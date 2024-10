Inter-Juventus: quanto vale questo "Derby d'Italia" in ottica scudetto

Nerazzurri e bianconeri vogliono mandare un segnale al campionato: il Napoli capolista e il Milan seguono interessate

Nella nona giornata di Serie A va in scena il derby d’Italia tra Inter e Juventus in programma domenica pomeriggio alle 18 a San Siro.

Quello tra nerazzurri e bianconeri, rispettivamente al secondo e terzo posto del campionato con 17 e 16 punti, alle spalle del Napoli capolista a 19, non si può considerare ancora uno scontro decisivo in ottica scudetto ma ha comunque un valore importante per capire quale direzione potrebbe prendere la lotta per il tricolore, che si profila più accesa che mai.

Inter: solidità difensiva cercasi

Punti alla mano l’inizio dei campioni d’Italia non si può considerare certo un inizio brutto. Le 17 lunghezze conquistate sono certamente un buon bottino ma sino ad ora la squadra di Inzaghi non ha convinto del tutto, specie per quanto riguarda la fase difensiva.

9 i gol concessi in 8 partite con 3 soli clean sheet e una sensazione di precarietà che ha portato spesso l’Inter a vincere soffrendo partite che sembravano in ghiaccio.

Un problema, quello della tenuta non granitica della difesa, che l’Inter ha palesato solamente in Serie A: in Champions League al contrario sono arrivati 3 clean sheet in 3 partite. Il successo all’ultimo respiro nella trasferta contro i campioni di Svizzera dello Young Boys consente alla squadra meneghina di proiettarsi al meglio a questa sfida così importante. Una sfida in cui potrà essere determinante la qualità offensiva.

Sotto il profilo del gioco e della produzione offensiva infatti i nerazzurri sono rimasti sul pezzo: Lautaro si sta ritrovando dopo un inizio a salve e Marcus Thuram appare in grande spolvero con 7 reti realizzate nelle prime 8 uscite. L’Inter ha segnato 17 gol in 8 partite, secondo miglior attacco dietro l’Atalanta: rispetto alle prime otto giornate dello scorso campionato le reti in meno sono 4 ma la performance complessiva resta di spessore.

La squadra di Inzaghi arriva all’appuntamento avendo in dubbio sia Acerbi che Calhanoglu, quest’ultimo elemento fondamentale nello sviluppo della manovra offensiva. La loro assenza potrebbe sicuramente avere un peso ma non ridimensiona del tutto lo status di favorita dell’Inter.

Juventus: difesa solida ma attacco altalenante

Il nuovo ciclo tecnico di Thiago Motta è partito all’insegna della solidità difensiva. La Juventus nelle prime uscite di questa stagione ha raggiunto performance in fase di non possesso che nella nostra Serie A non si vedevano da tempo, confermandosi su questi livelli anche dopo l’infortunio gravissimo occorso al suo pilastro difensivo Bremer.

In 8 partite di Serie A la Juventus ha concesso una sola rete, per altro su rigore, nella sfida contro il Cagliari. A impressionare è l'organizzazione tattica dei bianconeri in fase difensiva: quasi mai infatti la linea bianconera finisce fuori tempo o posizione e non è un caso che dopo 8 giornate la Juve sia l’unica squadra imbattuta in Serie A.

In Champions League le cose sono andate diversamente: la Juventus ha concesso qualcosa in più (4 reti in 3 partite) riuscendo a fare 6 punti ma l’ultima partita contro lo Stoccarda, in cui il portiere Perin ha evitato un passivo più pesante della sconfitta per 0-1, conferma come, nella sua forza, la retroguardia bianconera non sia comunque priva di fragilità.

Fragilità che nel contesto della nostra Serie A la Juventus ha palesato soprattutto in attacco: le reti segnate dai bianconeri sino ad ora sono 11 (1,37 a partita) che non sono poche ma rappresentano comunque la performance peggiore tra le squadre che in questo momento occupano le prime 8 posizioni.

La fase offensiva dei bianconeri non è ancora consolidata e l'incisività di conseguenza finisce con l’essere altalenante: in tal senso, al di là del rendimento di Vlahovic (che ha segnato 5 delle 11 reti bianconere in A) sembra stia mancando un quid più costante da parte degli altri giocatori tecnici, come i neoacquisti Nico Gonzalez e Koopmeiners, ancora non del tutto integrati nel nuovo spartito tecnico e che potrebbero non essere della partita per problemi fisici.

Il derby d’Italia per la Juventus sarà un banco di prova su due fronti: la difesa, dopo aver tenuto bene botta contro un attacco come quello della Lazio, sarà chiamata probabilmente alla sfida più difficile di questo inizio di stagione; l’attacco dovrà provare ad essere più continuo contro un reparto che resta di tutto rispetto ma che al momento non vive il suo miglior momento di forma.

Quanto pesa questo Derby d’Italia

Con la classifica così corta considerare la sfida di domenica come decisiva per lo scudetto è quantomeno prematuro: sicuramente però possono arrivare delle indicazioni importanti. In primis il grado raggiunto da Inter e Juventus, entrambe chiamate a dare dei segnali a loro stesse e alla concorrenza.

Il Napoli, in questo momento primo non può che osservare interessato: in caso di pareggio nel Derby d’Italia e vittoria contro il Lecce i partenopei potrebbero andare a + 4 dalla seconda piazza e guadagnare una partita piena di vantaggio. Non sarebbe certamente una fuga ma un piccolo allungo dal valore simbolico alto.

Anche il Milan da par suo seguirà con attenzione: i rossoneri, pur con qualche alto e basso, danno segnali importanti di crescita e sanno che, laddove battessero il Bologna, potrebbero ulteriormente accorciare il gap con Juventus e Inter e rilanciare la loro candidatura nella corsa al titolo. Questo Inter-Juventus dunque sembra destinato ad aprire degli scenari di prospettiva abbastanza interessanti rilanciando alcune candidature per il tricolore.

I nerazzurri partono favoriti ma la distanza con i bianconeri non è poi così netta: difficile aspettarsi, nonostante due allenatori sulla carta tutt’altro che rinunciatari, una partita che sia eccessivamente votata all’attacco.