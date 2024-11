1X2 con Handicap: come funziona questa scommessa

Significato delle scommesse 1x2 con handicap: definizione, esempi e mercati di gioco disponibili.

La scommessa 1X2 con Handicap rientra tra le varianti della scommessa 1X2 classica e rientra nella tipologia di giocate omonime pensate per provare a riequilibrare lo scenario di partite sulla carta sbilanciate.

1X2 con handicap: una definizione

La scommessa 1X2 con handicap è un tipo di giocata in cui lo scommettitore punta su una squadra, generalmente la favorita, alla quale è applicato uno svantaggio iniziale. La scommessa sarà vincente se quella squadra riuscirà a colmare lo svantaggio o a non vanificare il vantaggio, laddove si tratti di una squadra sfavorita.

Generalmente la scommessa viene indicata con l’H inserito accanto al pronostico (es. 1H, XH, 2H) ma la prassi cambia a seconda del bookmaker che potrebbe indicarlo con altri simboli come lo 0:1.

1X2 con handicap: esempi di scommessa

1 o 2 con Handicap

La Squadra A, seconda in classifica, gioca in casa contro la Squadra B, ultima classificata. Si punta sull’1 con Handicap a -1: questo significa che alla Squadra A viene applicato un malus di -1. Per essere considerata vincente la giocata la Squadra A dovrà battere la Squadra B con almeno 2 gol di scarto.

In questo scenario di gioco invece alla squadra sfavorita si applicherebbe un vantaggio: il 2 con handicap risulterebbe vincente laddove la squadra B pareggiasse o vincesse l’incontro.

Se invece Squadra B-Squadra A si affrontano con la squadra B che gioca in casa, in quel caso sarebbe 2 con Handicap a -1. Questa scommessa risulterebbe vincente laddove la squadra A vincesse con due gol di scarto.

In generale occorre sottolineare che l’handicap negativo (che va generalmente da -1 a -3 ma dipende dalla singola partita) può essere applicato anche alla squadra sulla carta sfavorita, sia essa in casa o fuori casa. Lo scenario delle quotazioni degli handicap ovviamente varia a seconda delle partite e degli operatori.

X con Handicap

Riprendendo lo scenario di esempio Squadra A-Squadra B si scommette sull’X a -1: viene applicato un malus sempre sulla favorita che a questo punto per raggiungere l’X dovrà vincere con un solo gol di scarto.

Soglie dell’handicap 1X2

La soglia dell’handicap generalmente non si limita solamente alla singola unità, che sia di vantaggio o svantaggio. Possono essere applicati anche degli handicap più alti che aumentano la difficoltà e di conseguenza anche la quota.

Sempre prendendo come esempio la sfida tra i padroni di casa Squadra A prima della classe e gli ospiti della Squadra B impegnati in bassa classifica, è possibile scommettere sull’1 con handicap a -2. In quel caso la squadra A dovrebbe vincere con almeno 3 gol di scarto.

Le soglie dell’handicap giocabili dipendono dalle partite e variano a seconda dei bookmaker.

Mercati disponibili per l’1X2 con handicap

1X2 con Handicap singolo tempo

L’1X2 con handicap può essere giocato pre-match sia in relazione ai 90 minuti di gioco che su un singolo tempo, sia esso il primo o il secondo. Il malus applicato alle squadre dipende dalle scelte degli operatori sul singolo match.

1X2 con handicap Live

L’1X2 con handicap rientra generalmente anche nel palinsesto di giocate Live offerte dai bookmaker.

Dove scommettere sull’1X2 con handicap

Praticamente tutti i bookmaker operanti in Italia quotano le scommesse 1X2 con handicap. Lottomatica, Goldbet e BetFlag propongono una sezione handicap all’interno dell’interfaccia della competizione e/o del singolo evento.Nella sezione sono presenti 9 diversi mercati dall’1X2 handicap sui 90 minuti e i singoli tempi alle scommesse sul margine vittoria (4 e 10 esiti) e le scommesse sui gol di scarto.

Anche bet365 presenta un'offerta variegata sul mercato dell’handicap che include sia quello 1X2 che l’asiatico.

Ecco qui un elenco dei principali bookmaker su cui è possibile scommettere sull’1X2 con handicap.

FAQ 1X2 con handicap

In cosa consiste la scommessa 1X2 con handicap?

La scommessa 1X2 con handicap consiste nell’assegnare uno svantaggio ad una squadra, generalmente la favorita. Per essere vincente la squadra deve recuperare quello svantaggio. Se per esempio si scommette sull’1 con handicap a -1 la squadra di casa dovrà vincere con almeno due gol di scarto.

Quali sono i mercati di scommesse con handicap?

I mercati con handicap sono principalmente quello europeo (1X2) e quello asiatico, di più recente affermazione nei mercati dei bookmaker che operano in Italia. Sebbene il principio di base sia lo stesso, quello di provare a riequilibrare lo scenario di partenza tra due squadre sulla carta distanti, tra handicap europeo e asiatico ci sono delle differenze sostanziali, due su tutte che la modalità asiatica non contempla il pareggio, che viene rimborsato. Per saperne di più si può consultare la nostra guida completa sull’handicap asiatico.

Quali tipi di scommesse con handicap 1X2 esistono?

Oltre all’esito finale e/o parziale del match le scommesse con handicap sono sempre più frequentemente quotate per i calci d’angolo dove e molto diffusa la scommessa T/T (testa a testa) con handicap sull’1 o sul 2.

Qual è la differenza tra 1X2 con Handicap e Margine Vittoria?

Nella scommessa con handicap 1X2 viene attribuito uno svantaggio (e/o un vantaggio) ad una delle due squadre in campo in base ai valori sulla carta. La scommessa margine vittoria invece si basa sostanzialmente sull’indovinare lo scarto finale di una partita, senza che siano attribuiti bonus o malus alle compagini in campo. La scommessa margine vittoria si può effettuare su un margine che può essere generico come la 4 esiti, in cui si deve indovinare lo scarto della partita al di là di chi vince o perde o specifico come nel caso della 6-7 esiti o 10 esiti in cui bisogna indovinare squadra e scarto finale.