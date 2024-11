Nations League, l’Italia contro Francia e Belgio per il primato del girone: lo scenario

Gli azzurri cercano il pass per i quarti e mirano a vincere il proprio gruppo: lo scenario in vista del doppio impegno

L’Italia questa settimana si appresta a chiudere la fase girone della Nations League. Giovedì 14 novembre gli azzurri sfideranno fuori casa il Belgio mentre domenica 17 l’ultimo atto in casa con la Francia a San Siro.

La nazionale guidata da Spalletti in questo momento è al primo posto del gruppo 2 con 10 punti, uno in più della Francia seconda e sei in più del Belgio terzo: gli ottavi sono ad un passo mentre il primato del girone (che consentirebbe di affrontare una seconda classificata ai quarti) è un obiettivo concreto.

Italia: pronostici e quote Nations League Snai Betsson Goldbet Vincente girone 2.20 2.20 2.20

Come arriva l’Italia al doppio impegno

A questo giro gli azzurri ritrovano Nicolò Barella dopo due turni di assenza mentre entrano nel giro della nazionale maggiore il difensore centrale della Fiorentina Comuzzo, il terzino destro della Juventus Savona della Juventus e il centrocampista centrale della Lazio Rovella.

Ancora esclusi invece sia Zaccagni (sfavorito anche dal passaggio al 3-5-2) che Chiesa nonché i tre romanisti Pellegrini, Mancini e Cristante: out per infortunio invece Calafiori.

Si riparte ancora una volta dalle certezze su cui il ct della nazionale ha aperto la fase post-europeo. Confortanti poi per Spalletti i segnali mandati nell’ultimo periodo dalle due prime punte Retegui e Kean autori rispettivamente di 11 e 8 reti in A: in grande spolvero in particolare il centravanti della Fiorentina, che nell’ultima gara contro il Verona ha messo a segno una tripletta.

La qualificazione passa dal Belgio

Nations League: quote e pronostici Belgio-Italia Eurobet bet365 NetBet 2 - vittoria Italia 2.85 2.80 2.77 Over 2,5 1.90 1.95 1.88 Mateo Retegui segna 3.40 3.40 3.50

Per ipotecare il passaggio del turno basterà portare a casa almeno un pari contro il Belgio. La nazionale di Tedesco arriva all’appuntamento con un piede e mezzo fuori dai quarti di finale ma con la consapevolezza di avere ancora una fiammella di speranza.

I “Diavoli Rossi” ritrovano in attacco Romelu Lukaku, al rientro dopo l’Europeo, ma dovranno fare ancora a meno di De Bruyne: inoltre anche De Ketelaere non dovrebbe essere della partita. Non proprio le condizioni ideali per una partita che è a tutti gli effetti l’ultima spiaggia.

L’Italia sa dunque di avere una grande occasione per assicurarsi il passaggio del turno contro un avversario che nella gara d’andata ha sofferto molto riuscendo a pareggiare soprattutto in virtù della superiorità numerica maturata dopo il rosso a Pellegrini.

Fare risultato significherebbe passare il turno e andarsi a giocare il primato contro la Francia, che arriva a questo giro con un attacco rivoluzionato dall’assenza di Mbappé e dal ritiro dalla nazionale di Griezmann. I transalpini restano ancora favoriti ma la partita dell’andata dimostra che la distanza non è poi così lunga.