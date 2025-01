Europa League: Lazio per la vetta della League Phase; la Roma spera ancora nella top 8

I biancocelesti quasi certi degli ottavi mentre i giallorossi ci sperano ancora: le prospettive delle due romane

La fase campionato di Europa League sta entrando nel rush finale con Lazio e Roma che si apprestano ad affrontare le ultime due partite.

Ottimale la situazione della squadra di Marco Baroni, che ormai ha un piede e mezzo agli ottavi; più in salita, ma con prospettive, la strada dei giallorossi adesso guidati da Claudio Ranieri.

Europa League: quote vincente Goldbet Sisal bet365 Lazio campione 8.00 7.50 9.00 Roma campione 13.00 12.00 13.00

Le quote proposte sono esatte al momento della pubblicazione e possono subire variazioni: per ulteriori aggiornamenti si possono consultare i siti degli operatori.

La Lazio a caccia del primato

Sino ad ora il percorso della squadra guidata da Marco Baroni è stato quasi perfetto con 5 vittorie e un pareggio che hanno portato 16 punti e la vetta del girone insieme all’Athletic Bilbao, una delle favorite per la vittoria del trofeo.

Il traguardo, simbolico ma comunque prestigioso, del primo posto nella “League Phase” è alla portata dei biancocelesti che all’orizzonte hanno due partite: una molto complicata in casa contro la Real Sociedad e una sulla carta più facile in trasferta contro lo Sporting Braga. I baschi dal canto loro dovranno affrontare fuori casa il Besiktas del grande ex Lazio Ciro Immobile e poi in casa il Viktoria Plzen.

Un calendario di difficoltà simile (entrambe affrontano squadre che hanno ancora qualcosa da giocarsi) aperto a scenari diversi. Al momento la Lazio è rispetto ai baschi avanti nella differenza reti.

La Roma spera negli ottavi di finale

Considerati in partenza tra i favoriti per la vittoria del trofeo, i giallorossi sono partiti a salve nella seconda competizione europea: il ritorno di Claudio Ranieri sembra stia gradualmente contribuendo a normalizzare le cose.

Il pari rocambolesco contro il Tottenham e la vittoria in casa contro il Braga hanno rilanciato la Roma in classifica: la squadra si trova a 9 punti in 13esima posizione, ben assestata in zona playoff, che a questo punto è l’obiettivo principale.

La Roma nelle restanti partite dovrà affrontare fuori casa l’AZ Alkmaar e in casa l’Eintracht Francoforte, una delle squadre più temibili della competizione. I capitolini però sono in crescita: due vittorie non sono una missione impossibile.

Considerando la classifica corta e i diversi scontri diretti che vedranno squadre impegnate nelle prime posizioni (a cominciare da Manchester United-Rangers, attualmente settima e ottava squadra della graduatoriaa) i 6 punti nelle due restanti gare potrebbero consentire alla Roma persino di qualificarsi agli ottavi ed evitare gli spareggi.

Quali prospettive per Lazio e Roma?

La Lazio sino ad ora si è rivelata come una delle migliori squadre dell’Europa League in termini di prestazioni, confermando il livello messo in mostra in Serie A. Con questo standard i biancocelesti hanno guadagnato posizioni diventando una delle favorite per la vittoria finale: quel che bisognerà capire è se la straordinaria macchina da calcio creata da Baroni sarà in grado di arrivare fino in fondo, anche considerando gli impegni in campionato e Coppa Italia.

La Roma al contrario ha perso posizioni nella graduatoria delle favorite per il successo finale ma resta comunque una candidata credibile. I giallorossi in campionato possono solo salvare il salvabile e in questo contesto la seconda competizione europea diventa ancor più un obiettivo di quanto non lo fosse già in partenza. Una qualificazione diretta agli ottavi sarebbe preziosa, ma anche in caso di arrivo ai play-off i giallorossi proveranno a dire la loro.