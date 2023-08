In questo articolo i giocatori appassionati di betting troveranno i pronostici Corea del Sud - Germania, consigli e confronto quote del match.

I nostri esperti di scommesse sportive online mettono a disposizione le migliori quotazioni, consigli e pronostici Corea del Sud-Germania per scoprire come scommettere sulla gara dell'ultima giornata della fase a gironi del gruppo H dei Mondiali femminili di calcio.

Germania padrona del suo destino contro la Corea del Sud fanalino di coda del gruppo, ormai già eliminata avendo raccolto 0 punti nelle prime due partite del girone. In palio il passaggio agli ottavi di finale con la seria possibilità di incrociare la Francia passando da seconda. Teutoniche certe del passaggio del turno soltanto con la vittoria.

Le asiatiche si trovano nello scomodo ruolo di vittima sacrificale contro le più titolate avversarie, ma potrebbero cercare di mettere i bastoni tra le ruote alla Germania strappando almeno un pareggio.

I nostri pronostici Corea del Sud - Germania

I nostri pronostici Corea del Sud - Germania bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 0-3 6,50 6,25 6,50 Under 2,5 2,25 2,20 2,10 Primo marcatore Lea Schuller 4.00 3,75 4,00

Scommettere su Corea del Sud - Germania online

Pronosticare i risultati esatti di match tanto imprevedibili come quelli del Mondiale Femminile di Calcio non è sicuramente cosa facile. Confrontando le quote proposte dai migliori siti scommesse ADM è possibile avere un'anteprima di quelli che sono i pronostici Corea del Sud - Germania analizzando le quote di ciascun mercato di scommessa. Vien naturale puntare sulla quota favorita, tuttavia è sempre opportuno tener conto di altri elementi che possono condizionare un match come la forma fisica delle atlete, le precedenti performance così come l'aspetto psicologico di ciascuna gara. Per aiutarsi nell'analisi delle due concorrenti al passaggio del turno molti bookmaker mettono a disposizione strumenti come statistiche che permettono di confrontare i precedenti delle squadre ed informazioni quali media gol, cartellini, assist etc. Un po' come succede su Sisal, Eurobet ma anche su bet365, operatore britannico di lunga data. Per saperne di più su come aprire un conto gioco su bet365, codice bonus disponibile all'iscrizione o sulle iniziative di altri operatori, è possibile visitare le nostre pagine dedicate.

Germania: imperativo vincere

Vincere per proseguire nel cammino. Con l’ultima vittoria della rassegna iridata che risale all’ormai lontano 2007, la Germania ha tutte le carte in regola per passare il turno. Dopo aver strapazzato con 6 reti il Marocco, le tedesche sono state battute per 2 a 1 dalla Colombia con un gol arrivato al 97esimo. Le ragazze allenate da Martina Voss-Tecklenburg vogliono dimostrare che la sconfitta contro le sudamericane è stata una pura casualità. Indubbiamente sono le tedesche le favorite dai pronostici Corea del Sud - Germania dei bookmaker online.

Scommessa 1: risultato esatto, vittoria Germania 0-3: 6,50 con bet365.

Per le asiatiche soltanto l’orgoglio

Spedizione sfortunata quella della Corea del Sud allenata da Colin Bell, allenatore inglese con un passato da difensore in Premier League e in Bundesliga. Con 0 punti in 2 gare le asiatiche saluteranno la competizione affrontando la Germania cercando di strappare almeno un pareggio, in modo da poter tornare a casa con almeno un punto.

Rimane comunque la tentazione di mettere i bastoni tra le ruote alle più blasonate tedesche, costrette per forza di cose a vincere l’incontro. Dunque non saranno probabilmente le favorite dai pronostici Corea del Sud - Germania, ma la squadra coreana potrebbe essere motivata da un moto d'orgoglio.

Scommessa 2: under 2,5: 2,10 con William Hill.

La Germania non è soltanto Alexandra Popp

Dopo aver bagnato l’esordio con un gol al novantesimo contro il Marocco ed essere rimasta a secco nella gara persa contro la Colombia, Lea Schuller ha tutta la voglia di riscattarsi contro la Corea del Sud. Eletta calciatrice tedesca dell’anno nel 2022, l’attaccante del Bayern Monaco è nel giro della nazionale ormai dal 2013 e vuole dimostrare che non esiste soltanto Alexandra Popp nell’attacco tedesco. Interessanti sono le quote come prima marcatrice per i pronostici Corea del Sud - Germania più originali.

Scommessa 3: Primo Marcatore Lea Schuller: 3,75 con Sisal.