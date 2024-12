Europa League: chi conquisterà il primo posto nella fase campionato?

I biancocelesti per ora sono favoriti ma baschi e tedeschi non sono da meno: gli Spurs proveranno ribadire il suo status di favorita

In Europa League la corsa per il passaggio del turno è più accesa che mai e tutto può veramente accadere.

All’interno di questo scenario si inserisce la sfida nella sfida per il primo posto della fase campionato, traguardo simbolico ma comunque prestigioso.

Europa League: quote fase campionato bet365 Betflag NetBet Lazio al primo posto 3.00 2.50 3.00 Athletic Bilbao al primo posto 3.25 3.00 3.25 Eintracht Francoforte al primo posto 6.00 5.50 6.00 Tottenham al primo posto 8.00 5.50 8.00

Le quote sono esatte al momento della pubblicazione e possono subire variazioni.

Lazio e Athletic Bilbao le favorite

In questo momento secondo i bookmaker ad essere favorite per il primo posto della fase campionato sono Lazio e Athletic Bilbao, due delle tre squadre che hanno raccolto più punti nelle prime uscite, esattamente 13. I biancocelesti hanno impressionato nelle prime uscite nelle quali non hanno vinto solamente nella sfida contro il Ludogorets, pareggiata 0-0 nonostante un enorme sforzo in fase offensiva.

La squadra di Baroni ha approcciato alla competizione nel modo giusto e gli ottimi risultati ottenuti anche in Italia (ultime le due vittorie sul Napoli tra campionato e coppa) ne confermano lo spessore assoluto. Gli impegni che attendono la Lazio non sono però semplicissimi: due trasferte contro l’Ajax di Farioli e il Braga, inframezzate dalla partita casalinga contro la Real Sociedad, avversario ostico.

Anche l’Athletic Bilbao in questa fase sta facendo bene su tutti i fronti dimostrando di essere una squadra con qualità e idee di gioco. Per il club basco l’Europa League di questa stagione ha un valore particolare: la finale della competizione sarà giocata proprio a Bilbao e l’occasione di poter giocarsi un successo così importante tra le mura amiche da uno stimolo in più non certo di poco conto.

La squadra di Valverde (che nella Liga sta lottando per qualificarsi alla prossima Champions e ha ottenuto nello scontro diretto contro il Villarreal un successo pesantissimo) ha all’orizzonte un’insidiosa doppia trasferta a Istanbul contro Fenerbahce e Besiktas che precede l’ultima sfida, più abbordabile, contro il Viktoria Plzen. I baschi sono però in grande fiducia.

Eintracht Francoforte e Tottenham ci provano

Anche l’Eintracht Francoforte, come Lazio e Athletic Bilbao, ha conquistato 13 punti ed è stata protagonista di un avvio positivo anche in campionato, dove si trova al secondo posto, alle spalle solamente del Bayern.

In termini di performance assolute la squadra di Dino Toppmoller è allo stesso livello delle altre primatiste e può contare su un Marmoush in stato di grazia ma il calendario sorride meno al club tedesco che dovrà vedersela fuori casa contro Lione e soprattutto Roma nell’ultima gara. In mezzo a queste due partite la sfida contro gli ungheresi del Ferencvaros, sulla carta più semplice. Il rischio di non conquistare abbastanza punti per chiudere in vetta c'è.

Chi di punti invece non ne può proprio lasciare è il Tottenham di Ange Postecoglou, squadra talentuosa che alterna momenti di brillantezza a cali alle volte veramente clamorosi. Gli “Spurs” ai nastri di partenza erano considerati favoriti per la vittoria finale e nonostante tutto lo sono ancora oggi.

Le tre sfide contro Rangers e Hoffenheim fuori casa e contro l’Elfsborg nell’ultima giornata tra le mura amiche, sulla carta rappresentano un'ottima occasione per fare un filotto di 3 partite che potrebbe persino portare la squadra, attualmente a 10 punti, a chiudere la “League Phase” in vetta. La missione non è impossibile.