Genoa, addio Gilardino, tocca a Vieira: quali prospettive per i rossoblu?

Il “Grifone” ha deciso di cambiare allenatore: l’obiettivo è allontanarsi il prima possibile dalla zona calda

Il quarto cambio in panchina della stagione di Serie A è arrivato come un fulmine a ciel sereno: il Genoa infatti ha deciso di esonerare Alberto Gilardino. Una scelta che (nonostante la classifica della squadra, quart’ultima a 10 punti) resta sorprendente, considerando la crescita nelle ultime partite.

Genoa: quote e pronostici SNAI Lottomatica NetBet Retrocessione in Serie B 2.00 2.00 2.25

Quote esatte al momento della pubblicazione. Per scoprire eventuali aggiornamenti si possono consultare i siti degli operatori.

Ancor più sorprendente è il profilo scelto dai rossoblu per sostituire il campione del Mondo 2006: Patrick Vieira. Il leggendario ex centrocampista francese è pronto dunque a tornare in Italia ma per la prima volta lo farà da allenatore dopo aver maturato esperienze in MLS (New York City), Premier League (Crystal Palace) e Ligue 1 prima col Nizza e successivamente con lo Strasburgo nella stagione passata. L’obiettivo è quello di portare la squadra più lontano possibile dalla zona pericolo.

Tante complicazioni per il Genoa

In questo inizio di stagione il Genoa non ha certamente brillato ma questo è dovuto a tante ragioni che non sono necessariamente connesse alle responsabilità del tecnico. Il club ligure ad agosto ha dovuto lasciare andare due calciatori di talento come Gudmundsson e Retegui che hanno lasciato un vuoto colmato solo parzialmente da Pinamonti, che sta facendo comunque il suo.

A inizio stagione la squadra ha poi perso per infortunio tre dei suoi giocatori più talentuosi: Vitinha e Messias (che dovrebbero tornare presto) e Malinovskyi, che invece avrà bisogno di più tempo per il ritorno. Circostanza questa che ha costretto il club a pescare dagli svincolati Gaston Pereiro e Mario Balotelli: proprio “SuperMario” adesso ritrova Vieira, con cui il feeling ai tempi del Nizza non fu certo idilliaco. In ogni caso il fattore infortuni ha sicuramente pesato. Anche l’incerto clima societario con il club messo ufficialmente in vendita potrebbe avere anche solamente un po’ influito. Certo è che per il Genoa non si tratta di una fase semplice.

Come cambia il Genoa con Vieira

Dal punto di vista tattico l’ex stella di Arsenal, Juventus e Inter si è sempre mosso tra la difesa a 4 e quella a 3 mostrando preferenza per la prima variante e per moduli come il 4-2-3-1 o il 4-3-3. In termini di gioco Vieira predica un calcio propositivo e dinamico accettando di esporsi a qualche rischio in fase difensiva: uno stile diverso rispetto a quello di Gilardino che puntava molto sul pressing in fase di non possesso.

Adesso il Genoa mira ad allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione che in questo momento dista solamente un punto: sulla carta il “Grifone” tra le squadre al momento più a rischio sembra (a patto di poter contare su un organico non decimato) una delle più attrezzate per riuscire a salvarsi, anche in anticipo. Come insegna il Sassuolo l’anno scorso (al di là dell'infortunio di Berardi) un cattivo inizio può indirizzare in maniera incontrovertibile la stagione.

Tanto, se non tutto, a questo punto dipende dall’impatto che avrà Vieira sul contesto Genoa: se dovesse riuscire a dare nuova linfa all’ambiente il “Grifone” ha buone chance di poter evitare brutte sorprese. Al momento però i rossoblu restano una delle squadre più a rischio.