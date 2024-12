Inzaghi "Re Mida" degli attaccanti: ecco perché Marcus Thuram può diventare capocannoniere della Serie A

Il 9 nerazzurro si sta esaltando in fase realizzativa: di questo passo può segnare più di tutti in campionato

L’attaccante francese dell’Inter sta facendo molto bene e il suo rendimento aumenta le sue probabilità di una vittoria del titolo di capocannoniere della Serie A.

Come può Thuram, il cui bottino massimo di realizzazioni stagionali in carriera è 16 gol, essere una scommessa intelligente sul capocannoniere del campionato?

Un’analisi dettagliata delle statistiche fa capire perché la sua candidatura al titolo di re dei marcatori in Serie A sia consistente.

Inzaghi "Re Mida" degli attaccanti

L’uomo dietro la trasformazione di Marcus Thuram è Simone Inzaghi. L’allenatore dell’Inter ha un passato che parla chiaro sulla sua capacità di rendere i suoi attaccanti dei grandi realizzatori.

Il primo successo in tal senso della carriera di Inzaghi è stato Cristiano Lombardi, al tempo promettente esterno offensivo delle giovanili della Lazio che sotto la sua guida è diventato un grande realizzatore.

Negli ultimi anni Inzaghi ha consolidato la sua reputazione in tal senso rendendo due attaccanti come Ciro Immobile e Lautaro Martinez delle vere e proprie macchine da goal.

Immobile ha vinto la Scarpa d’Oro della stagione 2019/2020 con 36 gol segnati (raggiungendo il record precedentemente stabilito nel 2016 da Gonzalo Higuain di realizzazioni in singola stagione di Serie A); Lautaro Martinez lo scorso anno ha battuto il suo record personale con 24 reti in campionato e da quando Inzaghi allena il club nerazzurro ha sempre superato le 20 marcature stagionali nella massima competizione italiana.

L’evoluzione di Marcus Thuram sotto la guida del tecnico di Piacenza è evidente. Inizialmente acquistato dall’Inter per la sua versatilità, sta progressivamente diventando un vero e proprio numero 9.

Una testimonianza di ciò è la rete segnata dal classe 1997 contro il Parma in cui ha segnato il suo primo gol in una situazione nata da un calcio piazzato, un tipo di schema che Inzaghi usava con successo già con Ciro Immobile ai tempi della Lazio.

Le impressionanti statistiche di Marcus Thuram

Con 10 reti segnate in 14 partite Marcus Thuram è diventato l’uomo di riferimento per l’attacco dell’Inter.

Nella sua stagione d’esordio Thuram si era subito inserito bene nello scenario del calcio italiano chiudendo con un ottimo bilancio di 13 gol e 7 assist.

In questa stagione ha però raggiunto la doppia cifra con nove match d’anticipo rispetto a quanto aveva fatto lo scorso anno, dimostrando una crescita importante in fase realizzativa.

L’analisi sugli xG

Per quanto riguarda gli xG (expected goals) una statistica che serve per analizzare il potenziale realizzativo di un giocatore, Thuram rappresenta un caso particolare.

In questa stagione ha già segnato 10 goal con un dato xG di 7,94, dimostrando la sua abilità nel trasformare in rete delle occasioni sulla carta complicate.

Sebbene Thuram storicamente non sia un giocatore che supera di molto il suo dato sugli expected goals, la sua forma in questa stagione dice che in tal senso stia overperformando. Circostanza questa che aumenta le sue probabilità di diventare capocannoniere del campionato.

Sfida al tandem offensivo dell’Atalanta

Se si comparano i numeri di Thuram con quelli di altri marcatori prolifici del nostro campionato come il duo dell’Atalanta composto da Mateo Retegui (12 gol) e Ademola Lookman (8 gol) emerge un quadro interessante.

Come l’attaccante francese anche Retegui e Lookman stanno andando oltre i loro dati sugli expected goals ma la percentuale delle reti messe a segno da Thuram, il 29,5% delle marcature segnate dall’Inter, garantisce a lui un vantaggio considerando anche la proiezione sul numero di realizzazioni previsto per la squadra di Simone Inzaghi.

Il nostro modello di previsione sui gol segnati stima che l’Inter riuscirà a trovare la via della rete in questa stagione 79 volte, 10 in meno rispetto allo scorso campionato: in questo scenario il numero di marcature potenziali di Thuram è di 23 realizzazioni, una in meno rispetto a quanto fatto da Lautaro Martinez lo scorso anno.

Considerando la tendenza delle ultime stagioni, in cui il numero di reti necessarie per diventare capocannoniere è diminuito dal campionato 2020/2021, in cui Cristiano Ronaldo ha segnato 29 gol, Thuram attualmente si trova in una media che potrebbe consentirgli di diventare miglior marcatore della Serie A.

Una potenziale opportunità

In ottica betting Marcus Thuram capocannoniere della Serie A rappresenta una giocata interessante.

Secondo le nostre proiezioni l’Atalanta dovrebbe segnare 78 gol da qui al termine della stagione. Questo fa pensare che Retegui e Lookman continueranno a suddividersi le reti come stanno facendo già adesso: questo scenario suggerisce per il titolo di capocannoniere un testa a testa tra l’attaccante della nazionale italiana e il numero 9 nerazzurro.

Secondo i nostri calcoli Retegui da qui alla fine della stagione dovrebbe segnare 12 goal per un totale di 24 marcature. Guardando allo scenario complessivo le quote di Thuram sono significativamente migliori di quelle di Retegui, in questo momento ritenuto dai bookmaker come il favorito per diventare capocannoniere della Serie A.