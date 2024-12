Juventus ancora imbattuta ma non incisiva in attacco: una buona opzione per la scommessa under

La squadra di Thiago Motta anche per gli infortuni in attacco non riesce a segnare molti gol: le prospettive a breve e lungo termine

L'1-1 di domenica in casa del Lecce ha stabilito un record per la "Vecchia Signora". È la 18esima volta nell’anno solare 2024 che i Bianconeri finiscono una partita in parità, superando il numero di pareggi registrati nel 1956.

Dieci di questi risultati sono avvenuti durante la gestione di Massimiliano Allegri. Nonostante il cambio in panchina con Thiago Motta la situazione della Juventus non è migliorata di molto.

La squadra si ritrova sesta in campionato, staccata di sei punti dal Napoli. Gli infortuni hanno contribuito a queste battute d’arresto, come si evince dai dati che evidenziano anche sia i rischi che le potenziali opportunità per chi scommette sul club più titolato d’Italia nei prossimi mesi.

Pesa l’assenza di Vlahovic

L’inconsistenza della Juventus ha lasciato sia i tifosi che gli esperti in cerca di risposte mentre la squadra perde punti preziosi.

Insieme a Bayern Monaco e PSG, i bianconeri sono una delle poche squadre ancora imbattute nei primi cinque campionati europei. Tuttavia, finora hanno pareggiato più partite (8) rispetto alle altre due squadre messe insieme.

Nonostante un ottimo record difensivo in Serie A (10 clean sheet e solo 0,73 di expected goal subiti a partita), le performance poco brillanti dell’attacco bianconero creano dubbi sul potenziale di squadra.

Il cambio di stile di gioco con Motta si nota, ma non dà ancora i suoi frutti.

Nonostante sia al primo posto in Serie A per possesso palla e controllo nella metà campo avversaria, la Juve è solo 11esima per tocchi nell'area di rigore avversaria. Inoltre, si classifica al settimo posto degli expected goals (xG) e al nono nei tiri in porta a partita, con una media di appena 4,1 a partita.

Si sente chiaramente l’assenza di Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo è quinto in Serie A per expected goal previsti su tiro in porta (xGOT) con 7,4.

Nel frattempo, Francisco Conceicao, che guida la massima serie italiana con 3,3 expected assist, è l'unico giocatore della Juventus che si distingue in termini di grandi occasioni create. Ne ha registrate cinque, dato che lo colloca tra i primi 30 del campionato.

In attesa di Koopmeiners e Nico Gonzalez

Il mercato estivo della Juventus sino ad ora non è stato all'altezza delle aspettative. Si prenda ad esempio Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese, che ha riportato un infortunio alla costola a inizio stagione, deve ancora trovare il giusto ritmo.



Dopo aver segnato 15 gol per l'Atalanta nella scorsa stagione, c'erano tante aspettative attorno all’arrivo di “RoboKoop”, il settimo acquisto più costoso nella storia della Juventus, ma l'attesa sta iniziando a stancare anche i tifosi sempre pazienti.



Altri acquisti di alto profilo, come Douglas Luiz e Nico Gonzalez (16 gol con la Fiorentina nel 2023/2024), devono ancora lasciare il segno in questa stagione. Luiz non gioca da un mese e mezzo, mentre Gonzalez è assente dopo un infortunio rimediato contro il Lipsia in Champions League lo scorso 2 ottobre.

Prospettive della Juventus: dove possono realisticamente arrivare i bianconeri?

Il nostro modello di previsione interno prevede un quarto posto per i bianconeri, con la squadra che chiuderà la stagione con 72 punti, uno in più rispetto alla scorsa stagione.

Tuttavia, la Juve ha raccolto solo 25 punti nella seconda metà della stagione 2023/2024, ed è a sette punti dal conteggio della scorsa stagione. Le nostre proiezioni indicano che per il futuro dovranno assicurarsi una media di 1,91 punti a partita, un leggero miglioramento rispetto agli attuali 1,85 punti a partita.

Altri under all’orizzonte?

Uno dei punti chiave da considerare è la previsione dei gol subiti: il nostro modello prevede solo 24 gol subiti entro la fine della stagione, il che implica che la Juventus potrebbe continuare a essere la difensiva leader della Serie A, subendo solo altri 16 gol a una media di 0,66 al minuto. gioco.

Con giocatori chiave come Vlahovic, Gonzalez e Arek Milik che dovrebbero essere fuori fino a metà dicembre, scommettere su partite con punteggi bassi sembra sensato.

Le quote sul quarto posto della Juventus non sono così alte. Tuttavia, nelle ultime tre stagioni, i risultati della Juventus nel mercato under 2,5 si sono rivelati molto redditizi, rendendolo un trend da seguire nei prossimi quattro incontri casalinghi contro Bologna, Manchester City, Venezia e Cagliari