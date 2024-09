Lautaro, Dybala & company: quattro attaccanti a caccia del primo gol in Serie A

Questi attaccanti sono ancora a secco di reti: si sbloccheranno nella quinta giornata di campionato?

Nelle prime giornate di campionato ci sono stati diversi attaccanti apparsi in grande spolvero: su tutti Retegui e Marcus Thuram, capaci di segnare 4 gol nelle prime 4 giornate. Ci sono però altri protagonisti attesi di questa Serie A che devono ancora sbloccarsi.

Serie A quinta giornata - Marcatore si bet365 William Hill Bwin Lautaro Martinez (Inter-Milan) 2.37 2.25 2.20 Paulo Dybala (Roma-Udinese) 3.10 2.80 2.70 Andrea Belotti (Atalanta-Como) 5.25 5.00 4.10 Thijs Dallinga (Monza-Bologna) 2.87 3.25 3.25

Lautaro Martinez

Il capocannoniere della scorsa Serie A è ancora a secco dopo 4 giornate anche se va detto che ha dovuto saltare la seconda contro il Lecce per un problema muscolare. Nella sfida contro il Monza il capitano nerazzurro (complice anche probabilmente il lungo viaggio per rientrare dagli impegni contro la nazionale argentina) e apparso sottotono e il suo digiuno di gol (solo nella sua prima stagione italiana, la 2018/2019, non aveva segnato nelle prime quattro uscite) comincia a far rumore.

Il derby col Milan arriva in una settimana già resa impegnativa dalla sfida di Champions con il City ma queste sono le sfide in cui il “Toro” può esaltarsi: ai rossoneri ha già segnato in 16 partite 11 gol, di cui 6 in Serie A anche se l’anno scorso e rimasto a secco contro i rivali cittadini. Per Lautaro l’obiettivo è rompere il ghiaccio.

Paulo Dybala

Anche il fuoriclasse argentino della Roma cerca la prima rete. Va sottolineato come il classe 1993 sia partito titolare in questo inizio di stagione solamente due volte contro Empoli e Genoa giocando pochi minuti contro Cagliari e Juventus. Nella prima partita dopo il sorprendente esonero di De Rossi i giallorossi sfidano in casa la sorprendente Udinese di Kosta Runjaic. In un momento delicato come questo i guizzi di un campione come la “Joya” sono fondamentali.

Andrea Belotti

A differenza degli altri giocatori di cui sopra il “Gallo” viene da stagioni non esaltanti, specie nell’ultimo biennio, vissuto tra Roma, sponda giallorossa, e Firenze. Il Como, neopromossa ambiziosa, ha puntato su di lui con la speranza che possa tornare sui suoi livelli abituali, quelli di Torino. Il suo inizio non è stato certo semplice: 3 partite da titolare, 1 da subentrato 0 gol e 3 sostituzioni a partita in corso. Nell’ultima partita col Bologna Fabregas ha cambiato modulo passando al 4-2-3-1 e scegliendo Cutrone come unica punta. Il derby lombardo contro l’Atalanta (per altro originario della provincia bergamasca) sulla carta non è l’occasione più semplice per il “Gallo” che, però, i suoi ultimi gol in A li ha segnati proprio contro i nerazzurri con la maglia della Fiorentina.

Thijs Dallinga

Arrivato in estate con il compito ingrato di raccogliere il testimone del connazionale Zirkzee, il centravanti olandese sino ad ora, complice anche il ballottaggio con Santiago Castro, non è riuscito a incidere. Nell’ultima partita contro il Como, prima da titolare nel nostro campionato, è rimasto a secco senza brillare mentre Castro, che l’ha sostituito, ha contribuito alla rimonta felsinea con un gol e un assist. Non proprio la giornata migliore per il classe 2000, che ha comunque l'opportunità di rifarsi. Per lui il Bologna ha speso 18 milioni di euro, un investimento importante su un giocatore che al Tolosa ha dimostrato di vedere la porta: Monza potrebbe essere l’occasione giusta.