Moise Kean, Jonathan David e Momo Salah: tre possibili capocannonieri Italia, Francia e Inghilterra

Ecco perché gli attaccanti di Fiorentina e Lille e il fuoriclasse del Liverpool possono vincere la classifica marcatori

Moise Kean se non una sorpresa in senso stretto si può considerare comunque una delle note più positive di questa prima parte di stagione in Serie A, nella quale sta facendo benissimo con la Fiorentina; Jonathan David è ormai da 4 campionati uno degli attaccanti più forti della Ligue 1; Mohamed Salah invece non ha bisogno di grandi commenti se non per sottolineare la sua importanza nell’economia di un Liverpool che sta letteralmente volando.

Le loro performance sono di livello altissimo e continuando con questo ruolino potrebbero tranquillamente sperare di diventare capocannonieri nei rispettivi campionati. Un traguardo che per un attaccante rappresenta la massima gratificazione.

Perché Kean può diventare capocannoniere della Serie A

Dopo stagioni difficili vissute alla Juventus da comprimario l’attaccante classe 2000 alla Fiorentina sembra aver trovato il contesto giusto per esprimere il suo alto potenziale. Assieme a Marcus Thuram e Mateo Retegui è il centravanti ad aver reso meglio nel nostro campionato.

A differenza dell’attaccante francese (che si divide la scena con un certo Lautaro Martinez) e del centravanti della “Dea” (inserito all’interno di un contesto ricco di giocatori offensivi di talento nel quale le gerarchie possono cambiare in fretta) Kean è il riferimento principale dell’attacco viola, che gioca molto in sua funzione. Alla lunga questo può essere un dettaglio che fa la differenza.

David piu di Barcola e Greenwood

In quella che dovrebbe essere la sua ultima stagione dopo 4 anni con la maglia del Lille, l’attaccante canadese Jonathan David sta alzando ulteriormente l’asticella del suo rendimento, come testimoniato dal suo ruolino in tutte le competizioni.

Per il titolo di capocannoniere si profila una corsa a 3 tra lui, il talentuoso esterno offensivo del Psg e della nazionale francese Bradley Barcola e Mason Greenwood, ala destra anch’essa di grande qualità, del Marsiglia di De Zerbi. Tra questi 3 profili David è l’unico centravanti di ruolo.

Se da un lato è vero che Psg e Marsiglia segnino molto di più rispetto al Lille dall’altro è altrettanto giusto sottolineare che entrambe le squadre hanno diverse opzioni in zona gol: il Paris ha per altro riaccolto Gonçalo Ramos, centravanti titolare, dopo un lungo infortunio, mentre l’OM oltre ai vari Wahi, Maupay e Luis Henrique, adesso ha anche un Rabiot in più.

Nel Lille David rappresenta il perno del gioco e il suo fiuto del gol resta di livello alto. Alla lunga questo potrebbe portarlo a raccogliere il testimone di Mbappé come miglior attaccante del campionato francese.

Salah puo spodestare Haaland?

Nella sua ottava (e forse, ultima) stagione con la maglia del Liverpool Momo Salah si conferma di fondamentale importanza per i “Reds” nonché uno dei giocatori più decisivi di tutta la Premier League, assieme ad Erling Haaland.

Che il fenomeno norvegese del Manchester City resti uno dei realizzatori più forti del pianeta (e di questo passo anche della storia del calcio) è un dato di fatto. D’altro canto però i “Citizens” di quest’anno per tanti motivi (a cominciare dall’infortunio di Rodri) non sono lo stesso contesto di squadra degli anni passati, circostanza che rende più complicato, persino ad una macchina da gol come Haaland, segnare con gli stessi numeri del passato.

Al contrario Salah si trova in un contesto dove la squadra gira a meraviglia e nel quale le sue caratteristiche vengono esaltate come non accadeva da qualche anno. Il classe 1992 sa che le speranze dei “Reds” di vincere la Premier passano anche dalla sua capacità realizzativa. In questo scenario la quarta Scarpa d’oro del campionato inglese dopo i successi nel 2018, 2019, e 2022, non sembra utopia.