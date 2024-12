Nations League: le prospettive dell’Italia nella fase finale della competizione

Dopo aver chiuso il proprio girone alle spalle della Francia (qualificata come prima in virtù della migliore differenza reti) la nazionale italiana a marzo sarà chiamata ad affrontare i quarti di finale della Nations League.

Gli azzurri dovranno vedersela contro la Germania che, sebbene sia ancora un po' distante dai fasti del passato, resta una delle nazionali più forti per rendimento e prospettive.

Le quote proposte sono esatte al momento della pubblicazione e possono subire variazioni.

Ulteriori mercati e pronostici sulla Nations League si possono trovare sui siti scommesse ufficiali degli bookmaker. Per saperne di più sugli operatori presenti nel nostro paese è possibile consultare la nostra guida sui migliori siti di scommesse in Italia. Qui invece per conoscere tutti i dettagli sul codice promozionale Sisal.

L’Italia proverà comunque a giocarsi le sue carte e confermare i progressi messi in mostra proprio nella fase a gironi della Nations League. Dove possono arrivare gli azzurri?

Lo scenario: Francia, Spagna e Germania le favorite per i bookmaker

Per la vittoria finale nella competizione i bookmaker vedono favorite Francia, Spagna e Germania e non è difficile capire il perché.

A onor del vero la nazionale francese nel suo percorso di qualificazione ha sofferto più del previsto per arrivare al primo posto ma alla fine ci è riuscita, sfruttando al massimo il suo talento, rimasto elevato nonostante l’addio alla maglia “Bleus” da parte di uno dei suoi giocatori più forti e rappresentativi ovvero Antoine Griezmann.

La nazionale di Deschamps adesso dovrà vedersela ai quarti con la Croazia in un incrocio non semplice che evoca però dolci ricordi come la semifinale del Mondiale 1998 e la finale di quello del 2018, che ha visto in entrambi i casi la Francia diventare campionessa iridata.

Chi invece ha confermato di essere una delle nazionali più forti e in forma è la Spagna, campione d’Europa e detentrice anche della Nations League. La squadra guidata da De La Fuente ha dominato il suo girone esprimendo ancora lo standard altissimo di gioco messo in mostra durante la kermesse continentale della scorsa estate in Germania.

In questo momento le “Furie Rosse” sembrano davvero avere una marcia in più ed il quarto con l’Olanda può essere un’altra occasione per ribadire il proprio status di nazionale più forte d’Europa.

Anche la Germania di Nagelsmann ha avuto un ottimo percorso di qualificazione in cui ha brillato soprattutto sotto il profilo offensivo con 18 reti messe a segno. La “Mannschaft” sta consolidando quelle certezze già emerse durante l’Europeo a cominciare dai talenti di Wirtz e Musiala, aggiungendo figure nuove, come il centravanti dello Stoccarda Undav. I tedeschi nei quarti dovranno vedersela contro l’Italia.

Dove può arrivare l’Italia?

La sfida che attende la nostra nazionale (che in quanto seconda nel girone avrebbe in ogni caso pescato male) non è certo semplice. La Germania è decisamente più avanti degli azzurri nel processo di ricostruzione e in quanto a talento complessivo ha parecchi argomenti.

Gli azzurri però arriveranno agli appuntamenti previsti tra il 20 e il 23 marzo (andata e ritorno) con la consapevolezza di aver fatto dei progressi sotto il profilo tecnico/tattico e con la voglia di regalarsi una soddisfazione e riscattare l’opaco Europeo giocato da campioni in carica proprio in terra teutonica.

La svolta tattica voluta da Spalletti col passaggio al 3-5-2 ha dato dei frutti interessanti e questo inizio di stagione sta vedendo la crescita di giocatori che possono dare tanto alla maglia azzurra, su tutti Mateo Retegui e Moise Kean, due dei principali cannonieri della Serie A.

La nostra nazionale potrà certamente dire la sua nello scontro con i tedeschi: in caso di vittoria l’eventuale semifinale sarebbe contro una tra Portogallo e Danimarca, certamente clienti non semplici, specie i lusitani, che in quanto a talento non hanno nulla da invidiare a nessuno. In ogni caso gli azzurri ci proveranno.