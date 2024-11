Liga: tre squadre che possono ambire al piazzamento in Champions

Villarreal, Athletic Bilbao, Betis e Osasuna sono partite forte: il quarto posto può essere un obiettivo

Com’era prevedibile Barcellona e Real Madrid hanno già fatto il vuoto nelle prime due posizioni del campionato con l’Atletico Madrid che sta cominciando a perdere la scia ma che resta ancora un potenziale terzo incomodo.

Per le restanti posizioni europee invece la lotta è più viva che mai: dal quarto posto occupato dal Villarreal (che ha una partita da recuperare contro il Rayo Vallecano) al decimo del Girona ci sono 6 punti.

Tra queste, oltre al “Submarino amarillo” sono apparse in grande spolvero due squadre abituate a giocarsi le posizioni europee come Real Sociedad e Athletic Bilbao, più un sorprendente Osasuna.

Liga: quote e pronostici NetBet Goldbet Eurobet Villarreal nelle prime 4 2.75 2.75 3.00 Osasuna nelle prime 4 15.00 10.00 16.00 Athletic Bilbao nelle prime 4 3.50 2.75 3.75

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Ulteriori mercati e pronostici sulla Liga possono essere trovati sui siti scommesse ufficiali degli operatori. I nuovi giocatori che aprono per la prima volta un conto di gioco hanno in molti casi la possibilità di usufruire di un'iniziativa di benvenuto. Nella nostra guida dedicata si può trovare un confronto dei migliori bonus di scommesse. Qui invece per saperne di più sul codice promozionale Goldbet.

Il Villarreal può crederci

Nonostante l’addio di Sørloth, l’anno scorso secondo miglior goleador della Liga dietro l’oggi bomber della Roma Dovbyk, il Villarreal non ha perso colpi, anzi sembra essere cresciuto ulteriormente.

Il posto del norvegese è stato preso dal campione d’Europa con la nazionale spagnola Ayoze Perez, autore di 7 gol in 9 reti, ma al di là dei singoli il “Submarino amarillo” sembra avere una marcia diversa: in 12 partite il Villarreal ha conquistato 24 punti perdendo solamente contro Barcellona e Real. In caso di vittoria nel match da recuperare col Rayo potrebbe essere addirittura terzo superando l’Atletico Madrid.

Pur peccando molto sotto il profilo difensivo (con 19 gol al passivo e nessun clean sheet) la squadra di Marcelino riesce a far valere la qualità tecnica di una rosa che può contare su giovani di qualità, alcuni già affermati come Baena, ed uno zoccolo duro di gente navigata come Perez, l’ex Napoli Albiol e il centrocampista Parejo, uno dei migliori interni di costruzione del campionato. Certamente la retroguardia va registrata ma la candidatura del Villarreal per la top 4 resta al momento quella più forte.

L’Osasuna sulle orme del Girona?

Dopo la fine dell’era Arrasate, che ha assestato stabilmente il club nella seconda metà della classifica, era difficile immaginare che l’Osasuna riuscisse a confermarsi con facilità, ma l’arrivo in panchina di Vicente Moreno sembra aver dato un nuovo slancio ad una squadra già in crescita.

L’Osasuna sino ad ora ha raccolto 22 punti dimostrando di essere una squadra molto ben organizzata ma anche capace di esprimere calcio qualitativo e godibile: ne sa qualcosa il Barcellona, che sino ad ora nella Liga ha perso solamente col club della Navarra.

Assieme al bomber ex Crotone e Samp Budimir, a salire in cattedra è stato il fantasista di proprietà del Bayern Bryan Zaragoza, uno dei talenti più importanti di un organico che può contare su giocatori di talento come Oroz e l’esperta ala Ruben Garcia come anche su calciatori costanti e di sostanza come i mediani Torro e Moncayola.

Certamente la strada da fare è lunga e riuscire a tenere il contatto del quarto posto non è impresa semplicissima: resta comunque il fatto che, oggi come oggi, l’Osasuna può comunque disputare un campionato in cui lottare per le posizioni europee. Col sogno di eguagliare quanto fatto dal Girona.

L'Athletic Bilbao vuole provarci

L’anno scorso l’Athletic Bilbao ha vinto la Coppa del Re andando relativamente vicino alla qualificazione in Champions: quest’anno con una consapevolezza accresciuta ed una squadra di qualità che ha in Nico Williams la stella principale, il club basco cerca il ritorno nella massima competizione europea, in una stagione che tra campionato ed Europa League, dove c’è la possibilità di giocare una finale in casa, si prospetta importante.

23 in 14 partite i punri conquistati dalla squadra di Valverde che sotto il profilo della qualità del gioco resta un ottimo collettivo che alla lunga può venire fuori. Il ritorno tra i pali di un pilastro della squadra come Unai Simon, ormai prossimo al rientro dopo il lungo stop al termine dell'Europeo vinto da titolare con la Spagna, potrebbe dare ulteriori sicurezze e slancio alla squadra.