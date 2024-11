Liverpool o Arsenal: chi sarà l’antagonista del Manchester City in Premier League?

Dopo il 2-2 nello scontro diretto “Gunners” e “Reds” vogliono rilanciare il guanto di sfida alla squadra di Guardiola, attualmente prima

Nella corsa alla Premier League a inizio stagione l’Arsenal era considerato come l’antagonista principale del Manchester City contro cui ha battagliato testa a testa negli ultimi due campionati. La squadra di Mikel Arteta in questo inizio campionato è partita bene ma non benissimo: 18 i punti conquistati frutto di 5 vittorie, 3 pareggi ed una sconfitta.

In questa prima fase invece è emersa con forza la candidatura del Liverpool del nuovo corso di Arne Slot. I “Reds” a inizio stagione erano considerati come la prima delle outsider per il titolo ma dopo un avvio di campionato con 7 vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta contro il Nottingham Forest, le quotazioni del Liverpool sono salite assieme alle ambizioni della squadra.

Premier League - Quota vincente campionato bet365 Sisal Goldbet Manchester City 2.25 2.00 2.25 Liverpool 3.50 3.50 3.50 Arsenal 3.75 3.50 3.50

Le quote sono esatte al momento della pubblicazione e possono subire variazioni: per gli aggiornamenti consultare il sito degli operatori.

Ulteriori quote e pronostici sulla Premier League possono essere trovati sui siti scommesse ufficiali dei bookmaker. Per chi volesse approfondire lo scenario degli operatori è possibile consultare la nostra guida sui nuovi siti di scommesse online. Qui invece per saperne di più sul codice promo bet365.

Lo scontro diretto certifica l’equilibrio di forze

Lo scontro diretto tra le due squadre all’Emirates di Londra si è chiuso con un 2-2 che da un lato ha fatto sorridere il Manchester City,che si è preso la vetta della Premier ma che dall’altro conferma comunque che entrambe le squadre sono sul pezzo.

Quale tra le due sarà la candidata principale per spodestare i favoritissimi “Citizens” dal trono del calcio inglese dopo 4 anni? Secondo i bookmaker in questo momento entrambe le squadre hanno le stesse chance. Sul lungo termine la situazione potrebbe cambiare.

Slot ha costruito nuove certezze per il Liverpool

Subentrare ad una leggenda vivente come Jürgen Klopp non è certamente un compito semplice ma sino ad ora Arne Slot sta facendo ricredere chi non lo considerava all’altezza della panchina del Liverpool.

Il tecnico olandese dei “Reds” partendo dal 4-2-3-1 già utilizzato nei suoi anni al Feyenoord sta riuscendo a valorizzare le doti tecniche, sia in costruzione che nelle transizioni veloci, del suo organico.

Tra vecchie certezze Alisson (attualmente infortunato), Van Dijk, Alexander-Arnold e Salah e piacevoli (ri)scoperte come Szoboszlai, MacAllister e Gravenberch (quest’ultimo lanciato con ottimi risultati da titolare dopo un anno passato da comprimario) il Liverpool ha trovato una quadra importante e sta giocando bene sia in campionato che in Champions League.

Poter poi contare in uscita dalla panchina su giocatori come Jota, Gakpo, Elliot e lo stesso Chiesa (fino ad ora non particolarmente utilizzato) rende l’idea del potenziale offensivo dei “Reds” che in questo senso sembrano avere qualcosa in più rispetto ai “Gunners”.

Certamente il livello del Manchester City resta molto alto ma continuando di questo passo il Liverpool potrebbe persino arrivarci.

L’Arsenal aspetta Ødegaard

Bisogna sottolineare che l’inizio di stagione dell’Arsenal è stato condizionato da tantissimi infortuni, come ad esempio quelli capitati ai due neo-acquisti Merino (ristabilitosi e poi andato in gol contro il Liverpool) e Calafiori.

La tegola più pesante per Arteta resta però quella dell’infortunio ai legamenti della caviglia di Martin Ødegaard, capitano della squadra e fondamentale con le sue geometrie dinamiche nell’economia del gioco dei “Gunners”.

Il fantasista norvegese è sulla via del recupero ma sul suo rientro non vi sono ancora certezze e questo non è un particolare da poco: con il suo ritorno ed una rosa in generale se non al completo quantomeno non ridimensionata, il club di Londra può elevare il livello delle sue performance.

Al momento il rendimento dei "Gunners" non è ancora a livello di quello dei "Reds" ma le forze, che si sono equivalse nell'ultimo confronto, potrebbero livellarsi sul pari anche in corso di stagione.