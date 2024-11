Liverpool scatenato in Premier League e in Europa: dove possono arrivare i "Reds"?

La squadra di Slot è partita alla grande in questo avvio di stagione: le prospettive del club sul lungo termine

Con l’addio dopo 9 anni di Jurgen Klopp i punti di domanda sul Liverpool erano tanti: l’inizio della gestione di Arne Slot, arrivato dopo stagioni brillanti vissute alla guida del Feyenoord, sta dando risposte positive.

A 12 giornate dall’inizio della Premier League i “Reds” sono in testa con 31 punti, frutto di dieci vittorie, un pareggio e una sconfitta e con un gap di 8 punti da un Manchester City mai in difficoltà come in questa stagione.

Anche nelle coppe il percorso del Liverpool sino ad ora è stato brillante: 4 vittorie su 4 in Champions League e 2 successi in League Cup, competizione nella quale Salah e compagni adesso sono ai quarti di finale.

Slot ha dato nuovo smalto

L’arrivo sulla panchina del tecnico olandese sembra aver rinvigorito una squadra che negli anni, pur restando competitiva, sembrava aver perso la brillantezza dei giorni migliori.

Rispetto al leggendario predecessore, che ha fatto del pressing e del palleggio ad alta intensità il tratto distintivo di gioco, Slot predica un calcio più di manovra e di gestione espresso attraverso un 4-2-3-1. La valorizzazione delle qualità offensive dei talentuosi giocatori nella rosa dei “Reds” è rimasta comunque alta: in 18 partite il Liverpool ha segnato la bellezza di 42 gol, 24 in Premier, 10 in Champions e 8 nei due turni di EFL Cup.

A migliorare è stata soprattutto la difesa, che in questo momento è per altro orfana del suo portierone Alisson: solamente 12 le reti subite in tutte le competizioni. L’inserimento di un centrocampista strutturato ma anche qualitativamente valido come Gravenberch nella mediana a 2 in tandem con MacAllister sta dando alla squadra un equilibrio tattico che le consente di incidere in quasi tutte le partite.

Dove possono arrivare i “Reds”

In questo momento il ruolino prestazionale del Liverpool è senza dubbio il migliore d’Europa: solamente il Barcellona di Flick per ora regge il confronto con i “Reds”, pur avendo lasciato qualcosina in più per strada. I bookmaker considerano adesso il club come uno dei più quotati sia in patria che in Champions.

Sul fronte Premier League la squadra di Slot sembra poter approfittare delle difficoltà del Manchester City, acuite dall’assenza in mezzo al campo di Rodri e dalla conseguente ricerca di nuovi equilibri tattici. Vero, i “Citizens” negli ultimi anni si sono sempre esaltati nella seconda parte di stagione ma a questo giro lo scenario sembra essere differente.

Anche in Europa la candidatura del Liverpool come possibile vincitrice sta emergendo con forza, viste le difficoltà vissute dalle squadre che in principio erano favorite, compreso il Real Madrid, prossimo avversario del club inglese. La Top 8 è ormai ad un passo e l’evitamento del turno di spareggio potrebbe essere il primo tassello su cui costruire un successo che ad oggi sembra essere più di una possibilità.

Pure in League Cup (competizione nella quale i “Reds” sono campioni uscenti) il Liverpool sembra essere in questo momento favorito assieme all’Arsenal: ai quarti di finale in programma a dicembre la squadra di Slot affronterà il Southampton fanalino di coda della Premier e sconfitto proprio nell’ultimo turno. Un impegno sulla carta abbordabile che potrebbe portare il club verso la strada della finale.