Il Napoli vola: la squadra di Conte adesso è la favorita per la vittoria in Serie A?

I partenopei in questo momento sembrano avere una marcia in più e viaggiano in testa: il tricolore non è una missione impossibile

Dopo lo stentato passaggio del turno ai rigori contro il Modena in Coppa Italia e la sconfitta per 3-0 alla prima col Verona il Napoli di Antonio Conte sembrava un cantiere aperto e in mostruoso ritardo. Le cose in questi due mesi sono radicalmente cambiate.

La vittoria in trasferta contro il Milan da ulteriore slancio ai partenopei che, dopo 10 giornate sono in testa a quota 25 punti e gradualmente cominciano a prendere margine dalle inseguitrici, specie da Inter e Juventus per ora rispettivamente a -7 e -8 ma con una partita da giocare nell’infrasettimanale.

Quote stagionali Napoli bet365 Goldbet Sisal Vincente scudetto 3.25 2.50 2.75 Vincente Coppa Italia 7.00 4.50 7.50

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione e possono subire variazioni in momenti successivi: per gli aggiornamenti si consiglia di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

La svolta tattica e la solidità al potere

Il bilancio attuale del Napoli racconta di 8 vittorie, 1 pareggio (contro la Juventus), una sola sconfitta (nella già menzionata sfida contro il Verona) 18 gol fatti e 5 subiti, dato che fa della squadra di Conte la meno battuta del campionato ex aequo con la Juve. A questo si aggiungono 7 clean sheet.

Sebbene la squadra avesse cominciato a girare anche con il 3-5-2, il tecnico salentino ha deciso di lasciare il suo modulo di riferimento per passare al 4-3-3 utilizzato nelle ultime stagioni dal Napoli, puntando su un centrocampo strutturato e muscolare con McTominay, Lobotka, Anguissa e Gilmour come prima alternativa. riuscendo gradualmente a implementare i suoi principi di gioco specie per quanto riguarda la fase difensiva.

Kvara-Lukaku: tandem vincente

In questo senso poi c'è da sottolineare il peso delle due stelle offensive della squadra: Kvicha Kvaratskhelia e Romelu Lukaku. Il georgiano, pur con qualche altalena, sembra stia ritrovando lo smalto della sua prima stagione italiana, come dimostrato dalla splendida rete rifilata al Milan: per lui il bottino è di 5 gol in 10 partite, una media di 0,5 a match.

La stessa identica media di Romelu Lukaku che invece di reti ne ha segnate 4 in 8 partite. L’impatto del centravanti belga (al di là di qualche errore sotto porta) in maglia azzurra è stato devastante. L’ex attaccante di Inter e Roma oltre ai gol ha servito 4 assist rivelandosi fondamentale nell’economia del gioco offensivo anche per la sua fisicità. Conte, il tecnico che più di tutti ha creduto in lui in carriera e che lo ha voluto in questa avventura, sta rigenerando “Big Rom” riportandolo ai massimi livelli.

Dove può arrivare il Napoli?

Sebbene la stagione sia ancora lunga il Napoli di Conte convince soprattutto per piglio e mentalità e il segnale mandato al campionato sino ad ora è forte. Certamente è presto per considerare lontane le due principali inseguitrici Inter e Juventus: i nerazzurri in particolare restano ancora i favoriti per i bookmaker ma le loro quotazioni non sono più certo quelle di inizio stagione.

I partenopei hanno dalla loro una dimensione di squadra strutturata e il vantaggio fisico di non avere impegni europei che possono aggravare il carico di fatica. Lo scudetto, che all’inizio sembrava una prospettiva non semplice, adesso è una missione più che possibile.