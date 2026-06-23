Tutti gli occhi saranno puntati su Cristiano Ronaldo. I favori del pronostico pendono dal lato della Seleção das Quinas, attesa a un pronto riscatto.

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Quote Portogallo - Uzbekistan

Pronostici Portogallo - Uzbekistan Stake Planetwin365 bet365 Portogallo vincente + NG 1.68 1.70 1.75 Over 3.5 gol 2.43 2.40 2.37 Gonçalo Ramos marcatore nei 90 minuti 2.00 1.95 1.90

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Portogallo 3-1 Uzbekistan

Pronostico marcatore: Portogallo – Cristiano Ronaldo, Vitinha, Gonçalo Ramos; Uzbekistan – Oston Urunov

Il Portogallo ha deluso le aspettative nel match d'esordio. Gli uomini di Roberto Martínez non sono andati oltre il pareggio contro la Repubblica Democratica del Congo. Ad ogni modo, la selezione lusitana ha evitato il KO, confermando un'imbattibilità che dura dall'inattesa sconfitta contro l'Irlanda dello scorso novembre. La Seleção vanta un tasso tecnico decisamente superiore e dovrebbe imporsi senza troppi patemi, inseguendo il sogno del suo primo titolo mondiale in questo 2026.

L'Uzbekistan, d'altro canto, si presenta alla sfida di Houston reduce da una sconfitta per 3-1 subita contro la Colombia all'inizio di questa settimana. Fabio Cannavaro ha davanti a sé un compito complicato per raddrizzare la rotta dei suoi. I "Lupi Bianchi" sperano di vendere cara la pelle in Texas, ma i favori del pronostico e le quote dei bookmaker sono tutti a loro sfavore.

Probabili formazioni Portogallo - Uzbekistan

Portogallo: Costa, Cancelo, Araújo, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Silva, Fernandes, Neto, Ronaldo

Uzbekistan: Yusupov, Khusanov, Abdullaev, Urozov, Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullaev, Fayzullayev, Urunov, Shomurodov

Il Portogallo cerca il riscatto dopo il mezzo passo falso con il Congo

I tifosi portoghesi si aspettano una pronta reazione d'orgoglio da parte della propria nazionale dopo l'opaca prestazione offerta contro la RD del Congo. La squadra ha mostrato troppa poca incisività in fase offensiva e non sono mancate le critiche alla gestione e alla posizione in campo di Cristiano Ronaldo nel reparto d'attacco. Detto questo, la selezione africana rappresenta un ostacolo sulla carta decisamente più ostico rispetto all'Uzbekistan, motivo per cui il Portogallo scenderà in campo con grandissima fiducia nei propri mezzi per portare a casa i tre punti.

Sul fronte dell'undici titolare, c'è una concreta possibilità di rivedere Rúben Dias nello scacchiere tattico di Roberto Martínez dopo il recente problema fisico, anche se lo staff medico potrebbe preferire non rischiare il difensore. Gli europei dispongono comunque di ottime alternative per sopperire alla sua assenza e potrebbero preservarlo in vista del big match contro la Colombia. Anche in casa uzbeka potrebbero esserci novità, con Khojiakbar Alijonov che scalpita per una maglia da titolare nell'undici iniziale, lasciando a Fabio Cannavaro l'onere di diverse scelte importanti.

Il Portogallo non è riuscito a mantenere la porta inviolata in nessuna delle ultime tre uscite ufficiali. Tuttavia, la retroguardia lusitana ha dimostrato di sapersi blindare nei precedenti test contro nazionali del calibro di Messico e Stati Uniti. Nel corso dell'ultimo anno la squadra si è dimostrata complessivamente solida ed equilibrata nel reparto arretrato, e scenderà in campo con la forte convinzione di poter disinnescare gli attacchi della compagine asiatica. Per questo match, la nostra scelta si orienta verso una vittoria d'autorità e una porta inviolata per gli uomini in maglia rossa.

Scommessa 1: Portogallo vincente + NG – quota di 1.68 su Stake

Pioggia di gol in arrivo a Houston

Il Portogallo vanta attualmente in rosa individualità dal talento cristallino e calciatori incredibilmente dotici tecnicamente. Ronaldo guiderà con ogni probabilità il reparto avanzato anche in questa occasione, ma non ci sono garanzie assolute sul suo impiego dal primo minuto. Dopo la straordinaria stagione disputata con la maglia del Manchester United, anche Bruno Fernandes sarà impaziente di graffiare il match ed entrare nel vivo dell'azione.

Allo stesso tempo, profili come João Neves, Vitinha e Pedro Neto garantiscono un ottimo apporto in termini di pericolosità e inserimenti offensivi. Ci si attende un monologo e una prestazione di assoluto dominio da parte della formazione europea. Il tasso tecnico a disposizione dei lusitani è talmente elevato da far presagire una vittoria larga, contro un Uzbekistan che potrebbe non avere le contromisure necessarie per contenere le folate avversarie.

Lo spettacolo e i gol non dovrebbero mancare all'Houston Stadium, con i portoghesi determinati a muovere la classifica e a sbloccarsi definitivamente in questo torneo nordamericano.

Scommessa 2: Over 3.5 gol – quota di 2.40 su Planetwin365

Gonçalo Ramos per spezzare il digiuno in nazionale

Cristiano Ronaldo resta inevitabilmente al centro dei riflettori e delle discussioni mediatiche, nel bene e nel male. La sfida contro il Congo non è stata certamente la sua miglior recita con la maglia del Portogallo, ma il cinque volte Pallone d'Oro resta il grande favorito nelle lavagne dei bookmaker per il mercato dei marcatori contro l'Uzbekistan. La quota per una sua rete offre però davvero poco valore, motivo per cui la nostra analisi si sposta su opzioni decisamente più stuzzicanti.

La scelta per questo match ricade su Gonçalo Ramos, con l'attaccante di proprietà del Paris Saint-Germain fortemente motivato a rimpinguare il proprio bottino con la maglia della nazionale. Autore di ben 14 gol e assist complessivi con il PSG nella stagione 2025/26, il ventiquattrenne non timbra il cartellino con i lusitani da ormai sette mesi: questa sfida si prospetta come lo scenario ideale per interrompere questo digiuno realizzativo.

Anche Fernandes, Neto e Vitinha rappresentano valide opzioni di valore, ma la nostra preferenza va su Ramos. Qualora Martínez decidesse di mescolare le carte lasciando inizialmente a riposo Ronaldo, le chance di andare a segno per il centravanti parigino aumenterebbero sensibilmente. Sarà davvero affascinante scoprire come si schiereranno in campo i Lusos.

Scommessa 3: Gonçalo Ramos marcatore nei 90 minuti – quota di 1.90 su bet365

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