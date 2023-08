In questo articolo i lettori potranno un'analisi sul match Marocco vs Colombia, pronostici, forma delle squadre e possibili risultati.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono le loro migliori quotazioni, consigli e pronostici Marocco-Colombia per scommettere sulla gara, ultimo turno della fase a gironi del Mondiale Femminile di Calcio.

Novanta minuti per stabilire chi proseguirà la sua avventura mondiale e chi tornerà a casa. Marocco e Colombia si sfidano nell'ultima gara del girone H. In palio c'è il passaggio ai quarti di finale. Due risultati su tre per le sudamericane, al comando del girone a punteggio pieno.

Le marocchine invece devono vincere per sperare di superare il turno e passare alla storia come prima nazionale africana a centrare la qualificazione alla fase ad eliminazione di un mondiale femminile.

I nostri pronostici Marocco-Colombia

I nostri pronostici Marocco vs Colombia bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 0-2 6,00 5,75 5,50 Over 2,5 2,20 2,15 2,25 Primo marcatore Linda Caicedo 5,50 2,75 7,50

Come scommettere su Marocco-Colombia

Tutti i migliori siti scommesse online hanno già pubblicato le loro quote per il match dei mondiali femminili di calcio. Ricordiamo infine che il gioco è consentito solo ai maggiorenni (+18).

Colombia in campo per la storia

La Colombia può essere la seconda squadra sudamericana a vincere tutte e tre le gare del girone in un mondiale femminile. L'impresa fin qui è riuscita solo al Brasile (edizioni 2007, 2011 e 2015).

La formazione allenata da Nelson Abadìa ha vinto segnando due gol sia il match di apertura contro la Corea del Sud che lo scontro diretto contro la Germania, dimostrando di riuscire a trovare il gol con una certa facilità. Sicuramente è una delle favorite dai pronostici Marocco-Colombia.

Scommessa 1: Risultato esatto, vittoria Colombia 0-2: 6,00 con bet365.

Difesa ballerina per il Marocco

Il Marocco d'altro canto paga una difesa non proprio impenetrabile. I sei gol subiti dalla Germania nella prima gara del girone dalla selezione allenata da Reynald Pedros – allenatore francese con un trascorso da calciatore in Serie A, con le maglie di Parma e Napoli – hanno messo in luce la mancanza di esperienza delle marocchine, alla loro prima esperienza in una competizione mondiale.

La vittoria contro la Corea del Sud ha tenuto aperto il discorso qualificazione, ma le marocchine sono costrette al risultato pieno contro la Colombia per accedere alla fase a eliminazione diretta. Forse le meno favorite dai pronostici Marocco-Colombia, ma occhio alle sorprese.

Scommessa 2: Over 2,5: 2,5 con William Hill.

Riflettori su Linda Caicedo

Fin qui due gol per Linda Caicedo, una delle favole più belle della Colombia. L'attaccante 18enne – acquistata lo scorso febbraio dal Real Madrid, per il quale ha già realizzato 2 gol in 10 gare - si è messa in mostra lo scorso anno trascinando l'Under 17 della Colombia fino alla finale persa poi contro la Spagna.

Si sta ripetendo con la Nazionale maggiore in questo mondiale, confermando di essere uno dei migliori prospetti della sua generazione. Suo il primo gol contro la Germania, una prodezza tecnica conclusa con un destro all'incrocio. Suo anche il gol del definitivo 2-0 contro la Corea del Sud, a dimostrazione dell'innato feeling con il gol della 18enne stellina di Cali. Non a caso molti dei pronostici Marocco-Colombia puntano proprio sulla Caicedo come prima marcatrice.

Scommessa 3: Primo marcatore Linda Caicedo: 2,75 con Sisal.