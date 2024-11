Lecce, inizia l’era Giampaolo: riuscirà a salvare il club dalla retrocessione in Serie B?

I salentini, terzultimi e con sole 5 reti segnate, hanno deciso di esonerare Gotti e chiamare l’ex Samp e Milan: lo scenario

Dopo il pareggio nello scontro diretto contro l’Empoli il Lecce ha deciso di cambiare allenatore esonerando Luca Gotti e chiamando al suo posto Marco Giampaolo.

I salentini, al momento terzultimi in classifica a 9 punti, hanno deciso di puntare sull’ex tecnico di Sampdoria e Milan per provare a centrare quella che sarebbe la terza salvezza di fila in Serie A.

Quote campionato Lecce NetBet Goldbet Bwin Retrocessione 2.00 1.85 2.00

Quote esatte al momento della pubblicazione. Per vedere eventuali aggiornamenti si possono consultare i siti degli operatori.

Come cambia il Lecce con Giampaolo

Sebbene Giampaolo prediliga il 4-3-1-2 il tecnico ha fatto intendere che a livello di modulo resterà sul 4-3-3 o varianti, ovvero gli schemi per cui la rosa giallorossa è stata costruita nell'ultima sessione di mercato.

A cambiare sicuramente sarà l’approccio alle partite. Con Gotti la squadra tendeva ad esprimere le sue doti offensive nelle ripartenze. Giampaolo invece mira a fare del Lecce una squadra che tiene in mano il pallino del gioco per creare occasioni da gol. Un gol che serve disperatamente al Lecce, che sino ad ora ha segnato 5 reti in 11 partite, nettamente il peggior attacco della Serie A per adesso.

In questo scenario, oltre ad un Krstovic bisognoso di trovare la via della rete con continuità, potrebbero essere valorizzati i giocatori maggiormente tecnici come Rafia, Sansone, Tete Morente e Oudin. Senza dimenticare Ante Rebic, senza dubbio il profilo di maggior spessore ed esperienza della rosa giallorossa.

Una missione difficile

L’obiettivo adesso è quello di rimettersi in carreggiata nella strada che porta alla salvezza. Una missione non impossibile ma sulla carta molto difficile. Per quanto vero che la classifica sia molto corta, con 11 squadre in 8 punti dal nono all’ultimo posto, il livello della concorrenza resta molto alto.

In questo momento ci sono squadre come Genoa e Monza che per vari motivi stanno rendendo meno rispetto allo standard atteso, soprattutto i brianzoli. Le due neo-promosse Como e Parma sulla carta sembrano avere qualcosa in più così come anche Cagliari, Verona ed un Empoli che in termini di dimensione di squadra sembra aver messo l’asticella ad un livello alto.

Se non un miracolo in senso stretto serve una reazione immediata ed un salto di qualità nella produzione offensiva, vero tallone d’Achille di un Lecce che comunque ha dimostrato sempre di avere carattere. Il cambio di marcia serve e deve essere immediato: altrimenti il rischio di una discesa negli inferi resta molto alto.