Manchester City in ripresa: arriverà il rilancio definitivo con i nuovi innesti?

Con il peggior momento che sembra alle spalle e i rinforzi in arrivo, la squadra di Pep Guardiola può tornare a essere ambiziosa

Il Manchester City sembra essere pronto a diventare la squadra che spende di più in questa sessione di mercato di gennaio, avendo come obiettivo l'arrivo nella top 4 di Premier e la conseguente qualificazione nella prossima Champions League.

Una difesa migliorata può aiutare il City a raggiungere i suoi obiettivi

Il Manchester City era considerato a inizio stagione favorito per la vittoria della Premier League ma la sua difesa ha avuto diversi problemi. Con una sola vittoria in 13 partite tra il 30 ottobre e il 29 dicembre i “Citizens” sono usciti dalle prime 4 posizioni in campionato ed entrati nella “zona pericolo” in Champions League. La finestra di mercato potrebbe comunque aiutare il club a ritrovare la retta via.

Erling Haaland non è stato al top della forma in questa stagione. Il rendimento dell’attaccante è stato quantomeno discontinuo ma il norvegese è riuscito comunque a segnare 16 reti in campionato. Guardiola sta puntando all’acquisto di Omar Marmoush dall’Eintracht Francoforte per alleggerire la pressione su Haaland. L’attaccante egiziano ha segnato con una media di 0,54 gol su azione nei 90 minuti negli ultimi 12 mesi.

Il City è impegnato anche nel puntellare la propria difesa. L’infortunio di Rodri ha portato i “Citizens” a concedere 0.46 gol a partita in più rispetto all’ultima stagione. Questo ha portato il club a voler prendere Abdukodir Khusanov. Il nazionale uzbeko è bravo col pallone tra i piedi ma sono le sue capacità fisiche a renderlo un potenziale asset per il Manchester City. Il giocatore è dotato di grande forza fisica e di una velocità eccezionale. Khusanov si colloca sul 98% per contrasti e intercetti rispetto a tutti gli altri centrocampisti delle top-5 leghe europee.

Vitor Reis è un altro obiettivo del City per la difesa. Il 18enne centrale brasiliano è un titolare abituale del Palmeiras e come Khusanov ha importanti qualità fisiche che possono aiutare il club nei mesi a venire.

La squadra di Guardiola è solita esaltarsi nella seconda metà della stagione

Il Manchester City è abituato a fare filotto di vittorie nella parte finale della stagione. Questo generalmente è stato sufficiente per vincere negli ultimi anni la Premier League, circostanza che in questa stagione appare improbabile. Ad ogni modo la squadra di Pep Guardiola ha l’esperienza per emergere e assicurarsi un posto nella top 4 del campionato inglese.

Nella scorsa stagione il City da questo punto del campionato ha giocato 18 partite vincendone 15 e pareggiando solamente 3 volte. Durante questa impressionante striscia positiva i “Citizens” hanno segnato una media di 2,67 reti a partita, subendone solamente 0.61. Anche nella stagione 2022/2023 le performance nella seconda metà di stagione sono state ottime con 14 vittorie in 18 gare.

Nonostante le difficoltà il Manchester City si trova a soli due punti dal quarto posto e sei dal secondo. L’incredibile prima parte di stagione del Nottingham Forest e la recente striscia positiva del Newcastle ha relegato la squadra di Guardiola al sesto posto ma il tecnico resta sicuro che il club possa arrivare tra le prime 4 specie con i nuovi innesti all’orizzonte.

Nelle ultime 4 partite di campionato il City ha conquistato 8 punti, passando il turno in FA Cup con la roboante vittoria per 8-0 contro il Salford City. Un segnale di miglioramento in una fase nella quale sono in arrivo scontri diretti importanti sia in patria (Chelsea il 25 gennaio) che in Champions (trasferta contro il Psg il 22 gennaio).