L'infortunio di Rodri significa che è ora di scommettere sulla vittoria dell'Arsenal in Premier League

Il centrocampista spagnolo, fondamentale per il City, potrebbe aver finito la stagione. I "Gunners" possono insidiare i rivali per il titolo

Il Manchester City è riuscito a strappare un punto contro l'Arsenal nel fine settimana, dopo aver assediato la porta dei “Gunners” per tutto il secondo tempo. Il pareggio consente ai “Citizens” di mantenersi in testa al campionato, ma l'infortunio di Rodri, (che potrebbe tenerlo fuori per il resto della stagione) potrebbe giocare un ruolo più importante nella corsa al titolo rispetto al risultato di domenica.

Premier League: vincente campionato bet365 Eurobet Betway Manchester City 2.37 1.85 2.10 Arsenal 2.50 2.90 2.60 Liverpool 6.50 7.00 6.50

Le quote sono soggette a variazione. Si prega di controllare sul sito dell'operatore. Per ulteriori info sui bookmaker potete consultare il confronto sui nuovi siti di scommesse. Qui invece per la guida sul codice bonus bet365.

Rodri é un candidato al Pallone d'Oro vista la sua importanza nell’economia del quarto trionfo consecutivo del Manchester City in Premier League. Il centrocampista è stato anche parte integrante del successo della Spagna a Euro 2024. La sua assenza darà una grande spinta sia all'Arsenal che al Liverpool, che sperano di porre fine al dominio “Citizens” nel massimo campionato inglese.

Dopo l'infortunio la stagione di Rodri potrebbe essere finita

Il Manchester City ha una media di 0,5 punti in meno a partita senza Rodri titolare.

Gli 89 punti dell'Arsenal con una differenza reti di +62 nella scorsa stagione sarebbero stati sufficienti per vincere il titolo nelle stagioni 2020/21 e 2022/23.

L'enorme calo di media punti del City senza Rodri

Rodri è stato il cuore del centrocampo del Manchester City nel periodo di maggior successo nella storia del club dopo essere arrivato ai “Citizens” dall'Atletico Madrid nel 2019 per una cifra superiore ai 60 milioni di sterline. Dal suo arrivo in Premier League lo spagnolo ha sempre vinto il campionato: adesso ha bisogno che i suoi compagni di squadra si facciano avanti per continuare questo meraviglioso record.

Guardiola è probabilmente il tattico più astuto del calcio mondiale e ha una squadra costosamente assemblata per eseguire le consegne tattiche. Dopo l’infortunio di Rodri contro l’Arsenal a prendere il suo posto in campo è stato Mateo Kovačić. Guardiola potrebbe trovare un'altra soluzione, ma questo infortunio darà una grossa spinta ai rivali del City per il titolo.

Arsenal e Liverpool in agguato

Arsenal

I “Gunners” sono la scelta più ovvia tra le squadre che possono approfittare della battuta d'arresto di Rodri. Nelle ultime due stagioni l’Arsenal è arrivato secondo contendendo la Premier League al Manchester City: domenica è stato a un passo dall'ottenere una vittoria memorabile all'Etihad, nonostante abbia giocato l'intero secondo tempo in 10 uomini.

La squadra di Mikel Arteta ha chiuso la scorsa stagione 89 punti, a sole due lunghezze dal City: a fine campionato club londinese ha avuto la miglior difesa con 29 gol subiti) e il secondo miglior attacco con 91 gol segnati: il suo bottino di 89 punti con una differenza reti di +62 sarebbe stato sufficiente per vincere in due delle ultime quattro Premier League. I “Gunners” sembrano ben attrezzati per poter fare ancora tanti punti e l'infortunio di Rodri potrebbe far pendere la bilancia a loro favore.

Liverpool

Il Liverpool è stata l'ultima squadra, oltre al Manchester City, a vincere la Premier League. La scorsa stagione puntava a completare il “Quadruple”, ma a causa della stanchezza accumulata è arrivato un crollo nelle sei settimane della stagione. Jurgen Klopp ha lasciato ad Arne Slot una squadra forte con cui lavorare e l'olandese spera che i suoi uomini possano competere per il titolo.

I “Reds” hanno vinto quattro delle cinque partite disputate finora, subendo un solo gol. Il Liverpool ha anche il secondo maggior numero di xG della Premier League, con una media di 2,02 a partita.