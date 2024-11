Guida all'handicap asiatico nelle scommesse: definizione ed esempi

L'Handicap Asiatico è una forma di scommessa che sta guadagnando sempre più terreno tra gli appassionati del betting.

In questo mercato si provano ad equilibrare le probabilità di vittoria tra squadre sulla carta di livello diverso per dare ai giocatori opportunità diverse di gioco.

Come funziona l'Handicap Asiatico

L'Handicap Asiatico, nel mondo delle scommesse, rappresenta una tecnica usata per bilanciare le probabilità di successo tra due squadre che si affrontano attraverso l’assegnazione di un vantaggio o uno svantaggio virtuale a una delle due formazioni.

Un esempio pratico: se una squadra di vertice gioca contro una della parte bassa della classifica potrebbe partire con un handicap di -1. Questo comporta, affinché la scommessa sia vinta, che la squadra favorita dovrà vincere con almeno due gol di scarto.

D'altra parte, l'avversario della squadra di vertice potrebbe ricevere un vantaggio di +1. In questo caso, anche se la partita terminasse in pareggio o con una sconfitta di misura (ad esempio 0-1), coloro che hanno puntato sulla squadra sfavorita vinceranno comunque la loro scommessa.

Handicap Asiatico: scenari di esempio

Ecco alcuni esempi di applicazione dell'handicap asiatico:

Situazione Iniziale: Si prendano due squadre, dove una è nettamente favorita rispetto all'altra.

Impostazione dell'Handicap: All'avversario più debole si assegna un vantaggio virtuale (ad esempio +1), mentre alla squadra favorita uno svantaggio (esempio -1).

Risultato della Partita: Il risultato effettivo sul campo viene poi modificato dall'handicap impostato prima del match.

Esaminiamo alcuni scenari:

Se l'handicap è di -1 e la squadra favorita vince per 2 o più gol, chi ha puntato su questa vincerà la propria bet.

Con lo stesso handicap di -1, se la squadra favorita vince solo per 1 gol, la scommessa si trasforma in un pareggio, e gli importi vengono rimborsati.

Se invece l’handicap fosse stato +1 a favore dell'avversario meno forte e il match terminasse in pareggio sul campo, sarebbe considerata vincente.

Un esempio pratico: se la squadra A batte 2-0 la squadra B, chi ha puntato sulla squadra A con un handicap asiatico di -1 avrà successo nella propria giocata, poiché ha superato lo svantaggio virtuale impostatogli. Invece, se il risultato finale fosse stato di soltanto 1-0 per la squadra A, gli scommettitori avrebbero visto i loro fondi rimborsati, in quanto l'incontro sarebbe considerato pari dopo l'applicazione dell'handicap.

Si immagini ora un altro scenario: se sempre nell’incontro tra Squadra A e Squadra B punteggio terminasse in pareggio o addirittura con una vittoria della Squadra B (ad esempio 1-0), allora le giocate poste sulla squadra A sarebbero perdenti. Questa regola si applica anche in situazioni dove le reti complessive sono superiori a una; ad esempio, un finale di 3-2 a favore della squadra A non coprirebbe l'handicap asiatico impostato pre-partita a causa del singolo gol di differenza.

L'applicazione degli handicap asiatici non si ferma qui; ci sono infatti handicap frazionari che possono dividere le puntate in parti uguali tra due handicap distinti.

Piazzare Scommesse su bet365 con l'Handicap Asiatico

In Italia non tutti i bookmaker consentono di effettuare scommesse con l’handicap asiatico anche se il numero negli ultimi anni è comunque cresciuto. Il primo operatore a introdurre l’handicap asiatico nello scenario italiano è stato bet365, che in tal senso presenta un mercato molto variegato.

Per scommettere sull’Asian Handicap per prima cosa bisogna accedere al conto gioco su bet365 o registrarsi qualora non avessi ancora un account. bet365 offre anche la possibilità di visualizzare come cambia la possibile vincita a seconda dei diversi handicap asiatici proposti.

Comparazione tra scommessa classica e scommessa Handicap Asiatico

Tipo di Scommessa Vantaggi Svantaggi Senza Handicap - Più semplice da comprendere per i principianti - Minori opportunità in termini di quote - Risultato diretto senza modifiche virtuali - Rischio più alto in incontri squilibrati Con Handicap - Maggiore flessibilità nelle strategie - Richiede comprensione degli handicap - Riduce il rischio quando si punta sugli outsider - Quote potenzialmente più vantaggiose

Differenze tra handicap europeo ed handicap asiatico

L’handicap asiatico si inserisce in un contesto in cui era già presente un altro mercato di questa tipologia, l’handicap europeo. Il concetto alla base di questi mercati è sostanzialmente lo stesso: quello di applicare una difficoltà aggiuntiva alla squadra su cui si punta.

Nell’handicap europeo questo avviene solo con numeri interi (es + 1, - 1) ed è applicabile a tutti gli esiti finali del match compreso il pareggio. Per fare un esempio l’X con handicap -1 significa che la scommessa sarà vincente laddove la squadra di casa vinca la partita con un gol di scarto.

Nell’handicap asiatico invece vengono applicate delle frazioni decimali che escludono il pareggio: questo apre la strada a scenari diversi di gioco. Ad esempio nel caso di handicap non decimali (+ 1, -2…) le scommesse vengono rimborsate laddove questa distanza venga esattamente colmata. In caso di handicap decimali la scommessa può anche essere vinta o persa a metà: ad esempio se si scommette su una favorita con handicap asiatico a -1.75 la scommessa sarà vinta a metà in caso di vittoria con 2 gol di scarto e per intero se invece si supera quella soglia.

L’handicap asiatico 0 invece si può considerare a tutti gli effetti come la draw no bet.

Handicap asiatico: schema completo

Handicap asiatico negativo Risultato partita Risultato scommessa Handicap asiatico positivo Risultato partita Risultato scommessa 0 vittoria vinta 0 vittoria vinta pareggio rimborso pareggio rimborso sconfitta persa sconfitta persa - 0.25 vittoria vinta 0,25 vittoria vinta pareggio persa a metà pareggio vinta a metà sconfitta persa sconfitta persa - 0,50 vittoria vinta 0,50 vittoria vinta pareggio persa pareggio vinta sconfitta persa sconfitta persa -0,75 vittoria con almeno 2 gol di scarto vinta 0,75 vittoria vinta vittoria con 1 gol di scarto vinta a metà pareggio vinta pareggio persa sconfitta con un gol di scarto persa a metà sconfitta persa sconfitta con almeno 2 gol di scarto persa -1 vittoria con almeno 2 gol di scarto vinta 1 vittoria vinta vittoria con 1 gol di scarto rimborso pareggio vinta pareggio persa sconfitta con un gol di scarto rimborso sconfitta persa sconfitta con almeno 2 gol di scarto persa -1,25 vittoria con almeno 2 gol di scarto vinta 1,25 vittoria vinta vittoria con 1 gol di scarto persa a metà pareggio vinta pareggio persa sconfitta con 1 gol di scarto vinta a metà sconfitta persa sconfitta con almeno 2 gol di scarto persa -1,5 vittoria con almeno 2 gol di scarto vinta 1,5 vittoria vinta vittoria con 1 gol di scarto persa pareggio vinta pareggio persa sconfitta con un gol di scarto vinta sconfitta persa sconfitta con almeno 2 gol di scarto persa -1,75 vittoria con almeno 3 gol di scarto vinta 1.75 vittoria vinta vittoria con 2 gol di scarto vinta a metà pareggio vinta vittoria con 1 gol di scarto persa sconfitta con un 1 gol di scarto vinta pareggio persa sconfitta con 2 gol di scarto persa a metà sconfitta persa sconfitta con almeno 3 gol di scarto persa -2 vittoria con almeno 3 gol di scarto vinta vittoria vinta vittoria con 2 gol di scarto rimborso pareggio vinta vittoria con 1 gol di scarto persa sconfitta con 1 gol di scarto vinta pareggio persa sconfitta con 2 gol di scarto rimborso sconfitta persa sconfitta con almeno 3 gol di scarto persa

FAQ Handicap asiatico

Dove è possibile scommettere sul mercato dell’handicap asiatico?

In questo momento nel nostro Paese non tutti gli operatori quotano l’handicap asiatico sebbene il numero sia in crescita. Tra i bookmaker a disposizione oltre bet365 vi sono anche Lottomatica, Goldbet, Betflag, Snai ed Eurobet. Non è comunque da escludere che a breve-medio termine l’handicap asiatico possa essere coperto dalla maggioranza o totalità degli operatori operanti nel nostro paese.

Quali sono le sostanziali differenze tra l’handicap europeo e l’handicap asiatico?

La differenza principale tra handicap europeo e asiatico sta nel fatto che quest’ultimo non contempla il pareggio: all’interno dell’handicap asiatico inoltre sono previste le quote decimali, che aprono diversi scenari di gioco.

Meglio giocare le partite con handicap europeo o asiatico?

Questa domanda non ha una risposta che si può considerare esatta. L’handicap europeo è sicuramente più immediato e di semplice comprensione; quello asiatico apre opportunità potenzialmente interessanti. Resta comunque fermo il presupposto di base ovvero quello di giocare responsabilmente.