La Coppa Italia entra nel vivo: Inter, Juve e Atalanta favorite, Milan prima outsider

Gli ottavi di finale hanno visto l’eliminazione di Napoli e Fiorentina: si accende la corsa al trofeo

La Coppa Italia si appresta ad entrare nel vivo. Si sono conclusi gli ottavi di finale della competizione e in questa fase due big hanno detto addio al sogno di vincere il trofeo. Il Napoli, considerato tra le favorite, è stato eliminato dalla Lazio; la Fiorentina, decisamente a sorpresa, si è arresa all’Empoli dopo i calci di rigore.

Quote esatte al momento della pubblicazione. Per vedere eventuali aggiornamenti si possono consultare i siti degli operatori.

Ulteriori mercati e pronostici sulla Coppa Italia si possono trovare sui siti scommesse ufficiali degli bookmaker. Per conoscere tutto quello che c'è da sapere sui nuovi operatori presenti in Italia è possibile consultare la nostra guida sui nuovi siti di scommesse. Qui invece per saperne di più sul codice promozionale Goldbet.

Il quadro dei quarti di finale è dunque questo:

Juventus-Empoli

Atalanta-Bologna

Milan-Roma

Inter-Lazio

Juventus, Atalanta e Inter favorite, Milan prima outsider: lo scenario

Secondo i bookmaker in questo momento le squadre favorite sono Juventus, Atalanta e Inter.

Bianconeri e orobici si trovano nello stesso lato del tabellone e all’orizzonte hanno gli accoppiamenti più agevoli dovendo affrontare, (entrambe tra le mura amiche) rispettivamente l’Empoli, vera sorpresa della competizione e il Bologna.

La squadra di Thiago Motta proverà a difendere il titolo vinto lo scorso anno (quando in panchina sedeva ancora mister Allegri) ma dal canto suo l’Atalanta, in costante crescita e ascesa, vuole riscattare la sconfitta della finale dello scorso anno proprio contro il club torinese, e continuare a vincere dopo il trionfo nell’ultima Europa League.

In questo scenario l’Inter certamente non vorrà essere da meno: i nerazzurri, che hanno vinto 2 delle ultime 3 edizioni della Coppa Italia spesso e volentieri tirano fuori grandissime prestazioni nelle gare secche. Il quarto con la Lazio non è certo semplice e i biancocelesti avranno tanta voglia di rivalsa dopo il clamoroso 6-0 subito in campionato. La squadra di Inzaghi resta comunque in termini di competitività assoluta una delle migliori.

Nello stesso lato del tabellone si trova il Milan, considerata come la prima outsider per la vittoria finale. I rossoneri, che non vincono la seconda competizione italiana da 22 anni, potrebbero avere all’orizzonte in semifinale un derby di coppa contro l’Inter. Ormai decisamente lontana dalla vetta della Serie A, la squadra di Fonseca ha nella Coppa Italia un obiettivo: il prossimo ostacolo si chiama Roma.

A proposito bisogna dire che i giallorossi, così come i loro rivali cittadini, non staranno a guardare. Il campionato della squadra oggi guidata da Ranieri è praticamente compromesso e in questo scenario le coppe sono un target per salvare la stagione; i biancocelesti dal canto loro hanno dimostrato (tolto il clamoroso scivolone contro l’Inter in campionato) una competitività molto alta, che vorranno confermare anche nella coppa nazionale. Anche Roma e Lazio hanno le loro chance.

Da questo lato di tabellone la possibilità che possa uscire una stracittadina, sia essa romana o milanese, resta alta.

Tra le 8 squadre rimaste in competizione Bologna ed Empoli sono quelle che partono con meno chance anche se non vanno comunque sottovalutate. Ai quarti di finale arrivano con la consapevolezza di non avere nulla da perdere e dopo aver dimostrato di essere molto competitive.