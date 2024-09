Lukaku-Conte, intesa vincente: sarà lui il capocannoniere della Serie A 2024/2025?

Son bastati 28 minuti a Romelu Lukaku per bagnare il suo esordio in maglia Napoli con una rete.

Certo il fatto che il Parma si sia ritrovato a giocare gli ultimi minuti con il terzino Delprato in porta a causa dell’espulsione del portiere Suzuki a cambi terminati ha sicuramente aiutato il belga a sbloccarsi.

Resta comunque il fatto che l’avventura del centravanti classe 1993 in maglia partenopea è iniziata col piede giusto. Per l’ex attaccante di United, Chelsea, Inter e Roma, potrebbe essere dunque l’anno della rinascita dopo stagioni in chiaroscuro.

Capocannoniere Serie A bet365 William Hill Betflag Romelu Lukaku 11 11 7 Lautaro Martinez 4 3.75 3.50 Marcus Thuram 5.50 7 7 Dusan Vlahovic 4.50 4.33 4 Alvaro Morata 11 11 15

Fattore Conte: un binomio vincente

Le quote sono suscettibili di variazione: consultare il sito dell’operatore per gli aggiornamenti. Per avere tutte le info sulle offerte attualmente disponibili, potete consultare la guida ai migliori siti di scommesse

A volere a tutti i costi l’arrivo di Lukaku al Napoli è stato il nuovo tecnico dei partenopei Antonio Conte, che già nel 2019 fece di tutto per portarlo all’Inter, riuscendoci. Nella parentesi biennale all’Inter vissuta sotto la guida di Antonio Conte, l’attaccante belga ha avuto un rendimento eccellente con numeri importanti. In Serie A ha messo a segno 23 gol in 36 partite nella stagione 19/20 e 24 nella stagione 20/21, in cui fu decisivo per la vittoria dello scudetto dell’Inter, con la media di 0,65 gol a partita.

Gran merito di questo livello di performance va dato certamente ad Antonio Conte che ha sempre avuto una predilezione per Lukaku, dimostrando di saper valorizzare le grandi qualità non sempre espresse a pieno dal giocatore. Basti pensare che prima del biennio 19-21 Lukaku aveva superato il muro dei 20 gol in campionato in una sola occasione, con la maglia dell’Everton nella Premier League 2016/2017. Negli anni successivi all’esperienza all’Inter con Conte il classe 1993 non è più riuscito a sfondare la barriera delle 20 realizzazioni, nemmeno quando è tornato in nerazzurro nel 2021/2022.

Capocannoniere della Serie A: una missione possibile

Essendo arrivato negli ultimi giorni di mercato, il centravanti belga (in virtù della sua possente struttura fisica) avrà bisogno di un po’ di rodaggio ma è già chiaro a tutti che sarà un uomo chiave del Napoli di Conte. Al di là degli obiettivi di squadra per Lukaku il sogno è quello di diventare per la prima volta capocannoniere della Serie A. Un obiettivo che l’attaccante non è riuscito a raggiungere né nelle ultime due stagioni con Roma e Inter né tantomeno nell'ottimo biennio vissuto sempre all’Inter con Conte, superato nella stagione 19/20 da Immobile (autore di 36 gol, record assoluto della competizione in coabitazione con Higuain) e in quella successiva da Cristiano Ronaldo. Quest’anno però lo scenario è diverso.

Lukaku si trova in un contesto nel quale gode della fiducia totale del tecnico e dell’ambiente di una squadra che quest’anno non disputa le coppe europee. La Serie A è dunque l’orizzonte principale sia del club che del giocatore. Avere come compagno di reparto un talento assoluto come Kvicha Kvaratskhelia, sicuramente può aiutare tanto in termini di potenziali occasioni. In questo scenario l’attaccante belga può ritornare a raggiungere il livello di performance del biennio 19/21 e inserirsi di prepotenza nella lotta per il titolo di capocannoniere.

Secondo i bookmaker Lukaku non è in tal senso tra i favoritissimi. Davanti a lui ci sono il capitano dell’Inter Lautaro Martinez, capocannoniere dell’ultima Serie A, il compagno di reparto Marcus Thuram, protagonista di uno strepitoso inizio di stagione e Dusan Vlahovic, centravanti di una Juventus che con Thiago Motta sta scoprendo una vocazione decisamente offensiva. La concorrenza ha sicuramente nomi importanti ma c’è da star certi che il classe 1993 dirà la sua, forte della voglia di riscatto e certo della fiducia del “maestro” Conte.