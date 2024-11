Nations League, Italia-Francia: gli azzurri cercano l’ultimo passo per la vetta del girone

I transalpini arrivano a San Siro senza avere nulla da perdere ma la squadra di Spalletti vuole confermare i suoi progressi

Dopo la vittoria a Bruxelles contro il Belgio l’Italia si prepara ad affrontare a San Siro la Francia vice-campione del mondo nell’ultima partita del gruppo 2 di Nations League.

All’impegno in questione l’Italia arriva con la certezza del passaggio ai quarti e con grandissime possibilità di centrare il primato: dopo il pareggio dei transalpini contro Israele gli azzurri vincerebbero il girone anche in caso di sconfitta per 2-0, avendo segnato 3 gol nella gara di andata a Parigi.

La Francia sarebbe certa di superare l’Italia solamente vincendo con 3 gol di scarto oppure con 2 ma superando le reti segnate dagli azzurri nel match di andata, ad esempio una vittoria per 2-4. Un 3-1 invece basterebbe comunque all’Italia per differenza reti.

Il primato nel girone di Nations League non solo consentirebbe di affrontare al sorteggio una seconda classificata (quindi potenzialmente un avversario più morbido) ma darebbe agli azzurri anche la certezza di accedere agli spareggi per le qualificazioni ai Mondiali laddove la squadra non riuscisse a staccare il pass durante il suo girone,

Le quote proposte sono esatte al momento della pubblicazione e suscettibili a variazioni. Ulteriori mercati e pronostici sulla Nations League si possono trovare sui siti scommesse ufficiali degli bookmaker. Per saperne di più sugli operatori presenti nel nostro paese è possibile consultare la nostra guida sui migliori siti di scommesse in Italia. Qui invece per conoscere tutti i dettagli sul codice promozionale Lottomatica.

Che partita aspettarsi

La squadra di Spalletti arriva sullo slancio di un ottimo percorso nella competizione e con la voglia di confermare i progressi fatti in una sfida prestigiosa contro una delle nazionali più forti del mondo.

Il c.t. azzurro in queste uscite ha consolidato il 3-5-2 con ottimi risultati sotto tutti i punti di vista: l’Italia ha infatti trovato un'identità definita e mostra personalità in entrambe le fasi di gioco. La sfida col Belgio ha confermato ulteriormente la crescita con gli azzurri padroni del campo al netto dei minuti finali in cui Lukaku e compagni si sono gettati in avanti alla ricerca di un gol mai trovato.

In questo girone di Nations League invece la Francia ha dato l’impressione di essere ancora alla ricerca delle giuste alchimie dopo un Europeo chiuso in semifinale ma con un ruolino di prestazioni più opaco rispetto alle attese e al potenziale di squadra.

Il sorprendente pareggio casalingo contro Israele, la compagine più debole del girone, conferma che la nazionale di Deschamps sia ancora in assestamento e non riesca a esprimere a pieno il suo enorme talento.

Alla sfida contro l’Italia la nazionale francese (che ha perso Griezmann, ritiratosi definitivamente dal calcio internazionale) arriva senza Tchouameni, lo squalificato Camavinga e Mbappé, escluso per scelta tecnica dal c.t. Anche con queste assenze la nazionale transalpina resta comunque di un altro livello e alla sfida di Milano arriva senza avere nulla da perdere.

I bookmaker vedono leggermente favoriti (ma di molto poco) gli ospiti rispetto agli azzurri. Il primato per la Francia è una missione difficile ma ancora possibile: lecito dunque attendersi che gli uomini di Deschamps giocheranno in proiezione offensiva per cercare l’impresa: l’Italia dal canto suo sa di non avere bisogno di dover essere troppo spregiudicata ma non vorrà comunque farsi schiacciare. Uno scenario dunque in cui potrebbero uscire tanti gol.