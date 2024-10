Lipsia talentuoso e granitico: la Bundesliga non è una missione impossibile

La squadra di Rose ha subito solo 2 gol a inizio stagione ed ha argomenti per insidiare Bayern e Leverkusen nella corsa al titolo

Dopo sei giornate la classifica della Bundesliga è ancora fisiologicamente corta: tra il primo e il tredicesimo posto ci sono 7 punti e tutto dunque può ancora accadere. Ciò però non toglie che ci siano diverse realtà che stanno emergendo in positivo.

Quella ad aver fatto meglio in assoluto è l'Eintracht Francoforte, in questo momento a 13 punti, secondo a un punto di distacco dal duo composto da un Bayern Monaco in cerca di redenzione dopo un anno senza titoli e il Lipsia. Proprio quest'ultima squadra è ormai da anni una realtà di vertice: che quest'anno possa seriamente inserirsi nella lotta al Meisterschale?

Una nuova solidità difensiva

Da anni la squadra di proprietà del gruppo Red Bull è sinonimo di gioco offensivo trainato dalla qualità di talenti giovani anagraficamente ma al tempo stesso già strutturati. Eppure in questo inizio di Bundesliga il Lipsia sta spiccando soprattutto per la tenuta difensiva.

In un campionato dove in generale si segna molto (sebbene in questo inizio di stagione i numeri offensivi generali siano un po' in calo) il Lipsia ha concesso solamente 2 gol, tutti nella stessa partita, ovvero la vittoria per 2-3 che ha messo la parola fine alla striscia positiva dei campioni in carica del Bayer Leverkusen. Per il resto 5 clean sheet.

Da quando milita in Bundesliga, ovvero dalla stagione 2016/2017, mai il Lipsia ha concesso così poche reti nelle prime sei giornate di campionato.

Tutto all'interno di un sistema difensivo che in questo inizio di campionato è stato schierato sia a 3 che a 4 senza perdere efficacia, e che può contare sull'esperienza di profili come Klostermann e capitan Orban ma anche sulla freschezza e la forza di giocatori come Lukeba e l'ultimo arrivato Geertruida, in grado di giocare sia da terzino destro che da braccetto.

La qualità resta al potere

D'altro canto i numeri offensivi del Lipsia sino ad ora sono stati inferiori rispetto alle attese e soprattutto al talento degli interpreti a disposizione: 9 gol segnati in 6 partite non sono pochi ma tra le squadre di vertice si tratta della performance di squadra inferiore a pari merito con il Friburgo, che di punti in classifica ne ha 12.

In queste prime uscite l'attacco non ha sempre brillato del tutto ma nelle ultime partite è apparso comunque in crescita. Il duo d'attacco Openda-Sesko (che l'anno scorso ha prodotto 38 gol) si sta ritrovando, soprattutto Sesko, dopo un inizio timido si è sbloccato sia in Champions League che in campionato.

Si attende anche che torni nella condizione migliore Xavi Simons, tornato per un nuovo prestito in Germania dal Psg: il fantasista olandese è prezioso sia in termini di gol segnati che per quanto riguarda lo sviluppo della manovra negli ultimi 30 metri.

Un altro giocatore che può risultare importante è il giovane talento norvegese Nusa, chiamato a raccogliere il testimone di Dani Olmo, passato al Barcellona. Non va poi dimenticato che nelle rotazioni del Lipsia sono presenti calciatori con qualità tecniche come Baumgartner e l'ex Napoli Elmas, quest'ultimo sino ad ora non utilizzato. La squadra di Rose ha, dunque, ancora tanto potenziale offensivo da esprimere.

Le prospettive del Lipsia in Bundesliga

Per quanto vero che la stagione sia in una fase dove i giudizi definitivi sono prematuri, l'avvio del Lipsia resta comunque uno spunto interessante e porta a chiedersi dove possa arrivare il club in Bundes.

Certamente Bayern Monaco e Bayer Leverkusen sembrano avere qualcosa in più, soprattutto i bavaresi, che hanno motivazioni importanti e l'organico senza dubbio più attrezzato. D'altro canto però hanno pure molta pressione e lo stesso vale per un Leverkusen da cui ci si aspetta molto, forse più del dovuto, dopo l'incredibile cavalcata dell'anno scorso.

In questo senso il Lipsia può essere davvero il terzo incomodo, ancora di più di un Borussia Dortmund che non è certamente fuori dai giochi. Il margine per inserirsi nella lotta al titolo c'è.