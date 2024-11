La Fiorentina di Palladino vola: dove può arrivare in questa stagione?

La squadra viola è attualmente terza a pari merito con l’Atalanta e sta sorprendendo tutti: quali prospettive in questa stagione?

L’inizio con 3 punti in 4 partite sembrava essere un pessimo preludio ma con il passare delle settimane la Fiorentina è cresciuta in modo esponenziale.

Nelle ultime 7 gare la squadra di Palladino ha ottenuto 6 vittorie (di cui 5 consecutive, serie attualmente in corso) segnando 17 gol e subendone solo 4: un momento di forma a dir poco strepitoso.

Attualmente i viola sono a quota 22 punti, gli stessi dell’Atalanta, al terzo posto e al ridosso del vertice della classifica: l’obiettivo adesso è restare il più possibile in alto e magari perché no provare a inserirsi nella lotta per l’Europa che conta.

Fiorentina: quote stagionali Netwin Sisal Goldbet Serie A: prime 4 5.25 4.00 4.00 Vincente Conference League 5.50 5.00 5.50

Le quote proposte sono esatte al momento della pubblicazione e suscettibili a variazioni.

Ulteriori quote e pronostici su Serie A e competizioni europee possono essere trovati sui siti scommesse ufficiali dei bookmaker. Per i nuovi giocatori che aprono per la prima volta un conto di gioco gli operatori attuano in molti casi un'iniziativa di benvenuto. Nella nostra guida dedicata si può trovare un confronto dei migliori bonus di scommesse. Qui invece per saperne di più sul codice promozionale BetFlag.

Le chiavi della crescita viola

La svolta tattica

Inizialmente la Fiorentina era stata impostata per giocare con il 3-4-2-1, utilizzato da Palladino al Monza, squadra da cui ha portato con sé anche il fantasista Colpani. Le cose però non sono andate come sperato: a quel punto il tecnico ha deciso di passare al 4-2-3-1 e la mossa si è rivelata subito vincente.

Dopo il pari con l’Empoli è arrivato un filotto di 5 vittorie in campionato cui si aggiungono due successi in Conference. Il nuovo assetto tattico consente alla squadra di valorizzare le doti tecniche dei singoli senza perdere in efficienza difensiva.

L’impatto dei nuovi acquisti

In estate la Fiorentina ha rivoluzionato la squadra con 11 nuovi acquisti che ne hanno cambiato il volto: l’impatto dei giocatori portati dal mercato è stato innegabile sia in termini di energie che di numeri.

In attacco Moise Kean ha segnato 5 gol in 9 partite mentre Albert Gudmundsson prima di farsi male aveva realizzato 3 gol in 4 gare giocate non a pieno minutaggio. In porta De Gea, nonostante l’anno passato senza squadra, si è rivelato già decisivo con le sue parate raggiungendo l’apice con i due rigori parati contro il Milan.

Immediato anche l’impatto di Robin Gosens, un altro dei pezzi da 90 del mercato viola: l’esterno tedesco ha segnato 2 gol e servito altrettanti assist giocando da terzino, ruolo a lui meno congeniale rispetto a quello dell’esterno a tutta fascia. Non vanno dimenticati poi profili come Cataldi, Adli e Bove che sino ad ora quando sono stati chiamati in causa hanno sempre risposto bene all’interno di un centrocampo ricco di varianti di qualità.

L’unico che sino ad ora ha un po’ deluso è stato Andrea Colpani che sino ad ora ha fatto vedere solo sprazzi di quel talento ammirato a Monza. Si attende anche di vedere che impatto avrà il centrale difensivo Marin Pongracic, al momento per infortunio: va detto che al suo posto il giovane Comuzzo sta facendo grandi cose.

Dove può arrivare la Fiorentina?

In questo momento la squadra di Palladino sembra pienamente in grado di poter raggiungere l’obiettivo di una qualificazione nelle competizioni europee secondarie ma se il rendimento dovesse restare questo c’è la possibilità di potersi inserire nella bagarre della Champions League con la suggestione di provare a ripetere quanto fatto dal Bologna lo scorso anno.

La qualificazione alla massima competizione europea resta molto difficile visto il livello della concorrenza, che, rispetto all’anno scorso, oltre alla presenza di Inter, Milan, Juventus e Atalanta vede il ritorno di prepotenza del Napoli.

La missione non è però del tutto impossibile: se il livello di performance sul lungo periodo dovesse rimanere questo o comunque non scendere di poco, i viola potrebbero anche approfittare di eventuali svarioni di una concorrenza che (Napoli a parte) potrebbe essere provata dal percorso in Champions, competizione più impegnativa rispetto alla Conference in cui milita la Fiorentina.

Conference che comunque la squadra viola vuole provare a vincere dopo le delusioni delle ultime due finali perse: in questo momento la Fiorentina (assieme al Betis) resta la principale contender di un Chelsea che allo stato attuale resta il favorito numero 1: la strada da fare però è lunga per tutti e in questo percorso i ragazzi di Palladino possono giocarsi le loro chance.