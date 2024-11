Manchester City in crisi tra Premier e Champions League: fuoco di paglia o segnali di declino?

La squadra di Guardiola ha perso 4 incontri consecutivi tra campionato e coppe: un fatto inedito che fa riflettere sulle prospettive dei “Citizens”

Prima l’eliminazione dalla EFL Cup a casa del Tottenham Hotspur; poi le due sconfitte fuori casa in campionato contro Bournemouth (che ha posto fine ad un’imbattibilità in Premier durata 32 partite e quasi un anno solare) e Brighton: in mezzo alle due sconfitte nella massima competizione inglese si colloca il tonfo rumoroso in Champions League contro lo Sporting del futuro tecnico dello United Amorim, vittorioso per 4-1.

Per il Manchester City sono arrivate 4 sconfitte di fila: un fatto inedito da quando il club è di proprietà della famiglia reale degli Emirati Arabi e capitato solo una volta in carriera a Pep Guardiola, quando il tecnico catalano guidava il Bayern Monaco. Lecito chiedersi a questo punto chiedersi se sia un fuoco di paglia o l’inizio di un declino da parte della squadra che ha dominato l’Inghilterra per anni e che si è saputa imporre anche in Europa.

Pesa l’assenza di Rodri

In questo frangente sembra abbastanza chiaro che l’infortunio di Rodri stia cominciando a pesare nell’economia di una squadra che, fisiologicamente, deve ricostruire un nuovo equilibrio.

La presenza del Pallone d’Oro 2024 in mezzo al campo era infatti fondamentale sia in fase di non possesso con la sua presenza e senso della posizione che nello sviluppo della manovra grazie alla sua capacità di legare i reparti.

Al di la dell’assenza di Rodri in generale tutta la squadra da una sensazione di opacità che da quelle parti non si vedeva da tempo.

Nell’ultimo frangente i “Citizens” hanno concesso più del solito in difesa ma soprattutto hanno segnato molto meno rispetto al loro standard. Finendo con il pagare dazio nelle ultime uscite.

In Premier League in particolare la squadra è scivolata a 5 punti di distanza dal Liverpool di Arne Slot che, sino ad ora, sta facendo faville sia in Premier League che in Champions League, dove non ha mai perso nelle prime 4 uscite della fase campionato. Adesso i “Reds” sono considerati anche dai bookmaker come favoriti nella corsa al titolo d’Inghilterra.

Le prospettive del Manchester City

Le 4 sconfitte di fila sono certo un fatto significativo e inevitabilmente preoccupante ma va comunque detto che non bastano per smettere di considerare la squadra di Pep Guardiola una corazzata.

Bisogna anche considerare che i 4 scivoloni, per quanto rumorosi, sono arrivati tutti in trasferta e in partite comunque non semplicissime, pur sulla carta alla portata. Inoltre guardando al campionato non è una novità in senso assoluto che il Manchester City parta un po’ col freno a mano, venendo poi fuori di prepotenza nelle fasi conclusive della Premier. Non a caso ha vinto 4 titoli e gli ultimi tre sono arrivati in rimonta con testa a testa nelle ultime giornate.

Anche in Europa i “Citizens” restano la favorita per la vittoria finale assieme ad un Real Madrid che, come il club inglese, non sta certo vivendo un momento facile. Mentre i “Galacticos” cercano un nuovo equilibrio in cui inserire Kylian Mbappé, i “Citizens” devono trovare l’alchimia giusta che gli consenta di sopperire alla mancanza di Rodri, o magari una buona alternativa dal mercato di gennaio.

La sosta per le nazionali arriva dunque al momento giusto ma la settimana successiva saranno uno snodo cruciale per capire le condizioni della squadra. In 7 giorni il City dovrà affrontare prima il Tottenham, poi il Feyenoord in Champions e domenica 1 dicembre il Liverpool in una sfida che potrebbe valere un pezzo di campionato. A seconda dell’esito di queste partite si potrà capire se la squadra di Guardiola abbia vissuto un calo passeggero o sia effettivamente in una spirale di involuzione.