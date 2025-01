Fiorentina in crisi di risultati: già sfumato il sogno di un piazzamento tra le prime 4 in Serie A?

Dopo l’inizio brillante la squadra di Palladino ha perso continuità: quali prospettive per i viola?

In questo momento la Fiorentina vive un momento di grande crisi in termini di risultati. Il nuovo ciclo di Raffaele Palladino era iniziato in modo sfolgorante: con 28 punti in 12 partite ed un alto livello di prestazioni la squadra viola si era issata nelle posizioni di vertice rilanciando una sua candidatura nella corsa al quarto posto.

Nell’ultimo mese e mezzo però il rendimento della Fiorentina è calato drasticamente: la vittoria in campionato manca dal successo contro il Cagliari dell’8 dicembre e l’ultima partita vinta resta il 7-0 contro il Lask Linz in Conference.

Fiorentina: quote stagionali Goldbet Betsson NetBet Serie A: arrivo nelle prime 4 6.50 10.00 10.00 Vincente Conference League 5.50 6.00 6.00

Quote esatte al momento della pubblicazione. Per eventuali aggiornamenti si possono consultare i siti degli operatori.

Ulteriori mercati e pronostici sulla Serie A si possono trovare sui siti scommesse ufficiali degli bookmaker. Per conoscere tutto quello che c'è da sapere sugli operatori presenti in Italia è possibile consultare la nostra guida sui migliori siti di scommesse. Qui invece per saperne di più sul codice promozionale Goldbet.

Un calo evidente

Dopo l’ultima vittoria in campionato sono arrivate solamente 4 sconfitte (Bologna, Udinese, Napoli e quella sorprendente col fanalino di coda Monza) e 2 pareggi, uno contro la Juve e l’altro contro Torino, maturato tra le mura amiche nonostante la superiorità numerica per oltre un’ora.

La Fiorentina adesso si trova al sesto posto in classifica a 33 punti ed una partita da recuperare, ovvero la sfida contro l’Inter, sospesa per il malore occorso ad Edoardo Bove. La flessione dei viola è cominciata proprio in quella fase emotivamente difficile e drammatica e lo stop forzato del centrocampista ex Roma, autentico perno della mediana grazie alla sua intensità e intelligenza tattica, sicuramente ha avuto un suo peso in termini tecnici.

Nelle ultime settimane la squadra toscana è apparsa molto in difficoltà soprattutto in fase difensiva: 11 gol subiti nelle ultime 6 partite. Un dato emblematico se si pensa che nelle precedenti 14 gare la difesa viola ne aveva concessi solo 10.

Quanto fatto sino ad ora dalla Fiorentina resta nel complessivo, comunque un ottimo lavoro: il sogno (fino a qualche settimana fa non così irrealistico) di un piazzamento in Champions League con questo ruolino rischia però di sfumare. La sfida di domenica sera contro la Lazio quarta in classifica si configura dunque come cruciale.

Quali prospettive per la Fiorentina?

Sulla carta la squadra di Palladino ha tempo e margine per poter ritrovare anche solo una parte del livello raggiunto a inizio di campionato. La Fiorentina dalla sua ha una rosa con un tasso tecnico elevato, il bomber tanto atteso da anni, ovvero Moise Kean, e un potenziale che ancora non è stato esplorato del tutto.

Albert Gudmundsson, uno degli acquisti più importanti della sessione estiva, non è riuscito per via degli infortuni che lo hanno colpito a dare un contributo importante. Se il giocatore islandese dovesse ritrovare la continuità e il livello di performance mostrato nella sua esperienza al Genoa può diventare una risorsa importante. Lo stesso discorso vale anche per Andrea Colpani, che fino ad ora ha deluso le attese dopo le stagioni importanti vissute a Monza proprio con mister Palladino.

Inoltre il mercato ha portato Michael Folorunsho, giocatore che può portare al centrocampo viola intensità e presenza fisica, caratteristiche che stanno mancando ad un reparto ricco di giocatori di qualità. Non è poi da escludere che possa arrivare qualcosa anche in difesa, reparto dove la Fiorentina ha già accolto il centrale argentino Valentini. Nelle ultime settimane si è parlato molto di un altro pupillo di Palladino, il difensore spagnolo Pablo Marí: non è però da escludere che alla fine il “nuovo innesto” possa essere Pongracic, limitato dagli infortuni da quando è stato acquistato dai viola dal Lecce la scorsa estate.

Tutto fa dunque pensare che la Fiorentina possa invertire la rotta. Un piazzamento nelle prime 4 ad oggi resta comunque un’impresa se si pensa al livello di una concorrenza che oltre la Lazio, vede anche la presenza di Milan e Juventus, realtà sulla carta costruite per mettere l’asticella ancora più in alto. Ad ogni modo difficilmente la squadra viola non sarà competitiva per le posizioni europee; in Conference League invece resta la principale contender del favoritissimo Chelsea.