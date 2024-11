Via Ten Hag, il Manchester United riparte da Amorim: sarà la svolta per i "Red Devils"?

Il club mancuniano ha esonerato il tecnico olandese per risollevare la propria stagione: quali prospettive stagionali per il club?

Questa settimana il Manchester United ha comunicato l’esonero di Erik ten Hag. Al tecnico olandese è stata fatale l’ultima sconfitta rimediata fuori casa contro il West Ham ed una classifica che vede in questo momento i “Red Devils” al quattordicesimo posto a 11 lunghezze in Premier League, già lontani 12 punti dalla vetta e 7 dal quarto posto.

Manchester United - Quote stagionali Eurobet NetBet BetFlag Prime 4 in Premier League 11.00 8.50 7.00 Vittoria FA Cup 13.00 15.00 15.00 Vittoria EFL Cup 11.00 12.00 12.00 Vittoria Europa League 8.00 7.50 7.00

Le quote proposte sono esatte al momento della pubblicazione e suscettibili a variazioni.

Ulteriori quote e pronostici sulla Premier League possono essere trovati sui siti scommesse ufficiali degli operatori. Per i nuovi giocatori che aprono per la prima volta un conto di gioco gli operatori danno in molti casi la possibilità di usufruire di un'iniziativa di benvenuto. Nella nostra guida dedicata si può trovare un confronto dei migliori bonus di scommesse. Qui invece per saperne di più sul codice promozionale BetFlag.

Ruben Amorim per la svolta

In sostituzione del tecnico olandese lo United ha deciso di puntare su Ruben Amorim, tecnico dello Sporting Lisbona che negli ultimi anni ha fatto cose eccellenti riportando la vittoria del campionato portoghese dopo 19 nella stagione 20/21 e bissando il successo lo scorso anno. Quest’anno lo Sporting al netto della Supercoppa Portoghese persa col Porto e di fatto imbattuto sia in campionato (in cui il club di Lisbona ha vinto tutte e 9 le partite) che nelle coppe, Champions inclusa.

Il tecnico lusitano (che dovrebbe debuttare o nella prossima sfida di campionato col Chelsea o nel successivo impegno in Europa League a Old Trafford contro il Paok) usa prevalentemente un 3-4-3 che ricorda quello di Gasperini in alcuni tratti di gioco, a cominciare dall'intensità e dalla verticalità della manovra.

Caratteristiche queste che potrebbero consentirgli di valorizzare molti dei talenti presenti in rosa a cominciare dalle due punte Rasmus Højlund e Joshua Zirkzee, che sino ad ora hanno segnato rispettivamente due e una sola rete. Anche Rashford potrebbe essere rigenerato da questo modo di giocare, ammesso che Amorim decida effettivamente di stare sul suo modulo.

Il tecnico portoghese ritroverà poi Ugarte, che sotto la sua guida si è consacrato sulla scena internazionale e potrà contare sul connazionale (ed ex Sporting anche lui) Bruno Fernandes, capitano della squadra.

Dove può arrivare il Manchester United

Il cambio di tecnico, ormai da tanto tempo auspicato dai tifosi “Red Devils” potrebbe dare alla squadra un’iniziale iniezione di adrenalina, che però, da sola non sarebbe comunque sufficiente per recuperare una stagione iniziata male.

Il potenziale tecnico a disposizione dello United è decisamente di livello e ciò continua a rendere, per i bookmaker, il club mancuniano tra i favoritissimi per l’Europa League, trofeo che a tutti gli effetti si può considerare un obiettivo.

In campionato la prospettiva del quarto posto resta quella più realistica anche se l’impresa, visto il livello enorme della concorrenza, non sarà semplice. Tanto dipenderà dall’impatto che Amorim riuscirà ad avere sul gioco di una squadra dall’organico forte ma bisognosa di stimoli diversi.