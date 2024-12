Conference League: chi può insidiare il Chelsea per la vittoria finale?

I “Blues” sono già agli ottavi: tre club sperano di intromettersi nella loro cavalcata

Il Chelsea, com’era prevedibile, sta imponendo il suo ritmo in Conference League. La squadra di Maresca (che in questa prima parte del torneo si è permessa il lusso di rinunciare alla sua stella Cole Palmer) ha fatto 5 vittorie su 5 partite giocate nella fase campionato, ribadendo con forza il suo status di favorita.

Le quote proposte sono esatte al momento della pubblicazione e suscettibili a variazioni: per eventuali aggiornamenti si possono consultare i siti dei bookmaker.

Ulteriori quote e pronostici sulla Conference League possono essere trovati sui siti scommesse ufficiali degli operatori. Per conoscere lo scenario dei bookmaker italiani è possibile consultare la nostra guida sui migliori siti di scommesse. Qui invece per tutto quello che c’è da sapere sul codice bonus bet365.

La squadra londinese è già qualificata agli ottavi di finale con una partita di anticipo e tutto fa pensare che la cavalcata dei “Blues” sia inarrestabile, vista anche la crescita del team in questo inizio di stagione. Non tutto però è ancora scritto.

Tra le concorrenti più attese alla vigilia, ovvero Fiorentina e Betis, solamente i viola hanno rispettato a grandi linee le attese. Nonostante ciò sono comunque emerse delle squadre come il Vitória Guimarães, meno attrezzato certo ma con nulla da perdere e tanta voglia di stupire.

Fiorentina principale contender, Betis in crisi

La squadra viola nelle prime 5 partite ha conquistato 12 punti, frutto di 4 vittorie (compresa l’ultima roboante per 7-0 contro gli austriaci del LASK Linz) e della sconfitta a sorpresa contro l’APOEL Nicosia. La formazione allenata da Palladino quest’anno sta rendendo in generale molto bene: difficile dire se alla lunga la Fiorentina riuscirà a reggere il ritmo attuale ma certo è la squadra che attualmente sembra poter essere l’anti-Chelsea.

Il Betis dal canto suo non sta vivendo una stagione straordinaria né nella Liga, dove fatica a trovare continuità, né tantomeno in Conference League: solo 7 i punti raccolti dalla squadra di Pellegrini, frutto di 2 vittorie, 2 sconfitte e un pari. Troppo poco per una squadra che può contare talenti come Fornals, Lo Celso, Ezzlazouli, Avila e Vitor Roque, giusto per citarne alcuni.

Non è però detto che il club betico non riesca a invertire la rotta: il ritorno a pieno regime di Isco, capitano e stella della squadra, potrebbe in tal senso aiutare. A quel punto la squadra di Siviglia, quasi certa di non andare agli ottavi direttamente ma ben piazzata per i playoff, potrebbe rilanciare la sua candidatura per la Conference sempre a meno di clamorosi harakiri nell’ultima sfida in casa contro l’HJK Helsinki.

Vitória Guimarães mina vagante

In questa League Phase di Conference League sono state tante le squadre a fare bene e andare oltre le aspettative, come il Vitória Guimarães, il Legia Varsavia e lo Shamrock Rovers. Tra queste il club portoghese è quello che ha convinto di più diventando per i bookmaker una delle outsider più quotate.

Il Vitória dalla sua ha avuto un calendario relativamente abbordabile in termini di valori tecnici ma con trasferte impegnative come quelle in Svezia contro il Djurgarden e in Kazakhstan contro l’Astana. I 13 punti conquistati in 5 partite, frutto di 4 vittorie e di un pareggio proprio contro l’Astana, raccontano di una squadra consistente.

La rosa, che sta facendo bene nel complesso anche in campionato dove si trova al sesto posto, può contare su giocatori di esperienza come il portiere Bruno Varela, l’ex terzino della Fiorentina Bruno Gaspar e l’attaccante Nelson Oliveira, qualche anno fa nel giro della nazionale portoghese. La prossima sfida, che vedrà il Vitória affrontare in casa proprio la Fiorentina, sarà un test che potrà dire molto sulle prospettive della squadra guidata da Rui Borges.