere invece il mercato di primo marcatore.

Scommessa 1: primo marcatore Lieke Martens 5,00 con bet365

Olanda schiacciasassi

Unica tra le squadre approdate agli ottavi di finale a giocare con il 3-5-2, guidata da Andreis Jonker che in carriera è stato addirittura vice di una leggenda come Louis van Gaal sia al Barcellona che al Bayern Monaco, l’Olanda ha tutte le carte in regola per andare in fondo alla competizione. Oltre alla veterana Lieke Martens, le speranze dell’attacco olandese sono riposte anche su Fenna Kalma, attaccante 22enne in forza al Twente. Pur non vantando una lunga tradizione nella Coppa del Mondo, la squadra ha obiettivi ambiziosi, e finora è stata la più convincente delle 16 squadre approdate agli ottavi di finale. Favorita da tutti i siti scommesse e dai pronostici Paesi Bassi - Sudafrica.

Scommessa 2: risultato esatto 2 a 0 Olanda 6,50 con Sisal

Il Sudafrica cerca l'impresa

Dopo aver perso all’esordio contro la Svezia, ed aver pareggiato contro l’Argentina, per le sudafricane era fondamentale vincere contro l’Italia per potersi qualificare agli ottavi. Con un gol di Thembi Kgatlana al 92esimo, hanno raggiunto un traguardo storico per la loro nazionale. Contro le esperte olandesi servirà una vera e propria impresa da parte delle ragazze guidate da Desiree Ellis, ma sognare non costa nulla e ce la metteranno tutta per fermare le più blasonate avversarie. Sebbene i pronostici Olanda - Sudafrica non siano a loro favore, non si possono escludere potenziali sorprese da questo ottavo di finale.

Scommessa 3: pareggio: 5,25 con William Hill