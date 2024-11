Handicap europeo: definizione ed esempi di scommesse sul calcio

In questa breve guida vedremo cos'è l'handicap europeo, le sue varianti e alcuni esempi applicati a partite di calcio.

Tra le scommesse con handicap, l’handicap europeo rappresenta la giocata “classica” rispetto all’Asian handicap, che in Italia rappresenta un mercato emergente.

Handicap europeo: definizione

L’handicap europeo nelle scommesse è una variante della scommessa 1X2 e consiste sostanzialmente nell’applicare uno svantaggio, generalmente alla squadra favorita, con l’obiettivo di riequilibrare un minimo una sfida tra compagini tecnicamente distanti.

Funzionamento della scommessa handicap europeo

Come già accennato in precedenza si applica un malus, detto appunto handicap, alla squadra considerata favorita. Per esempio: la Squadra A gioca in casa contro Squadra B. La Squadra A si trova nelle prime posizioni mentre la Squadra B è in lotta per salvarsi.

A quel punto alla vittoria della squadra A si applica il predetto handicap che in questo caso si attesta a - 1. Nel caso in cui un giocatore scommette sull’1 con Handicap (1H) a -1 della Squadra A, questa dovrà battere almeno con 2 gol di scarto la Squadra B affinché la giocata sia vincente.

Se invece nello stesso scenario si gioca l’X con handicap - 1 (XH) allora per risultare vincente la schedina il match dovrà concludersi con la vittoria della squadra A con una sola rete di scarto.

Il funzionamento del 2 con handicap (2H) è di fatto omologo a quello dell’1 con handicap. In generale bisogna ricordare che tutto dipende dall’handicap attribuito in partenza ad una squadra.

Un esempio pratico: se in Squadra A-Squadra B si scommette sul 2 con handicap + 1 allora sarà sufficiente che la squadra B pareggi o vinca. Se però invece si scommette sull’handicap -1 attribuendo in questo caso uno svantaggio, servirà almeno una vittoria con 2 gol di scarto alla squadra B.

Handicap europeo: altre scommesse

Handicap europeo singolo tempo di gioco

La scommessa handicap europeo 1X2 si può giocare prematch sia per i 90 minuti che in relazione alla singola frazione, che sia primo o secondo tempo. La scommessa può essere effettuata anche live.

Handicap calci d’angolo

Sull’handicap europeo si può puntare non solo in relazione all’esito finale ma anche sugli eventi della partita: in particolare un mercato sempre più diffuso nelle scommesse è quello che riguarda 1X2 con handicap sui calci d’angolo. Il funzionamento è identico a quello delle scommesse handicap con l’applicazione di una soglia bonus/malus e si possono giocare sia in relazione all’intero match che sulle singole frazioni di gioco.

Su quali bookmaker si può scommettere sul mercato handicap europeo?

L’handicap europeo 1X2 è un mercato quotato da quasi tutti i bookmaker operanti in territorio italiano. A cambiare può essere l’offerta specifica (bonus/malus, calci d’angolo, ammonizioni) che varia di operatore in operatore. Qui una selezione dei migliori bookmaker per le scommesse con handicap e più in generale calcistiche.

FAQ Handicap Europeo

Quali sono le differenze tra handicap europeo ed handicap asiatico?

Ciò che nella sostanza differenzia l’handicap asiatico da quello europeo sono due elementi: la presenza di frazioni decimali nei bonus/malus e l’esclusione del pareggio come opzione di mercato. Questo crea scenari di scommessa diversi da quelli europei. Per approfondire l’argomento handicap asiatico si può consultare la nostra guida.

Cosa indicano i segni - e + nell’handicap europeo?

Il segno - indica lo svantaggio attribuito ad una squadra a inizio partita mentre il segno + il vantaggio assegnato ad una squadra.