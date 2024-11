Inter-Napoli si giocano il primato della Serie A: quanto pesa in ottica scudetto?

Nerazzurri e partenopei si scontrano a San Siro per la vetta della classifica: le inseguitrici seguono con attenzione

Nel giro di 4 giorni si è passati dalla mini-fuga del Napoli al potenziale sorpasso dell’Inter sui partenopei al vertice della Serie A.La netta sconfitta dei partenopei contro l’Atalanta ha messo in mostra delle fragilità e delle incertezze di cui la squadra di Conte nell’ultimo periodo non aveva dato segnale. In questo scenario lo scontro diretto in programma domenica sera a San Siro tra nerazzurri e partenopei si configura come delicatissimo e non solo per le due squadre.

A ridosso di Inter e Napoli infatti vi è un gruppo nutrito di squadre che, in questo momento, sta in scia del vertice della classifica e spera di poter entrare nel pacchetto di mischia per la lotta al titolo. Un pacchetto che a questo giro potrebbe essere più ricco che mai.

Inter-Napoli: lo scenario

Prova di maturità per i nerazzurri

L’inizio di stagione dell’Inter è stato buono ma comunque un po’ sotto le aspettative per quel che riguarda la Serie A. La squadra di Inzaghi conferma di essere una grande macchina da gol (25 reti segnate, secondo miglior attacco dietro l’Atalanta) ma fa fatica a registrare la difesa, che ha concesso 12 gol in 11 partite, sebbene reduce da due clean sheet consecutivi.

Più che per un fatto tecnico l’Inter sembra difettare molto in termini attitudinali e nella gestione del risultato, come testimoniato dal 4-4 casalingo con la Juventus, in cui un doppio vantaggio è stato vanificato assieme a tante occasioni da gol e nell’ultima sfida contro il Venezia, nella quale la squadra di Simone Inzaghi ha rischiato di subire il gol del pareggio all’ultimo secondo di una gara dominata, rivelatosi poi irregolare e per questo annullato dal VAR. Un problema questo che invece la squadra nerazzurra non palesa minimamente in Champions League, dove in 4 partite non ha concesso un solo gol agli avversari, compresi Manchester City e Arsenal, battuto nell’ultimo incontro.

Contro un Napoli che può contare su tanto talento in avanti, compreso il grande ex Lukaku, servirà certamente qualcosa di diverso: per l’Inter è a tutti gli effetti una prova di maturità in cui dimostrare definitivamente che le varie lezioni di questo campionato, ultima quella con la Juve, sono state apprese. Il rientro di Calhanoglu, elemento fondamentale per la manovra nerazzurra, e il possibile ritorno di Acerbi per domenica sera in tal senso sono delle notizie positive.

Il Napoli a caccia di riscatto

Se il 2-0 di San Siro contro il Milan aveva acceso ulteriormente gli entusiasmi, la netta sconfitta sul piano del gioco e del risultato al Maradona contro l’Atalanta, ha gettato qualche dubbio sulla maturità complessiva di un Napoli apparso in grande sofferenza.

Adesso la squadra di Conte è chiamata subito al pronto riscatto contro un altro avversario difficile, probabilmente il più duro possibile in questa Serie A in una partita che per tanti motivi non può essere come le altre. Il Napoli avrà bisogno di ritrovare quella compattezza tattica che l’ha portata a conquistare la vetta e che solo l’Atalanta è riuscita a far saltare.

In tal senso può aiutare e non poco il rientro domenica sera, che sembra certo, di Stanislav Lobotka, elemento fondamentale nell’economia del gioco partenopeo per la sua capacità di essere presente in entrambe le fasi di gioco. In generale tutta la squadra sarà chiamata a dare delle risposte e in particolare saranno attesi Lukaku, che dovrà confrontarsi col suo passato di luci ed ombre in nerazzurro, e Kvaratskhelia, gli elementi da cui passano le fortune offensive degli azzurri.

Che partita aspettarsi

Secondo i bookmaker a partire favoriti per la sfida di domenica sera sono i nerazzurri considerati più avanti rispetto al Napoli. L’Inter ha il vantaggio di giocare in casa dove negli ultimi 14 mesi ha perso solamente due volte ma arriverà all’impegno con le fatiche dovute al match contro l’Arsenal.

Il Napoli dal canto suo non ha il peso di un impegno europeo e questo può essere un vantaggio con il passare dei minuti, quando la fatica comincerà a farsi sentire sulle gambe avversarie. Lecito aspettarsi una partita in cui l’Inter provi a fare la gara ed un Napoli più attendista pronto a colpire sulle ripartenze e su eventuali errori: i gol a questo giro potrebbero non mancare.

Le rivali in classifica attendono

Le altre squadre al vertice della classifica seguiranno con attenzione gli sviluppi del match. Sicuramente una tra prima o seconda rallenterà e potrebbero farlo tutte e due in caso di pareggio. Atalanta, Juventus, Milan (che ha una partita in meno) ma anche Fiorentina e Lazio, che per adesso stanno facendo molto bene, sanno che all’orizzonte hanno un'opportunità importante.

Il momento della stagione e l’attuale situazione di classifica non consentono responsi definitivi ma certamente questo Inter-Napoli così come anche l’intera giornata di campionato possono dare delle indicazioni su quella che sarà la corsa allo scudetto. Una corsa nella quale potrebbero inserirsi anche delle outsider inaspettate: una su tutte l’Atalanta, apparsa in una crescita confermata proprio dal netto successo contro il Napoli e anche dalla vittoria in Champions sullo Stoccarda. Questo turno potrebbe dunque mischiare ulteriormente le carte.