Guida ai pronostici Giappone - Norvegia con un'analisi dettagliata del prossimo match dei mondiali femminili di calcio.

I nostri esperti di scommesse sportive online hanno analizzato la prima giornata della fase ad eliminazione diretta dei Mondiali femminili di calcio per fornire i migliori pronostici Giappone - Norvegia, consigli ed info utili anche attraverso un confronto quote.

Allo Sky Stadium di Wellington, va in scena alle ore 10 (ora italiana) il secondo degli ottavi di finale in programma per questa Coppa del Mondo femminile che entra finalmente nel vivo. Dopo aver superato il proprio girone a punteggio pieno e senza subire neanche una rete, il Giappone affronterà la seconda classificata del girone A, la Norvegia capitanata da Maren Mjelde.

Le asiatiche non dovrebbero avere grossi problemi contro le meno blasonate avversarie, arrivate all’ultima giornata del girone a pari punti con la Nuova Zelanda ma passate al turno successivo grazie alle 6 reti messe a segno contro la modestissima nazionale delle Filippine, risultato che ha permesso alle scandinave di passare il turno grazie alla differenza reti.

I nostri pronostici Giappone - Norvegia

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per conoscere tutte le quotazioni ed i mercati di scommessa in tempo reale, è consigliabile visitare il sito ufficiale di ciascun bookmaker.

I nostri pronostici Giappone vs Norvegia bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-0 13,00 16,00 13,00

Marcatore Ada Hegerberg 3,75 3,50 4,50 Marcatore Mina Tanaka 2,40 2,75 3,10

Scommettere su Giappone - Norvegia

Le quote di tutti i principali bookmaker ADM danno come favorita la squadra nipponica per il passaggio ai quarti di finale. Al momento della redazione di questo articolo, infatti, la vittoria del Giappone su bet365 e Sisal quota a 1.80 e 1.75 su William Hill. Tuttavia non sono da escludere colpi di scena. Indubbiamente mercati relativi alla somma di goal o mercati speciali (corner, cartellini, primo marcatore e così via) sono la scelta più interessante per i pronostici Giappone - Norvegia che permettono di puntare su qualcosa di diverso rispetto al risultato secco.



visitando la nostra guida ai migliori siti scommesse online autorizzati in Italia



consultando il nostro articolo sul codice bonus bet365 per saperne di più sull'apertura di un conto online ed eventuali iniziative (+18).

Giappone: i quarti sono alla portata

Le nipponiche hanno finora dimostrato di fare sul serio. Con 3 vittorie nette nel proprio girone, segnando la bellezza di 11 reti totali, hanno tutte le carte in regola per superare agilmente il turno. Con una garanzia in attacco come Hinata Miyazawa, capocannoniere del torneo con 4 reti, le giapponesi vogliono arrivare in fondo. Di fatto sono le favorite dai pronostici Giappone - Norvegia dei principali bookmaker online.

Scommessa 1: risultato esatto, vittoria Giappone 3-0: 13,00 con bet365

La Norvegia potrebbe sorprendere

Le scandinave certamente non ci stanno ad assumere il ruolo di vittima sacrificale e Ada Hergerberg sembra aver smaltito l’infortunio che l’ha tenuta fuori nelle ultime due gare. Il numero 14 in forza all’Olympique Lione infatti, sembra intenzionata finalmente a scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori di questo mondiale. Forse non saranno le favorite dai pronostici Giappone - Norvegia, ma indubbiamente la squadra scandinava non starà a guardare.

Scommessa 2: marcatore Ada Hegerberg: 3,50 con Sisal

Occhi puntati su Mina Tanaka

Con all’attivo già 2 gol e 3 assist, Mina Tanaka vuole dimostrare che le nipponiche non hanno soltanto Hinata Miyazawa come asso nella manica. Vera e propria anima della squadra giapponese, la calciatrice classe ‘94, è ormai diventata insostituibile per il CT Futoshi Ikeda. È sempre più raro infatti, che il numero 11 non venga schierato nell’undici iniziale. Oltre ai tradizionali 1X2, sono interessanti anche i pronostici Giappone - Norvegia per i primi marcatori.

Scommessa 3: Marcatore Mina Tanaka: 3,10 con William Hill